Al Ittihad tak hanya menekan pemegang bola, tetapi juga menutup sebagian besar opsi umpan bagi para pemain Al Nassr, dan para pemainnya berhasil memenangi sejumlah besar duel satu lawan satu serta merebut bola di area yang lebih maju.

Tim ini bergerak sebagai satu kesatuan, sehingga begitu kehilangan bola, tekanan langsung dimulai. Dengan keberadaan Bergwijn dan Al Ghamdi di posisi-posisi yang lebih maju, lalu masuknya mereka ke area dalam, Al Nassr mulai menemui kesulitan besar untuk mengalirkan bola dari satu lini ke lini lain. Karena itu, tidak mengherankan jika "Al Alami" gagal keluar dari tekanan dengan bola secara baik selama kurang lebih 22 menit pertama.

Tekanan Al Ittihad membuahkan hasil lebih awal lewat gol George Ilenikhena pada menit keempat, tetapi yang lebih penting, gol itu bukanlah momen yang terpisah dari jalannya pertandingan, melainkan datang sebagai hasil langsung dari dominasi yang dipaksakan Al Ittihad sejak awal.

Ilenikhena menemukan ruang yang ia butuhkan di belakang pertahanan Al Nassr, dan memanfaatkan majunya lini belakang serta seluruh tim yang bergerak ke depan, sehingga memberikan "Al Amid" keunggulan lebih awal yang memaksa lawannya cepat-cepat mengubah perhitungan.

Berbicara soal Ilenikhena, penyerang asal Nigeria itu adalah senjata ideal bagi rencana Vissing, karena ia mahir bergerak di belakang para bek dan memanfaatkan ruang-ruang terbuka, dan itulah persisnya titik yang coba dijadikan Al Ittihad untuk menghantam Al Nassr.

Dan pada menit ke-22, pemain itu kembali mencetak gol yang indah untuk menegaskan keunggulannya, sehingga dwigolnya menjadi yang kesepuluh dalam kariernya secara keseluruhan, sekaligus mengungkap sejauh mana keberhasilan Vissing dalam memanfaatkan kemampuan penyerangnya dengan cara yang tepat menghadapi pertahanan yang bermain maju.

Serangan Al Ittihad tidak hanya bertumpu pada bola-bola langsung, tetapi penguasaan lini tengah turut berperan membuat proses menjangkau gawang Al Nassr menjadi lebih mudah. Lobi dan Mokhtar berhasil memaksakan kehadiran mereka di dalam area olah gerak, sementara Bergwijn dan Al Ghamdi bergerak ke area dalam untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain, yang berujung pada terpisahnya lini-lini Al Nassr satu sama lain dan berkurangnya ruang yang tersedia bagi para pemainnya untuk membangun serangan yang tertata.