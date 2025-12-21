Getty Images
Vinicius Jr Hengkang? Superstar Real Madrid Itu Beri Petunjuk Di Media Sosial Dengan 'Melarikan Diri' Dari Cemoohan Menuju Dubai
Vini Jr dicemooh saat Madrid mencatat kemenangan beruntun di liga
Setelah mengalahkan Alaves akhir pekan lalu, Madrid asuhan Xabi Alonso meraih kemenangan nyaman 2-0 atas Sevilla pada hari Sabtu saat Jude Bellingham dan Kylian Mbappe mencetak gol. Vinicius dimasukkan ke dalam starting lineup bersama Mbappe dan Rodrygo dalam serangan dan tetap berada di lapangan selama 83 menit sebelum digantikan.
Pemain sayap Brasil, yang memiliki kampanye 2025-26 yang kurang memuaskan dengan hanya mencetak lima gol dan memberikan delapan assist di semua kompetisi, dicemooh oleh penonton tuan rumah di Bernabeu, yang memicu spekulasi baru mengenai masa depan jangka panjang pemain tersebut di klub.
Postingan media sosial yang misterius dari Vini Jr dan perjalanannya ke Dubai
Hanya sehari setelah dicemooh oleh para penggemar Madrid, Vinicius terbang ke Dubai yang hangat selama jeda musim dingin singkat di La Liga. Sementara perjalanan pemain berusia 25 tahun ini ke UEA dilaporkan merupakan bagian dari kemitraan komersial Madrid dengan Visit Dubai, aksi sosial media nya yang penuh teka-teki itulah yang menarik perhatian semua orang.
Dalam caption di kisahnya, Vini Jr menulis: "Kami di sini lagi." Namun, tindakan yang menjadi berita utama adalah perubahan gambar profilnya. Bintang Selecao itu mengubah profil sebelumnya yang memakai jersey Madrid menjadi warna Brasil.
Madrid diberitahu bahwa mereka 'tidak dapat dikendalikan'
Legenda Bayern Munich Oliver Kahn dan Dietmar Hamann memberikan penilaian yang tajam terhadap awal yang penuh gejolak Alonso di Madrid bulan ini. Sementara penjaga gawang legendaris Kahn mengatakan bahwa obsesi taktik orang Spanyol itu bertentangan dengan DNA klub, Hamann mengklaim skuad sekarang 'tidak dapat dilatih' setelah Vinicius diizinkan meruntuhkan otoritas manajer.
Berbicara di Sky Sport Germany, mantan CEO Bayern Kahn menyarankan bahwa perjuangan ini tak terelakkan karena filosofi Alonso pada dasarnya tidak cocok dengan budaya 'Galactico'. "Tidak mengherankan karena idenya tidak sesuai dengan Real Madrid," jelas Kahn. "Pendekatan yang dikejar Xabi dengan sepak bola sistem ini dan permainan posisi membutuhkan pemain yang sangat spesifik. Di Real Madrid, bagaimanapun, sepak bola yang benar-benar berbeda dimainkan.
"Ini tentang kebebasan dan individualitas; para pemain tidak ingin ditekan ke dalam sistem di sana, dan itulah kesalahpahaman besar. Anda memerlukan pelatih yang menemukan cara terbaik untuk menyatukan para superstar, tetapi bukan seseorang yang mulai menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus bermain sesuai sistem yang sangat spesifik."
"Penurunan dimulai dengan FIFA Ballon d'Or, ketika Vini Jr. dan seluruh klub memboikot acara tersebut," tambah Hamann kemudian. "Hal itu memberi Vini perasaan bahwa dia lebih besar dari klub. Lalu datang Barcelona, ketika dia diganti setelah 70 menit, membuat keributan besar, dan tidak menerima hukuman.
"Pelatih sudah selesai setelah itu, dan ini hanya konsekuensi dari apa yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, mereka tidak dapat dikelola. Butuh lima atau enam bulan untuk membakar stok terpanas di pasar pelatihan, dan jika Alonso tidak dapat mengelolanya, maka Tuhan kasihanilah siapa pun yang mengikutinya."
Apakah Vini Jr akan tetap di Madrid?
Dalam beberapa bulan terakhir, ada banyak drama seputar ruang ganti Madrid, yang dilaporkan sedang runtuh. Vinicius, yang dianggap sebagai pusat kerusuhan, tampaknya merasa perannya telah berkurang di klub. Ditinggalkan dari susunan pemain utama dan digunakan secara tidak konsisten hanya memperdalam rasa frustrasinya. Sementara itu, beberapa figur utama klub - Mbappe, Thibaut Courtois, Arda Guler, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras - dikatakan sepenuhnya mendukung Alonso.
Puncaknya terjadi selama Clasico terakhir, ketika pemain berusia 25 tahun itu bereaksi marah setelah digantikan. Vinicius mengeluarkan permintaan maaf tertulis beberapa hari kemudian tetapi secara tegas tidak menyebut nama Alonso. Kelalaian itu memperkuat persepsi adanya hubungan yang retak.
Tetapi menurut laporan di Mundo Deportivo, pemain asal Brasil itu kemudian meminta maaf secara langsung kepada staf maupun seluruh skuad. Dan ketika Madrid mengalahkan Olympiacos 4-3 di Yunani, Vinicius berjalan langsung menuju Alonso saat waktu penuh, keduanya berpelukan di depan umum, menandakan keinginan untuk melangkah maju dan menstabilkan situasi. Namun, pemain sayap itu belum mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru dengan Los Blancos.
