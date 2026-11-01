Vlahovic kembali mencetak gol, ditampar, dan berteriak "Why always me?" ala Balotelli, tetapi Besiktas asuhan Italiano kembali tersendat

Laga tandang melawan Kasimpasa asuhan mantan pemain Inter, Emre Belozoglu, seharusnya menjadi ajang bagi Besiktas untuk menegaskan kebangkitan mereka dan memangkas jarak dengan Galatasaray, pemuncak klasemen liga Turki, menjadi tiga poin. Namun, meski Dusan Vlahovic akhirnya kembali mencetak gol dan menjadi sorotan bukan hanya karena gol tersebut, hasil imbang 2-2 yang mereka derita pada saat-saat terakhir kembali memadamkan impian Vincenzo Italiano untuk meraih kejayaan.

Penyerang Serbia yang pernah membela Juventus itu juga, tanpa menghendakinya, terlibat benturan serius dalam pertandingan hingga melontarkan ungkapan lama Mario Balotelli: "Why always me?"