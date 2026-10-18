Pemain Brasil, Vinicius Junior, sedang menjalani periode sulit bersama Real Madrid, setelah penampilannya dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico di Roma, ditambah hukuman larangan bermain 4 pertandingan yang diterimanya, memicu ketidakpuasan para suporter Los Blancos.

Meski kritik terus mengejar pemain tersebut, pelatih asal Portugal Jose Mourinho terus membelanya dalam konferensi pers, dan hal itu kembali dilakukannya pada Sabtu, di kompleks latihan klub ibu kota Spanyol di Valdebebas, menjelang laga melawan Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu hari ini.

Mourinho berkata: "Dia anak yang luar biasa. Saya sangat menghargai kemampuannya untuk bertahan dan tetap kuat sembari mempertahankan senyumannya. Saya sangat menghargai itu. Jika saya berada di posisinya, mungkin saya tidak akan berada di sini sekarang, dan mungkin saya akan memaksa klub pada musim panas lalu untuk mengizinkan saya pindah ke sebuah kompetisi atau negara dengan para pesaing yang menghormati saya."