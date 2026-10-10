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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Vincenzo Montella dipecat oleh Turki setelah kolaps mengerikan di Nations League

V. Montella
Turkiye
UEFA Nations League A

Turki secara resmi telah berpisah dengan pelatih kepala Vincenzo Montella setelah rangkaian performa buruk yang membuat tim nasional berada dalam krisis. Keputusan itu diambil setelah awal tanpa kemenangan dalam kampanye Nations League mereka, yang membuat Turki menelan empat kekalahan beruntun melawan tim-tim elite Eropa.

  • Akhir yang brutal bagi ahli taktik Italia

    Meski memulai masa jabatannya dengan menjanjikan pada September 2023, mantan striker Roma itu tidak mampu menghentikan penurunan tajam performa yang membuat tim tersebut terpuruk di dasar klasemen grup mereka. Pengumuman ini menyusul periode yang sangat menyakitkan bagi tim nasional, termasuk dua kekalahan dari Italia, kekalahan tandang 3-0 dari Belgia, dan kekalahan kandang 1-0 dari Prancis. Hasil-hasil ini memaksa para pejabat federasi untuk bertindak, karena mereka merasa perubahan diperlukan sebelum jeda internasional berikutnya.

    Dalam pernyataan resmi singkat yang dirilis melalui media sosial, badan tersebut menyampaikan keputusan itu dengan jelas kepada publik. "Diputuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Tn. Vincenzo Montella sebagai pelatih kepala tim nasional," demikian pengumuman TFF di situs resmi mereka.

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    Dari pahlawan menjadi pecundang

    Pelatih berusia 52 tahun itu, yang sebelumnya sempat menangani Fiorentina, AC Milan, dan Sevilla, awalnya berhasil memikat fans Turki dengan membawa negara itu ke perempat final Euro 2024. Namun, simpati itu cepat menguap karena tim kesulitan menemukan konsistensi.

    Tekanan terhadap Montella sudah meningkat jauh sebelum kesulitan di Nations League dimulai, terutama karena penampilan mengecewakan di Piala Dunia 2026. Meski Turki mampu meraih kemenangan atas salah satu tuan rumah, Amerika Serikat, dalam laga terakhir grup mereka, itu tidak cukup untuk menyelamatkan turnamen mereka. Mereka mendapat predikat yang tidak diinginkan sebagai negara pertama yang tersingkir dari kompetisi tersebut, hasil yang dipandang banyak pihak sebagai kegagalan besar mengingat talenta yang tersedia di skuad.

  • Membela sesuatu yang tak bisa dibela dalam kekalahan

    Sebelum pemecatannya, Montella berusaha tetap tegar, dengan berargumen bahwa skuadnya masih menunjukkan tanda-tanda kemajuan meski kekalahan terus bertambah. Ia menunjuk kualitas teknis lawan sebagai alasan utama di balik hasil buruk tersebut. "Frustrasi? Saya tidak tahu apakah frustrasi adalah istilah yang tepat, kami jelas memainkan pertandingan yang bagus. Kami bermain setara dan mungkin bahkan kami melakukan sedikit lebih banyak. Kami kebobolan tiga gol murni karena momen-momen tertentu, dan ini bukan kali pertama. Sebagai pelatih, saya puas dengan sikap dan kepribadian para pemain," katanya setelah kekalahan melawan Italia di Bologna.

    Montella juga menyoroti perbedaan ekonomi yang sangat besar antara skuadnya dan raksasa-raksasa Eropa yang sudah mapan. Ia menyatakan bahwa kedalaman skuad yang dimiliki negara-negara seperti Italia membuat Turki sulit bersaing sepanjang 90 menit. "Jika saya melihat pergantian pemain Italia, dengan Calafiori, Esposito dan Tonali, mungkin total nilai 350 juta masuk ke lapangan. Dalam hal ini saya rasa ini bukan salah siapa pun, terlebih lagi para pemain saya yang mampu bertahan, baik secara taktis maupun teknis, melawan tim dengan level seperti ini," ujarnya.

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    Jalan ke depan bagi Turki

    Dengan Montella kini sudah pergi, federasi Turki harus bergerak cepat untuk mencari pengganti sebelum jeda internasional kembali berlanjut pada November. Tim itu dijadwalkan menjamu Belgia pada 12 November sebelum menjalani lawatan berat untuk menghadapi Prancis hanya tiga hari kemudian. Laga-laga ini akan sangat krusial bagi pelatih baru untuk memulihkan sedikit kebanggaan dan stabilitas bagi tim nasional yang telah kehilangan arah dalam beberapa bulan terakhir.