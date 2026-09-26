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Turkey-Faces-Bulgaria-QualifierAFP
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Vincenzo Montella memuji penampilan Turki yang "luar biasa" meski kalah dari Prancis

V. Montella
Turkiye
France
Turkiye vs France
UEFA Nations League A

Vincenzo Montella sangat bangga dengan Turki meski menelan kekalahan tipis dari Prancis di Nations League. Sang pelatih kini menantang para pemainnya untuk menunjukkan semangat yang sama persis saat menjamu Italia dalam duel krusial di papan bawah klasemen.

  • Kekalahan yang mengecewakan bagi Turki

    Turki menelan kekalahan tipis dan mengecewakan 1-0 dari Prancis dalam laga UEFA Nations League terbaru mereka. Kylian Mbappe mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, menuntaskan assist dari Michael Olise untuk memecah kebuntuan. Laga bergengsi itu juga tidak lepas dari korban. Striker Real Madrid itu kemudian terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera lutut yang mengkhawatirkan.

    Meski hasil akhirnya mengecewakan, pelatih Turki Montella penuh pujian untuk para pemainnya. Juru taktik asal Italia itu menilai timnya menampilkan performa tangguh yang pantas mendapatkan hasil jauh lebih baik.

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  • Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport

    Montella memuji penampilan yang luar biasa

    Montella menolak membiarkan kekalahan tipis itu menutupi apa yang ia nilai sebagai upaya kolektif yang brilian. Ia merasa timnya menampilkan performa yang benar-benar menunjukkan kualitas saat menghadapi lawan internasional kelas atas.

    "Saya bangga, sangat disayangkan kami tidak bisa meninggalkan lapangan dengan hasil positif," kata Montella kepada Sky Sport Italia. "Itu adalah penampilan yang luar biasa, salah satu yang terbaik dari kami, terutama jika melihat siapa yang kami hadapi. Kami tahu Anda tak boleh melakukan bahkan setengah kesalahan pun saat melawan tim seperti ini, tetapi saya pikir kami juga punya peluang dan ini adalah pertandingan yang sangat seimbang."

  • Berhadapan langsung dengan Prancis

    Meski Prancis sesuai perkiraan menikmati penguasaan bola yang lebih besar, statistik pertandingan secara keseluruhan menggambarkan duel yang sengit dan seimbang. Secara mengejutkan, kedua tim sama-sama membukukan tepat 11 percobaan dan memaksa masing-masing kiper melakukan tiga penyelamatan.

    Turki membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan percaya diri melawan tim-tim terbaik, dengan menciptakan peluang nyata untuk membawa pulang sesuatu dari pertandingan ini. Namun, pada akhirnya mereka gagal menghadapi Prancis yang tampil klinis dan menghukum kelengahan yang jarang terjadi.

    "Saya melihat semangat tim yang luar biasa dan itu adalah sesuatu yang harus kami bawa ke pertandingan-pertandingan berikutnya," tambah Montella. "Tidak akan mudah untuk pulih secara fisik dan mental secepat ini, jadi kami membutuhkan semangat itu lebih dari segalanya. Saya merasa kasihan kepada para pemain saya, karena mereka benar-benar sudah memberikan segalanya hari ini."

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  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-FRAAFP

    Laga penentuan krusial di Nations League

    Turki kini harus segera berkumpul kembali dan memulihkan diri jelang laga kandang krusial melawan Italia pada Senin. Kedua negara sama-sama sangat membutuhkan kemenangan untuk mengangkat diri dari dasar klasemen grup setelah kalah dalam laga pembuka mereka. Italia saat ini berada di posisi juru kunci karena kalah selisih gol setelah menelan kekalahan kandang 2-0 dari Belgia.

    Turki akan menjamu laga head-to-head penting ini di Ataturk Spor Kompleksi Matli Stadyumu, Bursa. Namun, tim asuhan Montella akan tanpa Ugurcan Cakir karena sang kiper terkena skorsing setelah menerima kartu merah pada menit-menit akhir saat melawan Prancis.

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