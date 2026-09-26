Vincenzo Montella memuji penampilan Turki yang "luar biasa" meski kalah dari Prancis

Meski Prancis sesuai perkiraan menikmati penguasaan bola yang lebih besar, statistik pertandingan secara keseluruhan menggambarkan duel yang sengit dan seimbang. Secara mengejutkan, kedua tim sama-sama membukukan tepat 11 percobaan dan memaksa masing-masing kiper melakukan tiga penyelamatan.

Turki membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan percaya diri melawan tim-tim terbaik, dengan menciptakan peluang nyata untuk membawa pulang sesuatu dari pertandingan ini. Namun, pada akhirnya mereka gagal menghadapi Prancis yang tampil klinis dan menghukum kelengahan yang jarang terjadi.

"Saya melihat semangat tim yang luar biasa dan itu adalah sesuatu yang harus kami bawa ke pertandingan-pertandingan berikutnya," tambah Montella. "Tidak akan mudah untuk pulih secara fisik dan mental secepat ini, jadi kami membutuhkan semangat itu lebih dari segalanya. Saya merasa kasihan kepada para pemain saya, karena mereka benar-benar sudah memberikan segalanya hari ini."