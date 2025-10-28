Vinicius Jr 'Serius Pertimbangkan' Hengkang Dari Real Madrid Usai Kekacauan El Clasico, Kecuali...

Dalam pertandingan panas antara dua raksasa Spanyol itu — diwarnai perkelahian yang meletus antar pemain setelah laga usai — Vinicius berkontribusi pada ketegangan menyusul reaksinya saat ditarik keluar setelah 72 menit. Mengomel saat menuju pinggir lapangan, pemain berusia 25 tahun itu diyakini berteriak "Selalu saya" ke arah Alonso, sebelum berkata, "Saya meninggalkan tim, lebih baik jika saya pergi, saya pergi."

Vinicius kemudian masuk ke terowongan, namun kembali beberapa menit kemudian saat Madrid mengamankan tiga poin berharga yang membuat mereka unggul lima poin dari Barcelona di LaLiga. Dia kemudian terlibat dalam keributan pasca-pertandingan yang terjadi setelah peluit akhir, berdebat dengan pemain sayap Barcelona Lamine Yamal, yang menjadi pusat keributan.