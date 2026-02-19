Getty
Virgil Van Dijk Tinggalkan Liverpool, Ini Sosok Kapten Baru The Reds?
Dominik Szoboszlai kapten masa depan Liverpool?
Virgil van Dijk percaya Dominik Szoboszlai adalah sosok yang pantas menjadi kapten Liverpool di masa depan. Gelandang yang direkrut dari RB Leipzig pada 2023 itu menjelma sebagai sosok sentral dalam skuad saat ini, mencetak 10 gol musim ini dan total 25 gol dari 129 penampilan. Performanya menjadi satu dari sedikit sisi positif di tengah kegagalan The Reds mempertahankan gelar Liga Inggris.
- Getty Images Sport
Direstui Van Dijk
“Jelas dia tampil sangat baik. Dan menurut saya dia masih bisa naik level lagi, terutama dalam hal menjadi pemimpin bagi tim ini,” ujar Van Dijk dilansir The Mirror saat membahas pengaruh gelandang 25 tahun itu.
Sang kapten menilai fondasi kepemimpinan sudah terlihat lewat etos kerja tinggi Szoboszlai di lapangan. Bagi Van Dijk, kepemimpinan bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal karakter dan pengaruh di ruang ganti.
“Semuanya dimulai dari memberi contoh lewat tindakan, dan itu sudah dia lakukan musim ini. Tapi di luar itu, masih ada ruang untuk berkembang, dan menurut saya itu hal yang positif. Semoga dia bisa menjadi sosok yang sangat penting bagi Liverpool dalam beberapa tahun ke depan,” tambahnya.
Pernyataan ini secara tak langsung menjadi pesan kepada manajemen klub bahwa jika ingin menjaga stabilitas kepemimpinan, mempertahankan Szoboszlai adalah langkah krusial di tengah spekulasi yang mengaitkan bintang Hongaria itu dengan Real Madrid.
Bayang-bayang Real Madrid
Dukungan Van Dijk datang di momen sensitif, menyusul komentar pelatih timnas Hongaria, Marco Rossi, yang mengungkapkan bahwa bermain untuk Real Madrid merupakan impian masa kecil Szoboszlai.
“Karena hubungan saya yang sangat dekat dengannya sejak kecil, saya tahu Real Madrid selalu menjadi impiannya. Saya tidak tahu apakah dia akan mengambil langkah itu, karena keputusan ada di tangannya dan juga klubnya,” kata Rossi dilansir AS.
Meski begitu, Rossi juga menegaskan bahwa Liverpool tetap menjadi tempat yang nyaman bagi sang pemain. Ia menyoroti betapa tinggi apresiasi klub terhadap Szoboszlai. “Saya sama sekali tidak menutup kemungkinan dia bertahan di Liverpool dan memperpanjang kontraknya, apalagi karena dia sangat dihargai di dalam klub,” tambahnya.
Agen Szoboszlai redam spekulasi
Di tengah derasnya rumor, agen Szoboszlai, Matyas Esterhazy, berusaha meredakan spekulasi transfer. Dalam wawancara dengan media Hongaria NB1, ia menegaskan bahwa fokus kliennya tetap pada proyek Liverpool saat ini.
“Wajar jika publik membicarakan masa depan ketika Dominik tampil seperti ini. Tapi membicarakan apa yang akan terjadi di musim panas sekarang menurut saya tidak tepat,” ujarnya. “Liverpool adalah salah satu klub terbesar di dunia, dan Dominik berada dalam posisi yang sangat berarti di tim dengan banyak potensi berkembang. Kami tidak sedang melihat ke luar atau mencari opsi lain."
- AFP
Selanjutnya buat Szoboszlai dan Liverpool
Untuk saat ini, fokus utama Szoboszlai tetap pada membawa Liverpool lolos ke Liga Champions musim depan. Dengan 12 laga tersisa di Liga Inggris, The Reds masih duduk di peringkat enam dan tertinggal dua poin dari Chelsea di peringkat lima, serta tiga poin dari Manchester United di peringkat empat. Usai menjadi tim pertama yang menang di kandang Sunderland pada EPL musim ini, Arne Slot dan anak-anak asuhnya akan berusaha meneruskan tren kemenangan ketika berkunjung ke markas Nottingham Forest di liga, Minggu (22/2).
Dengan restu Van Dijk, posisi Szoboszlai sebagai salah satu pilar utama era baru Liverpool pasca-Klopp semakin menguat, meski godaan dari Real Madrid terus menjadi latar cerita yang tak bisa diabaikan.
Iklan