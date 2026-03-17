Vinicius Jr., selebrasi kontroversial saat melawan Manchester City: "Menangislah, menangislah!"

Manchester City dan Real Madrid kini telah menjadi rival papan atas, berkat banyaknya pertandingan seru yang mempertemukan kedua tim di Liga Champions, dan edisi 2025/2026 kompetisi bergengsi ini pun tak kalah menarik.

Setelah kemenangan 3-0 pada leg pertama babak 16 besar yang diraih Los Merengues di kandang mereka, Santiago Bernabeu (hat-trick dari Valverde), The Citizens berusaha membalikkan keadaan di Etihad Stadium pada leg kedua yang sayangnya sudah ditentukan oleh Vinicius Jr.

Pada menit ke-22 pertandingan, sang pemain Brasil itu menjadi bintang utama pertandingan dengan aksi yang berujung pada penalti serta kartu merah bagi Bernardo Silva, gol dari titik putih (dia gagal pada leg pertama), dan selebrasi kontroversial yang akan tercatat dalam sejarah.