Pantau Pemulihan Hakan Calhanoglu Jelang Piala Dunia 2026, Vincenzo Montella Sanjung Kecerdasan Cristian Chivu Di Markas Inter

Montella mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali ke Italia dan bertemu wajah-wajah lama. "Saya menerima sambutan yang hangat, dan sangat menyenangkan bisa melihat Cristian (Chivu) lagi setelah bertahun-tahun. Ditambah Hakan juga tentunya. Banyak hal bergantung pada kondisi pemain yang prima di waktu yang tepat untuk tugas negara, jadi kami sangat berharap semuanya berjalan lancar," ungkapnya.

Montella juga memberikan komentar khusus mengenai Cristian Chivu, mantan rekan setimnya saat masih berseragam AS Roma. Keduanya tampak berpelukan hangat saat bertemu kembali. "Kami dulu rekan satu tim, ada hubungan yang sangat baik, dia orang yang sangat baik dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia membuktikan dirinya sebagai pelatih hebat yang sangat cerdas, jadi dia akan sukses," puji Montella.

Terkait laga panas akhir pekan ini, Montella turut memberikan pandangannya. "Ini selalu menjadi laga klasik, Derby d’Italia umumnya adalah pertandingan yang seru. Saya mengharapkan tontonan yang nyata, terlepas dari apa pun hasilnya nanti," pungkasnya.