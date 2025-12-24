Dear Vinicius Jr, Please Jangan Ikut-Ikutan Neymar! Bintang Real Madrid Dapat Peringatan Keras

Godaan finansial dari luar Eropa mungkin saja memengaruhi pikiran Vinicius Jr. Namun Sandro memperingatkan bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau, sembari menjadikan Neymar sebagai contoh nyata.

Berbicara kepada Boyle Sports, bekas gelandang Tottenham itu mengatakan: “Apakah Vinicius Junior atau Xabi Alonso harus meninggalkan Real Madrid? Tidak. Saya pikir mereka berdua bisa bertahan dan menjalani periode bagus bersama.”

“Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Vinicius, lalu Alonso menariknya keluar, tapi itu hal yang normal. Vinicius hanya perlu fokus ke Real Madrid. Jangan lakukan apa yang Neymar perbuat di Barcelona, yakni pergi. Jangan lakukan itu, please!"

“Di Brasil, kami selalu bilang Anda harus tetap tenang. Tarik napas. Vinicius memang terlihat seperti sedang marah, tapi itu bisa saja hanya momen sesaat. Bukan masalah besar. Sebagai mantan pesepakbola, saya harus memberi nasihat: tarik napas dulu sebelum memutuskan pergi.”

“Saya sendiri pernah meninggalkan Tottenham. Saya merasa ingin pergi karena bertengkar dengan pelatih dan saya terlalu terburu-buru. Padahal, saya sangat mencintai Tottenham. Kenapa saya pergi? Saya masih punya kontrak tiga tahun. Kenapa saya begitu tergesa-gesa? Vinicius, tolong tarik napas.”

“Ini juga penting dalam kehidupan, terutama untuk pesepakbola. Terlalu banyak orang di sekitar pemain yang mengatakan, 'kamu harus pergi, pelatih tidak menghormatimu’. Tapi ayolah.”