Vinicius Jr mengungkapkan pesan-pesan permohonan dari bintang Liverpool Dominik Szoboszlai dan menyebut kapten Chelsea Reece James sebagai salah satu teman terbaiknya di dunia sepak bola

Hubungan antara kedua bintang ini tidak hanya terbatas pada rasa hormat profesional; mereka secara aktif bertukar pesan tentang hal-hal di luar taktik sepak bola. Dengan Vinicius yang akan meluncurkan lini sepatu Nike signature-nya, ia mengakui bahwa pemain Liverpool tersebut telah menghubunginya melalui pesan untuk ikut serta dalam proyek tersebut.

"Banyak pemain yang menghubungi saya untuk bermain dengan sepatu itu!" kata Vinicius dengan senyum. "Paqueta dari Flamengo, dan Szoboszlai dari Liverpool juga telah meminta saya." Obrolan santai ini menyembunyikan kekhawatiran yang lebih serius bagi Liverpool: semakin lama kedua pemain ini tetap berhubungan, semakin besar peluang bagi "Agent Vini" untuk bekerja atas nama Florentino Perez.