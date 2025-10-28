AFP
Vinicius Jr 'Serius Pertimbangkan' Hengkang Dari Real Madrid Usai Kekacauan El Clasico, Kecuali...
Vinicius Diyakini Berteriak 'Saya Pergi' ke Arah Alonso
Dalam pertandingan panas antara dua raksasa Spanyol itu — diwarnai perkelahian yang meletus antar pemain setelah laga usai — Vinicius berkontribusi pada ketegangan menyusul reaksinya saat ditarik keluar setelah 72 menit. Mengomel saat menuju pinggir lapangan, pemain berusia 25 tahun itu diyakini berteriak "Selalu saya" ke arah Alonso, sebelum berkata, "Saya meninggalkan tim, lebih baik jika saya pergi, saya pergi."
Vinicius kemudian masuk ke terowongan, namun kembali beberapa menit kemudian saat Madrid mengamankan tiga poin berharga yang membuat mereka unggul lima poin dari Barcelona di LaLiga. Dia kemudian terlibat dalam keributan pasca-pertandingan yang terjadi setelah peluit akhir, berdebat dengan pemain sayap Barcelona Lamine Yamal, yang menjadi pusat keributan.
Pemain Internasional Brasil Itu Kini Menimbang Opsinya
Dan dalam laporan baru dari media Spanyol AS, Vinicius kini dilaporkan sedang menimbang pilihannya dan "serius mempertimbangkan untuk pergi" karena merasa kurang mendapat kepercayaan dari Alonso. Laporan itu mengklaim bahwa mantan penyerang Flamengo itu tidak yakin pencapaian masa lalunya dihormati oleh Alonso. Padahal, ia telah mencetak 111 gol dalam 336 penampilan sejak bergabung dengan Madrid pada 2018. Vinicius sukses mengangkat 14 trofi bersama Los Blancos, termasuk tiga gelar LaLiga dan dua mahkota Liga Champions.
Laporan itu juga mengklaim bahwa kemarahan Vinicius saat diganti tidak diterima dengan baik oleh jajaran petinggi Madrid, yang diyakini sepenuhnya mendukung keputusan Alonso. Setelah bermain untuk klub antara 2009 dan 2014, mengangkat lima trofi utama termasuk Liga Champions 2014, pria berusia 43 tahun itu kembali ke klub pada musim panas setelah menggantikan Carlo Ancelotti sebagai juru taktik.
Vinicius Bersedia Bertahan di Madrid Jika Alonso Melakukan Satu Perubahan Kunci
Laporan tersebut menyimpulkan, meski Vinicius — yang terikat kontrak dengan Madrid hingga 2027 — tidak ingin pergi, ia merasa tidak punya pilihan selain mencari pelabuhan baru jika Alonso tidak "mendukungnya" dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukannya pada penyerang on-fire Kylian Mbappe. Vinicius hanya menyelesaikan tiga pertandingan di mana ia menjadi starter untuk Madrid musim ini, selain tidak menjadi starter dalam tiga dari 13 pertandingan klub di semua kompetisi.
Sang Winger Menjelaskan Reaksi Marahnya Setelah Laga Usai
Berbicara setelah pertandingan melawan Barcelona, Vinicius menjelaskan reaksinya saat diganti, dengan mengatakan: "Saya punya pesan untuk semua Madridista, terutama mereka yang datang ke Bernabeu dan mendukung kami dengan penuh semangat: beginilah Clasico, ada banyak hal terjadi di dalam dan di luar lapangan. Kami mencoba menjaga keseimbangan, tapi itu tidak selalu mungkin. Kami tidak ingin menyinggung siapa pun, baik pemain muda maupun fans. Kami tahu bahwa ketika kami menginjak lapangan, kami harus memainkan peran kami, dan begitulah hari ini. Hala Madrid."
Alonso Enggan Mengkritik Vinicius Setelah Pertandingan
Dan ketika berbicara kepada media setelah peluit akhir berbunyi, Alonso menolak mengkritik Vinicius, dengan mengatakan: "Satu-satunya hal yang kurang dari Vinicius adalah gol. Memang benar dia keluar lapangan saat merasa paling baik dan saya bisa saja menunggu sedikit untuk menggantikannya, tetapi saya paham kami membutuhkan pemain segar untuk mempertahankan kendali. Vinicius ingin tetap bermain karena dia merasa baik."
"Franco [Mastantuono] juga ingin terus bermain. Dia berkata kepada saya, 'Anda menarik saya keluar?' Dan saya berkata, 'Ya'. Sesuatu yang mirip terjadi pada Vini. Dia tidak terlalu senang, begitu pula Franco. Itu terjadi pada semua orang, tapi saya sangat senang dengan penampilan Vinicius. Jadwalnya padat dan kami harus terus melaju.”
Selanjutnya untuk Vinicius dan Alonso: Hadapi Valencia dan Liverpool
Vinicius dan Madrid akan kembali beraksi pada hari Sabtu saat mereka menjamu Valencia di liga. Pasukan Alonso kemudian akan bertandang ke Liverpool di Liga Champions tiga hari kemudian, dalam laga yang akan menjadi momen emosional bagi pelatih asal Spanyol itu, yang pernah bermain untuk The Reds antara 2004 dan 2009.
