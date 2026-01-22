Vinicius Jr. OTW Arab Saudi?! Tawaran Gila €1 Miliar Siap Bajak Bintang Real Madrid Musim Panas Ini

Dalam laporan baru dari penyiar olahraga Ben Jacobs, negosiator Saudi siap menguji keteguhan Real Madrid dengan meluncurkan tawaran besar untuk merekrut Vinicius pada akhir musim 2025/26.

Laporan tersebut mengklaim Al-Ahli adalah klub Liga Pro Saudi utama yang berminat merekrut pemain berusia 25 tahun itu. Tim asuhan Matthias Jaissle diyakini bersedia menawarkan kontrak yang mencengangkan senilai €1 miliar (£870 juta/$1,2 miliar).

Meski Madrid tampaknya ingin Vinicius menandatangani perpanjangan kontrak baru (mengingat kontraknya saat ini berakhir Juni 2027), pembicaraan diyakini telah ditunda ketika Xabi Alonso menjadi pelatih.

Vinicius dan Alonso memiliki hubungan yang sulit di Bernabeu, sebelum pelatih tersebut dipecat usai kekalahan 3-2 klub melawan rival sengit Barcelona di final Piala Super Spanyol.

Laporan itu menyimpulkan dengan mengklaim pejabat Liga Pro Saudi telah berhubungan dengan perwakilan Vinicius selama lebih dari setahun, sebagaimana mereka ingin mengamankan nama besar lainnya di negara Teluk tersebut. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Riyad Mahrez, Kingsley Coman, dan Ruben Neves adalah daftar nama bintang yang saat ini merumput di Liga Pro Saudi.