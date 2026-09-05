Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
آنجي بوستيكوجلو وكريستيانو رونالدوai - Gemini
GOAL

Diterjemahkan oleh

Vissing menggerogoti tulang Postecoglou di El Clasico, Ronaldo hadir tapi absen

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
J. Wissing
A. Postecoglou
Arab Saudi
Jerman
Australia

Pertandingan hebat dari pemain muda Jerman itu

Tidak ada seorang pun yang menduga apa yang dilakukan Jens Wissing selama klasiko Al Nassr dan Al Ittihad, terutama karena sebagian besar prediksi mengindikasikan bahwa pelatih "Sang Dekan" akan memasuki pertandingan dengan sangat hati-hati, dan lebih memilih untuk mundur ke area sendiri serta mengandalkan serangan balik menghadapi tim yang memiliki nama-nama penyerang kelas berat. 

Namun, pelatih muda itu memutuskan untuk mengejutkan semua orang, dan memasuki laga dengan keberanian besar, mengandalkan tekanan sengit dan terus-menerus sejak menit-menit awal, sehingga menempatkan Al Nassr di bawah tekanan yang nyata dan mencegahnya membangun permainan dengan cara yang biasa mereka lakukan.

Baca juga: Video: Pengganti El Nesyri menyulut klasiko dan menghadiahi pelatih Al Ittihad

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vissing kejutkan Al Nassr dan menghantamnya dari dalam

    Al Ittihad tak hanya menekan pemegang bola, tetapi juga menutup sebagian besar opsi umpan bagi para pemain Al Nassr, dan para pemainnya berhasil memenangi sejumlah besar duel satu lawan satu serta merebut bola di area yang lebih maju.

    Tim ini bergerak sebagai satu kesatuan, sehingga begitu kehilangan bola, tekanan langsung dimulai. Dengan keberadaan Bergwijn dan Al Ghamdi di posisi-posisi yang lebih maju, lalu masuknya mereka ke area dalam, Al Nassr mulai menemui kesulitan besar untuk mengalirkan bola dari satu lini ke lini lain. Karena itu, tidak mengherankan jika "Al Alami" gagal keluar dari tekanan dengan bola secara baik selama kurang lebih 22 menit pertama.

    Tekanan Al Ittihad membuahkan hasil lebih awal lewat gol George Ilenikhena pada menit keempat, tetapi yang lebih penting, gol itu bukanlah momen yang terpisah dari jalannya pertandingan, melainkan datang sebagai hasil langsung dari dominasi yang dipaksakan Al Ittihad sejak awal. 

    Ilenikhena menemukan ruang yang ia butuhkan di belakang pertahanan Al Nassr, dan memanfaatkan majunya lini belakang serta seluruh tim yang bergerak ke depan, sehingga memberikan "Al Amid" keunggulan lebih awal yang memaksa lawannya cepat-cepat mengubah perhitungan.

    Berbicara soal Ilenikhena, penyerang asal Nigeria itu adalah senjata ideal bagi rencana Vissing, karena ia mahir bergerak di belakang para bek dan memanfaatkan ruang-ruang terbuka, dan itulah persisnya titik yang coba dijadikan Al Ittihad untuk menghantam Al Nassr. 

    Dan pada menit ke-22, pemain itu kembali mencetak gol yang indah untuk menegaskan keunggulannya, sehingga dwigolnya menjadi yang kesepuluh dalam kariernya secara keseluruhan, sekaligus mengungkap sejauh mana keberhasilan Vissing dalam memanfaatkan kemampuan penyerangnya dengan cara yang tepat menghadapi pertahanan yang bermain maju.

    Serangan Al Ittihad tidak hanya bertumpu pada bola-bola langsung, tetapi penguasaan lini tengah turut berperan membuat proses menjangkau gawang Al Nassr menjadi lebih mudah. Lobi dan Mokhtar berhasil memaksakan kehadiran mereka di dalam area olah gerak, sementara Bergwijn dan Al Ghamdi bergerak ke area dalam untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain, yang berujung pada terpisahnya lini-lini Al Nassr satu sama lain dan berkurangnya ruang yang tersedia bagi para pemainnya untuk membangun serangan yang tertata.

    • Iklan
  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ronaldo hadir tapi absen, dan Postecoglou membayar harganya

    Salah satu masalah paling mencolok yang muncul di Al Nassr terkait dengan Cristiano Ronaldo, bukan hanya karena kontribusi ofensifnya, melainkan karena pengaruh keberadaannya terhadap keseluruhan sistem pressing.

     Ronaldo tidak mampu melakukan pressing yang berkelanjutan terhadap para bek Al Ittihad, sebuah hal yang secara khusus memberi Danilo Pereira ruang dan waktu lebih besar untuk menerima bola dan membangun serangan dari belakang tanpa gangguan yang berarti. Dengan demikian, Al Ittihad berhasil dalam beberapa kesempatan memulai serangan mereka dengan tenang, lalu mengalirkan bola ke area yang mereka inginkan tanpa menghadapi pressing yang dibutuhkan Al Nassr untuk memaksa lawannya melakukan kesalahan.

