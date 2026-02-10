Getty Images Sport
Pantau Pemulihan Hakan Calhanoglu Jelang Piala Dunia 2026, Vincenzo Montella Sanjung Kecerdasan Cristian Chivu Di Markas Inter
Kunjungan Sang Pelatih
Montella mengunjungi tempat latihan Inter Milan pada awal pekan untuk memantau perkembangan pemulihan cedera Hakan Calhanoglu. Dalam kunjungan tersebut, Montella juga memberikan pujian tinggi kepada Cristian Chivu, menyebutnya sebagai sosok yang "sangat cerdas". Juru taktik asal Italia ini sedang pulang kampung untuk menemui beberapa talenta sepakbola Turki yang merumput di Serie A, sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia 2026 di AS, Meksiko, dan Kanada.
Sebelum mendarat di Milan, Montella telah lebih dulu mengunjungi Juventus dan Cagliari untuk melihat perkembangan Kenan Yildiz dan Semih Kilicsoy. Rangkaian kunjungan ini dilakukan Montella secara maraton guna memastikan kesiapan para pemain kuncinya. "Saya sedang melakukan serangkaian pertemuan, karena kita semakin dekat dengan pemanggilan skuad untuk babak play-off," ujar Montella kepada Sky Sport Italia.
Kabar Baik Jelang Derby d'Italia
Kunjungan Montella membawa angin segar terkait kondisi Calhanoglu. Gelandang andalan Inter tersebut telah absen sejak menderita cedera otot soleus kiri pada 11 Januari lalu saat laga krusial melawan Napoli. Namun, hari ini Calhanoglu terlihat sudah kembali berlatih penuh bersama rekan-rekan setimnya, menandakan kesiapannya untuk kembali merumput.
Selain Calhanoglu, Nicolo Barella juga telah kembali berlatih bersama skuad utama. Kembalinya dua pilar lini tengah ini menjadi suntikan moral yang besar bagi Nerazzurri, karena keduanya dipastikan tersedia untuk laga "Derby d'Italia" melawan Juventus pada Sabtu mendatang. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat tim dalam salah satu pertandingan paling bergengsi di kalender Serie A tersebut.
Reuni Hangat dan Harapan
Montella mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali ke Italia dan bertemu wajah-wajah lama. "Saya menerima sambutan yang hangat, dan sangat menyenangkan bisa melihat Cristian (Chivu) lagi setelah bertahun-tahun. Ditambah Hakan juga tentunya. Banyak hal bergantung pada kondisi pemain yang prima di waktu yang tepat untuk tugas negara, jadi kami sangat berharap semuanya berjalan lancar," ungkapnya.
Montella juga memberikan komentar khusus mengenai Cristian Chivu, mantan rekan setimnya saat masih berseragam AS Roma. Keduanya tampak berpelukan hangat saat bertemu kembali. "Kami dulu rekan satu tim, ada hubungan yang sangat baik, dia orang yang sangat baik dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia membuktikan dirinya sebagai pelatih hebat yang sangat cerdas, jadi dia akan sukses," puji Montella.
Terkait laga panas akhir pekan ini, Montella turut memberikan pandangannya. "Ini selalu menjadi laga klasik, Derby d’Italia umumnya adalah pertandingan yang seru. Saya mengharapkan tontonan yang nyata, terlepas dari apa pun hasilnya nanti," pungkasnya.
Koneksi Masa Lalu
Kedekatan antara Montella dan Chivu bukanlah hal baru. Keduanya pernah bahu-membahu sebagai rekan satu tim saat membela AS Roma di masa lalu. Ikatan emosional inilah yang membuat pertemuan mereka di tempat latihan Inter terasa begitu hangat dan penuh rasa hormat.
Pengalaman bermain bersama di level tertinggi membuat Montella memahami karakter Chivu dengan baik. Pujian Montella terhadap kecerdasan Chivu sebagai pelatih bukan sekadar basa-basi, melainkan pengakuan dari seorang mantan rekan yang tahu betul kualitas pemahaman taktik mantan bek Rumania tersebut.
Fokus ke Piala Dunia dan Serie A
Bagi Montella, fokus utamanya kini adalah memastikan para pemain Turki yang berkarier di Italia tetap bugar dan siap tempur untuk babak play-off Piala Dunia 2026. Kunjungan-kunjungan seperti ini krusial untuk menjaga komunikasi dan memantau detail kondisi fisik pemain yang akan menjadi tumpuan negaranya di panggung dunia.
Sementara bagi Inter dan Calhanoglu, fokus terdekat adalah laga akbar melawan Juventus. Dengan pulihnya Calhanoglu dan Barella, Inter kini memiliki amunisi lengkap untuk menghadapi rival abadinya tersebut. Pertandingan hari Sabtu nanti tidak hanya penting bagi gengsi klub, tetapi juga bagi pembuktian kondisi fisik para pemain di hadapan pelatih tim nasional mereka.
