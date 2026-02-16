Getty/GOAL
Vinicius Jr mengungkapkan pesan-pesan permohonan dari bintang Liverpool Dominik Szoboszlai dan menyebut kapten Chelsea Reece James sebagai salah satu teman terbaiknya di dunia sepak bola
Vinicius Jr mengumumkan persahabatannya dengan Szoboszlai kepada publik
Dalam pengakuan yang mengejutkan, Vinicius menyebut Szoboszlai sebagai salah satu teman terdekatnya di luar ruang ganti Madrid. Meskipun memiliki jalur karier yang berbeda, ikatan antara dua talenta kreatif ini tampaknya sangat erat. Ketika ditanya tentang teman-temannya di dunia sepak bola, pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan dalam wawancara dengan YouTuber Ibai: "Saya sering berbicara dengan Szoboszlai. Kami bertemu saat masih muda. [Lucas] Paqueta adalah teman terbaik saya di sepak bola. Raphinha di Barcelona, Savinho, dan Reinier di Brasil, yang juga pernah bermain di sini. Kami orang Brasil hampir selalu bersama di luar lapangan, tapi dari tim lain yang bukan Brasil, Reece James - saya sangat dekat dengannya. Rafael Leao, saya punya cukup banyak teman di luar."
Pesan rahasia dan sepatu Nike
Hubungan antara kedua bintang ini tidak hanya terbatas pada rasa hormat profesional; mereka secara aktif bertukar pesan tentang hal-hal di luar taktik sepak bola. Dengan Vinicius yang akan meluncurkan lini sepatu Nike signature-nya, ia mengakui bahwa pemain Liverpool tersebut telah menghubunginya melalui pesan untuk ikut serta dalam proyek tersebut.
"Banyak pemain yang menghubungi saya untuk bermain dengan sepatu itu!" kata Vinicius dengan senyum. "Paqueta dari Flamengo, dan Szoboszlai dari Liverpool juga telah meminta saya." Obrolan santai ini menyembunyikan kekhawatiran yang lebih serius bagi Liverpool: semakin lama kedua pemain ini tetap berhubungan, semakin besar peluang bagi "Agent Vini" untuk bekerja atas nama Florentino Perez.
Mimpi Real Madrid atau Legenda Anfield?
Berita tentang persahabatan mereka datang pada saat yang sensitif bagi Liverpool, setelah komentar kontroversial dari manajer Hungaria, Marco Rossi. Bos tim nasional Hungaria memicu ketidakpastian tentang masa depan bintang tersebut di Anfield, dengan klaim bahwa pindah ke raksasa Spanyol selalu menjadi tujuan akhir bagi kaptennya. Rossi memicu kegemparan ketika ia menyatakan: "Karena hubungan dekat yang saya jalin dengan Dominik sejak ia memulai karier sepak bolanya, Real Madrid selalu menjadi impiannya."
Dengan Szoboszlai saat ini tampil gemilang di Premier League - telah mencetak 10 gol musim ini - tekanan semakin meningkat pada hierarki Liverpool untuk mengamankan masa depannya dengan perpanjangan kontrak yang menguntungkan.
Perlombaan Liverpool melawan waktu
Meskipun tidak ada indikasi bahwa kesepakatan akan segera tercapai, Liverpool kini berada dalam posisi yang rentan. Kehadiran teman dekat seperti Vinicius Jr dan mantan rekan setim Trent Alexander-Arnold, yang pindah dari Anfield ke Bernabeu tahun lalu, menambah lapisan spekulasi yang berbahaya.
Liverpool kini dihadapkan pada persimpangan kritis. Mereka harus memutuskan apakah akan memenuhi tuntutan gaji sebesar £300.000 per minggu dari kubu Szoboszlai atau berisiko kehilangan bintang mereka ke seragam putih ikonik Madrid.
Dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat, masa depan Szoboszlai dipastikan akan mendominasi headline. Meskipun kontraknya berlaku hingga 2028, memberikan Liverpool sedikit keunggulan, dampak psikologis dari rekan setim dan pelatih yang membicarakan kemungkinan pindah ke Spanyol sulit diabaikan. Bagi pelatih Arne Slot, tantangan utama mungkin adalah meyakinkan pemain andalannya bahwa dia dapat mewujudkan semua ambisinya di Anfield, meskipun koneksi Madrid yang semakin kuat mengancam akan menariknya ke pintu keluar.
