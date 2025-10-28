"Pergi Saja Kau!" - Hina Xabi Alonso, Vinicius Junior Diminta HENGKANG Dari Real Madrid Meski Menang Di El Clasico

Kemenangan 2-1 Real Madrid atas Barcelona di Santiago Bernabeu, Minggu (26/10) kemarin, semestinya menjadi pesta bagi tuan rumah. Namun, sorotan justru beralih ke momen panas di pinggir lapangan ketika Vinicius Junior melampiaskan amarahnya usai ditarik keluar pada menit ke-72 dan digantikan rekan senegaranya, Rodrygo. Winger asal Brasil itu tampak kesal, berulang kali bertanya “Saya?!” sebelum meninggalkan lapangan dan langsung menyelonong ke ruang ganti, sebelum kembali duduk di bangku cadangan sambil terus menunjukkan wajah muram.

Hubungan Vinicius dengan Xabi Alonso disebut sudah renggang sejak Piala Dunia Antarklub Juli lalu, ketika sang pelatih mencadangkannya melawan PSG sebelum akhirnya terpaksa memasukkannya ke dalam starting XI karena cedera pemain lain. Sejak saat itu, ketegangan nampak berlanjut. Dari sepuluh laga yang ia jalani sebagai starter musim ini, Vinicius hanya bermain penuh sebanyak tiga kali. Pun Alonso kerap menggantinya cukup cepat meski laga masih sengit.

Dalam El Clasico kali ini, Alonso memilih menarik Vinicius meski sang pemain sempat memenangkan sebuah penalti, yang sayangnya dibatalkan, serta terlibat dalam proses gol kemenangan Jude Bellingham. Keputusan itu memicu ledakan dari Vini, sampai-sampai ia terlibat dalam perkelahian pasca-laga yang sampai memerlukan campur tangan aparat keamanan.