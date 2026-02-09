Virgil Van Dijk Ungkap Rencana Pensiun! Usai Main, Sang Kapten Liverpool Ingin Jadi...

Berbicara kepada legenda Manchester United lainnya, Gary Neville, Van Dijk menyampaikan pandangannya kepada Sky Sports tentang peran mantan pemain dalam menyampaikan kritik: “Secara pribadi, saya bisa menghadapinya. Tapi saya agak khawatir dengan generasi berikutnya. Saya merasa para mantan pemain top punya tanggung jawab terhadap generasi baru."

“Kritik itu wajar dan bagian dari permainan, dan seharusnya tetap ada. Tapi kadang kritik berubah jadi clickbait, sekadar provokasi, tanpa memikirkan dampaknya terhadap kondisi mental pemain, terutama pemain muda yang terus hidup di media sosial. Orang bisa saja bilang, ‘ya jangan main media sosial’, itu sudah sering saya sampaikan pada mereka."

“Masalahnya, ketika bermain bagus, pemain muda akan melihat semua pujian. Tapi saat tampil buruk dan di-bully habis-habisan di media sosial atau menerima kritik keras, itu bisa sangat memengaruhi mereka. Saya pernah melihat hal itu terjadi pada beberapa pemain di masa lalu dan sekarang, karena memang tidak mudah."

“Ke depan, situasinya bisa semakin buruk. Platform sekarang penuh clickbait dan judul sensasional, semua orang terus terpapar. Saya rasa, khususnya mantan pemain profesional yang sudah melalui segalanya, punya tanggung jawab untuk sedikit melindungi sisi itu juga. Itu hal yang perlu dipikirkan.”