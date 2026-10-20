Getty Images Sport
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Virgil van Dijk kobarkan semangat Liverpool jelang laga Liga Champions kontra Villarreal
Menjaga momentum di Anfield
Van Dijk mendesak Liverpool memanfaatkan keuntungan bermain di kandang saat mereka mengawali rangkaian pertandingan penting di Anfield. Setelah menjalani periode perjalanan yang melelahkan, Liverpool menjamu Villarreal di Liga Champions pada Selasa malam. Laga itu menjadi yang pertama dari empat pertandingan kandang berturut-turut. Van Dijk menegaskan bahwa timnya harus memanfaatkan kepercayaan diri dari keberhasilan dalam laga-laga tandang terakhir untuk memperkuat posisi mereka di kompetisi Eropa.
Dalam catatannya di program resmi pertandingan yang dimuat di laman resmi klub, bek asal Belanda itu menekankan pentingnya konsistensi setelah kemenangan atas LASK dan Brentford. "Kami menghadapi pertandingan ini setelah meraih dua kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah atas LASK dan Brentford. Penting bagi kami untuk melakukan segala yang kami bisa guna mempertahankan momentum positif itu malam ini," tulisnya.
Mengenang kegigihan yang ditunjukkan timnya dalam laga Liga Primer terakhir, Van Dijk menyoroti kekuatan mental yang dibutuhkan untuk bangkit dari kekecewaan sebelumnya. "Seperti yang saya katakan, kemenangan pada Sabtu di kandang Brentford diraih dengan perjuangan yang sangat keras dan sangat penting, terlebih mengingat kekecewaan dari pertandingan melawan Manchester City pada pekan sebelumnya," jelas sang kapten.
- Getty Images Sport
Membangun identitas yang tangguh
Liverpool saat ini sedang menjalani masa perubahan di bawah Andoni Iraola, dan Van Dijk yakin kemajuan tim semakin terlihat di lapangan. Meski mengakui bahwa timnya masih terus berkembang, ia memuji upaya bersama untuk menjadi tim yang lebih tangguh. Tujuannya adalah membangun tim yang sulit ditembus dan mampu meraih hasil terlepas dari situasi maupun tempat pertandingan.
“Saya yakin Anda bisa melihat di sana, dan di Austria beberapa hari sebelumnya, langkah maju yang dibuat tim ini,” lanjut Van Dijk. “Kami sama sekali belum sempurna, tetapi kami semua bekerja sangat keras untuk menjadi tim yang sulit dikalahkan, tetap bersatu, serta mampu bersaing dan meraih hasil secara konsisten. Itulah yang diharapkan dari Anda ketika bermain untuk Liverpool, dan semua orang di ruang ganti memahami hal itu, saya jamin.”
Mengejar kebiasaan menang
Villarreal menjadi tantangan taktis yang berat bagi Liverpool, terutama setelah laga akhir pekan yang menguras tenaga. Namun, dengan dua kemenangan dari dua pertandingan pertama di fase liga Liga Champions, target mereka tetap jelas. Van Dijk menegaskan bahwa rekan-rekan setimnya harus menerima tekanan kompetisi dan menjadikan kemenangan sebagai kebiasaan sepanjang musim.
“Kualitas dan potensi jelas ada dalam kelompok pemain ini, dan sekarang tugas kami untuk membuktikannya,” tambah sang kapten. Ia mengatakan bahwa perhatian tim langsung beralih ke Villarreal begitu peluit akhir berbunyi di kandang Brentford, mencerminkan padatnya tuntutan di level tertinggi. “Kami mengawali kiprah di Liga Champions dengan baik, meraih dua kemenangan dari dua pertandingan, dan kami ingin melanjutkan performa itu malam ini. Menang adalah sebuah kebiasaan dalam sepakbola, dan itu kebiasaan yang ingin kami bangun bersama.”
- Getty Images Sport
Tonggak bersejarah bagi sang kapten
Di luar target bersama, malam ini memiliki makna pribadi yang besar bagi Van Dijk, yang baru-baru ini mencapai tonggak penting dalam kariernya bersama Liverpool. Memimpin tim memasuki lapangan di Anfield tetap menjadi kehormatan tertinggi bagi mantan pemain Southampton itu, yang kini telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan sebagai kapten klub di berbagai kompetisi. Ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas perjalanan yang telah dilaluinya sejak tiba di Merseyside.
"Secara pribadi, saya sangat bangga telah mencapai 200 penampilan sebagai kapten Liverpool, 150 di antaranya di Liga Primer Inggris," ungkap Van Dijk. Ia kemudian menegaskan kembali komitmennya terhadap peran tersebut: "Saya tidak akan pernah menganggap kehormatan ini sebagai sesuatu yang sudah semestinya, dan saya akan kembali mengenakan ban kapten dengan bangga malam ini. Semoga saat pertandingan berakhir, kita semua bisa kembali merayakannya bersama."
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