Virgil van Dijk kobarkan semangat Liverpool jelang laga Liga Champions kontra Villarreal

Van Dijk mendesak Liverpool memanfaatkan keuntungan bermain di kandang saat mereka mengawali rangkaian pertandingan penting di Anfield. Setelah menjalani periode perjalanan yang melelahkan, Liverpool menjamu Villarreal di Liga Champions pada Selasa malam. Laga itu menjadi yang pertama dari empat pertandingan kandang berturut-turut. Van Dijk menegaskan bahwa timnya harus memanfaatkan kepercayaan diri dari keberhasilan dalam laga-laga tandang terakhir untuk memperkuat posisi mereka di kompetisi Eropa.

Dalam catatannya di program resmi pertandingan yang dimuat di laman resmi klub, bek asal Belanda itu menekankan pentingnya konsistensi setelah kemenangan atas LASK dan Brentford. "Kami menghadapi pertandingan ini setelah meraih dua kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah atas LASK dan Brentford. Penting bagi kami untuk melakukan segala yang kami bisa guna mempertahankan momentum positif itu malam ini," tulisnya.

Mengenang kegigihan yang ditunjukkan timnya dalam laga Liga Primer terakhir, Van Dijk menyoroti kekuatan mental yang dibutuhkan untuk bangkit dari kekecewaan sebelumnya. "Seperti yang saya katakan, kemenangan pada Sabtu di kandang Brentford diraih dengan perjuangan yang sangat keras dan sangat penting, terlebih mengingat kekecewaan dari pertandingan melawan Manchester City pada pekan sebelumnya," jelas sang kapten.