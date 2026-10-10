Sebelum pemecatannya, Montella berusaha tetap tegar, dengan berargumen bahwa skuadnya masih menunjukkan tanda-tanda kemajuan meski kekalahan terus bertambah. Ia menunjuk kualitas teknis lawan sebagai alasan utama di balik hasil buruk tersebut. "Frustrasi? Saya tidak tahu apakah frustrasi adalah istilah yang tepat, kami jelas memainkan pertandingan yang bagus. Kami bermain setara dan mungkin bahkan kami melakukan sedikit lebih banyak. Kami kebobolan tiga gol murni karena momen-momen tertentu, dan ini bukan kali pertama. Sebagai pelatih, saya puas dengan sikap dan kepribadian para pemain," katanya setelah kekalahan melawan Italia di Bologna.

Montella juga menyoroti perbedaan ekonomi yang sangat besar antara skuadnya dan raksasa-raksasa Eropa yang sudah mapan. Ia menyatakan bahwa kedalaman skuad yang dimiliki negara-negara seperti Italia membuat Turki sulit bersaing sepanjang 90 menit. "Jika saya melihat pergantian pemain Italia, dengan Calafiori, Esposito dan Tonali, mungkin total nilai 350 juta masuk ke lapangan. Dalam hal ini saya rasa ini bukan salah siapa pun, terlebih lagi para pemain saya yang mampu bertahan, baik secara taktis maupun teknis, melawan tim dengan level seperti ini," ujarnya.