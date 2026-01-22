Getty Images Sport
Vinicius Jr. OTW Arab Saudi?! Tawaran Gila €1 Miliar Siap Bajak Bintang Real Madrid Musim Panas Ini
Laporan: Vini Jr. Jadi Target Tawaran Raksasa Saudi
Dalam laporan baru dari penyiar olahraga Ben Jacobs, negosiator Saudi siap menguji keteguhan Real Madrid dengan meluncurkan tawaran besar untuk merekrut Vinicius pada akhir musim 2025/26.
Laporan tersebut mengklaim Al-Ahli adalah klub Liga Pro Saudi utama yang berminat merekrut pemain berusia 25 tahun itu. Tim asuhan Matthias Jaissle diyakini bersedia menawarkan kontrak yang mencengangkan senilai €1 miliar (£870 juta/$1,2 miliar).
Meski Madrid tampaknya ingin Vinicius menandatangani perpanjangan kontrak baru (mengingat kontraknya saat ini berakhir Juni 2027), pembicaraan diyakini telah ditunda ketika Xabi Alonso menjadi pelatih.
Vinicius dan Alonso memiliki hubungan yang sulit di Bernabeu, sebelum pelatih tersebut dipecat usai kekalahan 3-2 klub melawan rival sengit Barcelona di final Piala Super Spanyol.
Laporan itu menyimpulkan dengan mengklaim pejabat Liga Pro Saudi telah berhubungan dengan perwakilan Vinicius selama lebih dari setahun, sebagaimana mereka ingin mengamankan nama besar lainnya di negara Teluk tersebut. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Riyad Mahrez, Kingsley Coman, dan Ruben Neves adalah daftar nama bintang yang saat ini merumput di Liga Pro Saudi.
Sering Dicemooh Fans Madrid Musim Ini
Sementara masih harus dilihat di mana masa depan jangka panjang Vinicius berada, sang penyerang telah melalui periode sulit musim ini. Mantan jagoan Flamengo itu secara teratur disiuli oleh basis penggemar Madrid menyusul serangkaian performa buruk yang membuatnya gagal mencetak gol dalam 22 pertandingan, sebelum akhirnya menjebol gawang Barcelona di final Piala Super.
Vinicius, bersama rekan setimnya Jude Bellingham dan Federico Valverde, juga mendapat cemoohan keras dalam laga LaLiga Madrid melawan Levante akhir pekan lalu. Fans Bernabeu membidik trio tersebut atas hubungan retak mereka dengan Alonso — sosok yang pernah membela klub sebagai pemain antara 2009 dan 2014.
Setelah diganti dalam kemenangan 2-1 atas Barcelona di LaLiga pada Oktober, Vinicius sangat marah pada Alonso, dengan kamera menangkap ucapannya: "Selalu saya! Saya pergi saja dari tim! Lebih baik jika saya pergi, saya pergi."
Dia kemudian meminta maaf kepada penggemar atas ledakan emosinya tersebut.
Vini Jawab Kritik dengan Tampil Gemilang Lawan Monaco
Namun, Vinicius bangkit dengan penuh gaya lewat torehan satu gol dan dua assist dalam kemenangan telak 6-0 Real atas Monaco di Liga Champions pada hari Selasa.
Vinicius bergabung di papan skor bersama Kylian Mbappe (2 gol), Bellingham, dan Franco Mastantuono — sementara Thilo Kehrer mencetak gol bunuh diri — saat Madrid menempatkan diri mereka dalam posisi kuat untuk lolos otomatis ke babak 16 besar.
Madrid — yang menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pengganti Alonso — akan berhadapan dengan mantan manajer Jose Mourinho ketika mereka bertandang ke markas raksasa Portugal, Benfica, dalam pertandingan terakhir fase liga pada Rabu, 28 Januari.
Curhat Vini soal Periode 'Sulit' di Madrid
Membuka diri tentang kesulitan yang dihadapinya di Madrid musim ini, Vini mengatakan kepada wartawan setelah melawan Monaco: "Beberapa hari terakhir sangat sulit bagi saya. Karena siulan itu, dan karena semua yang telah dikatakan. Saya selalu menjadi sorotan, dan saya tidak ingin berada di sana untuk hal-hal yang terjadi di luar lapangan, saya ingin berada di sana untuk apa yang saya lakukan di lapangan."
Sementara itu, bos baru Madrid, Arbeloa, memuji penampilan man-of-the-match Vinicius melawan tim Ligue 1 tersebut, menambahkan: "Ketika Bernabeu bersamanya, dia tak terhentikan. Jika kita ingin berjuang untuk trofi, kita membutuhkannya. Vini perlu merasa dicintai. Dia sangat emosional. Dia perlu merasakan kasih sayang itu."
Sebelum reuni Madrid dengan Mourinho minggu depan, mereka bertandang ke Villarreal di LaLiga pada Sabtu malam. Pasukan Arbeloa saat ini berada di urutan kedua klasemen dan hanya terpaut satu poin di belakang Barcelona asuhan Hansi Flick, yang akan menjamu Real Oviedo sehari kemudian.
