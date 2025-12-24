Getty/GOAL
Dear Vinicius Jr, Please Jangan Ikut-Ikutan Neymar! Bintang Real Madrid Dapat Peringatan Keras
Situasi kontrak Vincius Jr di Real Madrid
Nama Neymar kerap disebut sebagai contoh karier yang disesalkan banyak pihak. Megabintang Brasil itu dianggap kehilangan beberapa peluang memenangkan Ballon d’Or setelah memutuskan hengkang dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada 2017 dalam transfer sensasional senilai €222 juta, yang sampai saat ini masih memegang rekor sebagai transfer termahal dalam sejarah sepakbola. Meski penuh momen-momen brilian, karier Neymar di PSG tak pernah benar-benar mencapai puncak yang sama.
Situasi Vinicius Junior kini mulai mendapat sorotan serupa. Penyerang berusia 25 tahun itu disebut mulai memunculkan gesekan di internal Real Madrid, dengan komitmennya terhadap kepentingan tim dipertanyakan. Hingga kini, belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak, padahal masa baktinya di Bernabeu akan berakhir pada 2027.
Neymar jadi peringatan Vinicius
Godaan finansial dari luar Eropa mungkin saja memengaruhi pikiran Vinicius Jr. Namun Sandro memperingatkan bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau, sembari menjadikan Neymar sebagai contoh nyata.
Berbicara kepada Boyle Sports, bekas gelandang Tottenham itu mengatakan: “Apakah Vinicius Junior atau Xabi Alonso harus meninggalkan Real Madrid? Tidak. Saya pikir mereka berdua bisa bertahan dan menjalani periode bagus bersama.”
“Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Vinicius, lalu Alonso menariknya keluar, tapi itu hal yang normal. Vinicius hanya perlu fokus ke Real Madrid. Jangan lakukan apa yang Neymar perbuat di Barcelona, yakni pergi. Jangan lakukan itu, please!"
“Di Brasil, kami selalu bilang Anda harus tetap tenang. Tarik napas. Vinicius memang terlihat seperti sedang marah, tapi itu bisa saja hanya momen sesaat. Bukan masalah besar. Sebagai mantan pesepakbola, saya harus memberi nasihat: tarik napas dulu sebelum memutuskan pergi.”
“Saya sendiri pernah meninggalkan Tottenham. Saya merasa ingin pergi karena bertengkar dengan pelatih dan saya terlalu terburu-buru. Padahal, saya sangat mencintai Tottenham. Kenapa saya pergi? Saya masih punya kontrak tiga tahun. Kenapa saya begitu tergesa-gesa? Vinicius, tolong tarik napas.”
“Ini juga penting dalam kehidupan, terutama untuk pesepakbola. Terlalu banyak orang di sekitar pemain yang mengatakan, 'kamu harus pergi, pelatih tidak menghormatimu’. Tapi ayolah.”
Tenang dulu, Vinicius
Sandro menambahkan: “Akankah karier Vinicius Jr terdampak jika dia pergi dari Real Madrid sekarang? Seratus persen. Perbandingan dengan Neymar yang meninggalkan Barcelona itu sangat indah. Sampai sekarang saya masih tidak mengerti kenapa Neymar meninggalkan Barcelona. Kenapa, Neymar? Kenapa? Tolong beri tahu kami alasannya.”
“Saat dia pergi saya sampai berdoa. Mudah untuk mengatakannya sekarang, tapi sejak dulu saya bertanya, kenapa pergi dari Barcelona di momen terbaik Anda? Saya sangat mencintai Neymar, dan untuk pertama kalinya saya melihat Lionel Messi memberikan bola kepada Neymar di momen-momen sulit.”
“Saya menonton Barcelona terus. Biasanya semua orang memberi bola ke Messi, tapi di laga melawan PSG itu, Messi justru memberi bola ke Neymar, seolah berkata: ‘Neymar, sekarang giliranmu, lakukan keajaiban.’ Wow!"
"Bayangkan Anda jadi Neymar, sedang dalam performa bagus. Lalu Messi dengan rendah hati dan baik. menunjukkan bahwa dia membutuhkan Anda, lalu Anda memilih pergi? Tidak. Menurut saya itu salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah sepakbola. Neymar bisa saja bertahan di Barcelona dan memenangkan tiga atau empat Ballon d’Or. Jadi Vinicius, tolong tenang. Tranquilo. Tarik napas.”
Keputusan besar menanti di 2026
Real Madrid dan Vinicius Junior menghadapi momen krusial pada 2026. Sejumlah figur penting di ibu kota Spanyol menilai Los Blancos sebaiknya membuka diri terhadap tawaran jika sang winger tak sepenuhnya berkomitmen penuh pada klub dan tak menyetujui cara kerja Alonso.
Vinicius bahkan sempat dicemooh pendukungnya sendiri saat ditarik keluar dalam laga La Liga melawan Sevilla, sebelum kemudian terlihat berlibur ke Dubai pada jeda musim dingin. Pertanyaan besar pun terus mengiringi: apakah Vinicius akan kembali menundukkan kepala dan berjuang di Spanyol, atau memilih mengejar kekayaan seperti jalan yang dulu ditempuh Neymar?
