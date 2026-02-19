Virgil Van Dijk Tinggalkan Liverpool, Ini Sosok Kapten Baru The Reds?

“Jelas dia tampil sangat baik. Dan menurut saya dia masih bisa naik level lagi, terutama dalam hal menjadi pemimpin bagi tim ini,” ujar Van Dijk dilansir The Mirror saat membahas pengaruh gelandang 25 tahun itu.

Sang kapten menilai fondasi kepemimpinan sudah terlihat lewat etos kerja tinggi Szoboszlai di lapangan. Bagi Van Dijk, kepemimpinan bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal karakter dan pengaruh di ruang ganti.

“Semuanya dimulai dari memberi contoh lewat tindakan, dan itu sudah dia lakukan musim ini. Tapi di luar itu, masih ada ruang untuk berkembang, dan menurut saya itu hal yang positif. Semoga dia bisa menjadi sosok yang sangat penting bagi Liverpool dalam beberapa tahun ke depan,” tambahnya.

Pernyataan ini secara tak langsung menjadi pesan kepada manajemen klub bahwa jika ingin menjaga stabilitas kepemimpinan, mempertahankan Szoboszlai adalah langkah krusial di tengah spekulasi yang mengaitkan bintang Hongaria itu dengan Real Madrid.