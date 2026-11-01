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Besiktas JK v Rams Basaksehir FK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Vlahovic kembali mencetak gol, ditampar, dan berteriak "Why always me?" ala Balotelli, tetapi Besiktas asuhan Italiano kembali tersendat

Kasimpasa
Besiktas
Super Lig
Juventus
Kasimpasa vs Besiktas

Besiktas kembali bermain imbang dan membiarkan Galatasaray unggul enam poin.

Laga tandang melawan Kasimpasa asuhan mantan pemain Inter, Emre Belozoglu, seharusnya menjadi ajang bagi Besiktas untuk menegaskan kebangkitan mereka dan memangkas jarak dengan Galatasaray, pemuncak klasemen liga Turki, menjadi tiga poin. Namun, meski Dusan Vlahovic akhirnya kembali mencetak gol dan menjadi sorotan bukan hanya karena gol tersebut, hasil imbang 2-2 yang mereka derita pada saat-saat terakhir kembali memadamkan impian Vincenzo Italiano untuk meraih kejayaan.

Penyerang Serbia yang pernah membela Juventus itu juga, tanpa menghendakinya, terlibat benturan serius dalam pertandingan hingga melontarkan ungkapan lama Mario Balotelli: "Why always me?"

  • VLAHOVIC KEMBALI CETAK GOL

    Setelah absen hampir sebulan, yang menghentikan awal musimnya yang luar biasa dengan enam gol, pemain asal Serbia itu kembali mencetak gol pada menit ke-47, di awal babak kedua, berkat assist Murillo. Ia terakhir kali mencetak gol pada 11 Oktober, saat melawan Kocaelispor. Para suporter Besiktas pun sudah mulai mengkritik dan menggerutunya. Ia langsung menjawab di lapangan, seperti yang ia sukai, meski golnya belum cukup.

  • Tamparan yang diterima dan "WHY ALWAYS ME"

    Diperlakukan kasar oleh para bek sepanjang pertandingan, ada satu insiden yang membuat Vlahovic, Italiano, dan seluruh Besiktas sangat marah. Setelah ditarik hingga jatuh usai duel udara, Vlahovic ditampar bek Arous. Wasit bahkan tidak diminta meninjau insiden itu melalui VAR.

    Vlahovic kemudian kembali berdiri dan, sambil menatap ofisial keempat serta bangku cadangan Italiano, merentangkan kedua tangan seraya berteriak, "Why always me?" Ungkapan itu pernah dipopulerkan Mario Balotelli saat membela Manchester City.

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