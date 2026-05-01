Davies telah ditarik keluar pada babak pertama setelah secara mengejutkan masuk dalam susunan pemain inti pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (4-5). Pada hari Kamis, ia hanya mengikuti sesi latihan individu, yang memicu kekhawatiran mengenai kondisinya.
Vincent Kompany mengumumkan dua kabar baik! Pembaruan mengenai situasi skuad FC Bayern
"Phonzy biasanya sudah berlatih bersama tim lagi hari ini," kata Kompany dalam konferensi pers pada hari Jumat, namun ia menenangkan kekhawatiran tersebut. "Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan saat pertandingan melawan PSG. Kemudian pada babak pertama—saya tidak ada di sana, saya berada di atas—dibuat keputusan yang sepenuhnya tepat untuk tidak mengambil risiko lebih lanjut." Kompany absen karena skorsing dan menyaksikan pertandingan dari tribun, sementara asisten pelatih Aaron Danks menggantikannya di pinggir lapangan.
Setelah pertandingan, Davies "telah menjalani semua tes dan hasilnya semuanya positif," jelas Kompany. Latihan individu pada hari Kamis hanyalah tindakan pencegahan, dan Davies kemungkinan besar akan tersedia pada hari Sabtu melawan 1. FC Heidenheim.
Tom Bischof akan segera kembali bermain - Jonas Urbig akan turun sebagai starter melawan Heidenheim
Maka Tom Bischof pun bisa merayakan kembalinya ke lapangan. Pemain serba bisa berusia 20 tahun itu absen dalam lima pertandingan resmi terakhir akibat cedera robekan serat otot. "Saya harap Tom Bischof sudah bisa bermain besok," kata Kompany. Sebaliknya, Lennart Karl masih absen melawan Heidenheim akibat cedera robekan serat ototnya, namun "masih ada kemungkinan" ia bisa tampil pada leg kedua melawan PSG.
Kompany juga mengonfirmasi bahwa kiper cadangan Jonas Urbig akan menjadi penjaga gawang melawan Heidenheim. Sementara itu, Manuel Neuer dikabarkan akan segera memperpanjang kontraknya. "Musim ini tidak akan berlangsung selamanya, dan itulah mengapa ada pembicaraan," kata Direktur Olahraga Christoph Freund. "Pembicaraan berjalan baik, tetapi belum ada hal lain yang bisa diumumkan."