    Dan di sinilah secara khusus Ronaldo dapat digambarkan sebagai "hadir tapi absen" dari sisi taktik; keberadaannya di lapangan berarti Al Nassr memiliki salah satu penyerang paling berbahaya di dunia, tetapi di sisi lain hal itu membuat tim tampak seperti kekurangan satu pemain dalam proses pressing ketika bola berada di kaki lini pertahanan Al Ittihad. 

    Masalahnya bukan pada nilai pemain atau kemampuannya mencetak gol, melainkan bahwa karakter pertandingan membutuhkan pressing kolektif yang berkelanjutan, dan itulah yang tidak mampu diberikan Ronaldo sesuai dengan yang dibutuhkan.

    Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

    Postecoglou sebenarnya bisa mengatasi masalah ini dengan menyesuaikan bentuk pressing atau mengurangi ruang di antara lini, tetapi ia tidak menemukan solusi yang tepat pada waktu yang tepat, terutama karena Al Ittihad memang telah berhasil mencetak dua gol. 

    Dan dengan terus berlanjutnya keunggulan Al Ittihad di sepertiga awal pertandingan, Al Nassr terpaksa mengejar jalannya laga alih-alih mengendalikannya, yang membuat tugas menjadi semakin sulit menghadapi tim yang tahu betul di mana letak ruang dan bagaimana memanfaatkannya.

    Selain itu, Facundo Villalba memanfaatkan penetrasi bek sayap Al Nassr ke depan secara sempurna, dan para pemainnya memilih mengirim umpan-umpan panjang ke belakang keduanya begitu berhasil merebut bola, yang memberi Al Ittihad ruang besar untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. 

    Bagian ini mengungkapkan bahwa pelatih Al Ittihad tidak hanya sekadar mempelajari titik lemah Al Nassr, melainkan juga berusaha mengubah senjata ofensif mereka menjadi titik lemah. Setiap kali kedua bek sayap maju, muncul ruang baru di belakang mereka yang bisa dimanfaatkan, dan setiap kali Al Nassr kehilangan bola, Al Ittihad mampu menjangkau gawangnya dengan cepat.

  • Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE

    Al-Nassr Kembali ke Jalur Kemenangan, Pioli Ubah Strategi

    Setelah sekitar setengah jam berlalu, Al Nassr mulai menemukan kembali keseimbangannya secara bertahap. Para pemainnya berhasil mengatasi tekanan Al Ittihad dengan lebih baik, dan "Al Alami" menjadi lebih mampu menguasai bola serta mencapai sepertiga area serang. 

    Perbaikan ini dengan cepat tercermin pada skor setelah Angelo berhasil mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-36, memberikan suntikan moral besar bagi timnya dan mengembalikan pertandingan ke dalam perhitungan yang lebih rumit menjelang akhir babak pertama.

    Gol Angelo menjadi pertanda bahwa Al Nassr mulai menemukan solusi, dan bahwa jika Al Ittihad terus menekan dengan kekuatan yang sama sepanjang pertandingan, hal itu bisa membuka ruang bagi lawannya. Di sinilah muncul sisi lain dari kepribadian Veiga, yang tidak menyikapi keunggulannya seolah dituntut untuk terus mengambil risiko, melainkan memutuskan pada babak kedua untuk mengubah bentuk timnya, menarik diri lebih ke belakang, sambil mengandalkan transisi dan memanfaatkan ruang yang akan ditinggalkan Al Nassr saat mereka maju mencari gol penyeimbang.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

    Perubahan ini membuat wajah pertandingan menjadi sangat berbeda di babak kedua; Al Nassr menjadi pihak yang memegang inisiatif, penguasaan bola, dan tekanan, sementara Al Ittihad berubah menjadi tim yang bertahan dengan blok yang lebih rapat dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan. 

    Idenya sudah jelas, yaitu bahwa Al Nassr, setelah tertinggal satu gol, akan terpaksa mendorong lebih banyak pemain ke depan, sehingga akan muncul ruang yang bisa diserang Al Ittihad dalam transisi. Hal ini memungkinkan Veiga mempertahankan keunggulan skor tanpa perlu mengambil risiko.

    Pada saat yang sama, Veiga berusaha memanfaatkan karakter Al Nassr di menit-menit akhir dengan memasukkan Youssef En-Nesyri, serta berfokus pada umpan silang dan bola-bola di dalam kotak penalti. 

    Kehadiran penyerang asal Maroko itu masuk akal mengingat skenario yang berkembang dalam pertandingan, karena Al Ittihad kini dituntut menghadapi tekanan Al Nassr yang terus-menerus, sementara En-Nesyri mampu memanfaatkan bola-bola udara dan bergerak di dalam kotak, sekaligus memberi timnya opsi tambahan dalam transisi dan bola-bola langsung ketika ruang di belakang pertahanan Al Nassr menjadi lebih besar.

    Di bagian akhir, pelatih muda itu mengandalkan transisi dan menyerahkan penguasaan bola sepenuhnya kepada Al Nassr, hingga akhirnya memastikan kemenangan dalam laga tersebut secara layak dan sepantasnya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Abha crest
Abha
ABH