Vinicius Jr Hengkang? Superstar Real Madrid Itu Beri Petunjuk Di Media Sosial Dengan 'Melarikan Diri' Dari Cemoohan Menuju Dubai

Legenda Bayern Munich Oliver Kahn dan Dietmar Hamann memberikan penilaian yang tajam terhadap awal yang penuh gejolak Alonso di Madrid bulan ini. Sementara penjaga gawang legendaris Kahn mengatakan bahwa obsesi taktik orang Spanyol itu bertentangan dengan DNA klub, Hamann mengklaim skuad sekarang 'tidak dapat dilatih' setelah Vinicius diizinkan meruntuhkan otoritas manajer.

Berbicara di Sky Sport Germany, mantan CEO Bayern Kahn menyarankan bahwa perjuangan ini tak terelakkan karena filosofi Alonso pada dasarnya tidak cocok dengan budaya 'Galactico'. "Tidak mengherankan karena idenya tidak sesuai dengan Real Madrid," jelas Kahn. "Pendekatan yang dikejar Xabi dengan sepak bola sistem ini dan permainan posisi membutuhkan pemain yang sangat spesifik. Di Real Madrid, bagaimanapun, sepak bola yang benar-benar berbeda dimainkan.

"Ini tentang kebebasan dan individualitas; para pemain tidak ingin ditekan ke dalam sistem di sana, dan itulah kesalahpahaman besar. Anda memerlukan pelatih yang menemukan cara terbaik untuk menyatukan para superstar, tetapi bukan seseorang yang mulai menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus bermain sesuai sistem yang sangat spesifik."

"Penurunan dimulai dengan FIFA Ballon d'Or, ketika Vini Jr. dan seluruh klub memboikot acara tersebut," tambah Hamann kemudian. "Hal itu memberi Vini perasaan bahwa dia lebih besar dari klub. Lalu datang Barcelona, ketika dia diganti setelah 70 menit, membuat keributan besar, dan tidak menerima hukuman.

"Pelatih sudah selesai setelah itu, dan ini hanya konsekuensi dari apa yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, mereka tidak dapat dikelola. Butuh lima atau enam bulan untuk membakar stok terpanas di pasar pelatihan, dan jika Alonso tidak dapat mengelolanya, maka Tuhan kasihanilah siapa pun yang mengikutinya."