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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vinicius bikin Mourinho malu: angka-angka Alonso membuka perbedaan

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Vinicius Junior
J. Mourinho
X. Alonso
Spanyol
Brasil
Portugal

Misteri penampilan bintang Brasil mencari solusi!

Pemain Brasil, Vinicius Junior, sedang menjalani periode sulit bersama Real Madrid, setelah penampilannya dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico di Roma, ditambah hukuman larangan bermain 4 pertandingan yang diterimanya, memicu ketidakpuasan para suporter Los Blancos.

Meski kritik terus mengejar pemain tersebut, pelatih asal Portugal Jose Mourinho terus membelanya dalam konferensi pers, dan hal itu kembali dilakukannya pada Sabtu, di kompleks latihan klub ibu kota Spanyol di Valdebebas, menjelang laga melawan Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu hari ini.

Mourinho berkata: "Dia anak yang luar biasa. Saya sangat menghargai kemampuannya untuk bertahan dan tetap kuat sembari mempertahankan senyumannya. Saya sangat menghargai itu. Jika saya berada di posisinya, mungkin saya tidak akan berada di sini sekarang, dan mungkin saya akan memaksa klub pada musim panas lalu untuk mengizinkan saya pindah ke sebuah kompetisi atau negara dengan para pesaing yang menghormati saya."

  • Statistik Vinicius menguntungkan posisi Xabi Alonso

    Namun pembelaan Mourinho terhadap Vinicius, begitu juga kepercayaannya kepada pemain itu di atas lapangan, tidak tercermin dalam performa pemain Brasil tersebut, menurut angka-angka yang dipaparkan jurnalis Sergio Valentin dalam beberapa jam terakhir.

    Valentin menjelaskan bahwa Vinicius menampilkan level yang lebih baik bersama Xabi Alonso dibandingkan awal kebersamaannya dengan Mourinho, ketika membandingkan 10 pertandingan pertama yang ia jalani di bawah kepemimpinan masing-masing pelatih pada musim ini.

    Dilansir situs Defensa Central, Valentin berkata: "Pada fase musim ini, setelah 8 pertandingan di LaLiga dan dua pertandingan di Liga Champions, Vinicius Junior tampil dengan menit lebih sedikit dan performa lebih buruk bersama Jose Mourinho dibandingkan bersama Xabi Alonso."

    Ia menambahkan: "Bersama Xabi Alonso, ia tampil sebagai starter di 8 pertandingan dan duduk di bangku cadangan pada dua pertandingan, dengan total 1108 menit, mencetak 5 gol dan memberikan 4 assist. Sementara bersama Mourinho, ia memulai 9 pertandingan sebagai starter dan sekali duduk di bangku cadangan, menjalani 731 menit, mencetak satu gol dan menciptakan 3 gol."



    Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Vinicius bermain 377 menit lebih sedikit bersama Mourinho, dan mencetak 4 gol lebih sedikit, sementara selisih dalam assist hanya satu assist, yang berpihak pada periode Xabi Alonso.

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  • Jeda yang bermanfaat?

    Valentin menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa karena alasan inilah periode hukuman larangan bermain akan sangat bermanfaat bagi Vinicius Junior, terutama untuk memperbaiki kondisi fisiknya, tetapi juga kondisi mentalnya, dalam upaya mengembalikan performa terbaiknya, performa yang membuatnya layak meraih penghargaan "The Best" pada tahun 2024.

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