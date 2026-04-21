Goretzka Jackson GuerreiroIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Vincent Kompany kabarnya sangat terkesan! Apakah FC Bayern akan mengalami perubahan yang spektakuler?

Sebenarnya, sepertinya nasib Nicolas Jackson sudah ditentukan dan FC Bayern tampaknya tidak akan mempermanenkannya setelah masa pinjamannya berakhir. Apakah sekarang semuanya akan berubah?

Di FC Bayern München, tampaknya masih ada kemungkinan terjadi perubahan sikap terkait kasus Nicolas Jackson, dan bahkan mungkin berujung pada penandatanganan kontrak permanen. 

Seperti dilaporkan The Sun, Vincent Kompany terkesan dengan sikap pemain asal Senegal tersebut meskipun ia terus-menerus menjadi cadangan di belakang Harry Kane, dan para petinggi Bayern lainnya juga terkesan dengan produktivitas Jackson saat ia diturunkan untuk meringankan beban Kane. 

  • Dengan demikian, keputusan akhir mengenai masa depan Jackson di klub juara Jerman tersebut masih jauh dari kata pasti dan baru akan diambil pada akhir musim. Masa peminjaman pemain berusia 24 tahun itu akan berakhir pada 30 Juni. Setelah itu, Jackson untuk sementara akan kembali ke klub asalnya, Chelsea, namun kabarnya ia tidak lagi memiliki masa depan di sana.

    Bayern telah menyepakati kewajiban pembelian sebesar 65 juta euro dengan Chelsea pada hari tenggat waktu yang sibuk musim panas lalu, namun ketentuan tersebut sudah tidak berlaku jauh sebelum akhir musim karena Jackson terlalu jarang masuk dalam starting eleven Munich. Selain itu, FCB telah mentransfer biaya pinjaman rekor sebesar 16,5 juta euro ke Chelsea.

    Selama musim ini, Jackson sering dikritik di Bayern karena dianggap kurang memiliki keterikatan dengan permainan dibandingkan Kane. Namun, performa terakhirnya menunjukkan tren yang cukup meningkat. Di Bundesliga, sebagai pengganti Kane dalam empat pertandingan terakhirnya (dua di antaranya ia lewatkan karena skorsing kartu merah), ia mencetak tiga gol dan juga memberikan dua assist. Ketika Kane mengalami cedera betis pada awal Maret, saatnya Jackson pun tiba di Liga Champions dalam kemenangan penting 6-1 atas Atalanta pada leg pertama babak 16 besar.

    Di sana juga terlihat bahwa duet Kane dan Jackson sangat harmonis. Pemain asal Senegal itu merayakan golnya yang membuat skor menjadi 4-0 dengan terlebih dahulu merayakannya bersama striker Inggris yang sedang cedera itu. Dalam 28 pertandingan, Jackson telah mencetak sembilan gol dan empat assist dengan waktu bermain hanya sedikit di atas 1.000 menit. Setidaknya rasio satu kontribusi gol setiap 81,5 menit cukup mengesankan.

    FC Bayern dan Nicolas Jackson: Ada terlalu banyak alasan yang mengarah pada perpisahan

    Namun, terlepas dari kesan positif yang ditinggalkan Jackson kepada Kompany dan petinggi Bayern dalam beberapa pekan terakhir, ada dua hal yang menjadi pertimbangan agar sang penyerang tidak melanjutkan musim berikutnya dengan seragam Bayern. Pertama-tama, minat besar Bayern untuk merekrut Anthony Gordon (Newcastle United) sudah dipastikan. Dan hal ini membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, Gordon tidak hanya akan menjadi pesaing bagi Luis Diaz di sayap kiri, tetapi juga menjadi cadangan baru Kane - dengan kata lain, Nicolas Jackson yang baru.

    Sebaliknya, Bayern mungkin hanya akan mempertimbangkan untuk merekrut Jackson secara permanen jika Chelsea bersedia menyimpang jauh dari angka 65 juta euro yang ditetapkan sebagai kewajiban pembelian dalam kesepakatan peminjaman. Namun, karena The Blues ingin mendapatkan hasil maksimal dari penjualan mantan striker andalan mereka yang kontraknya masih berlaku hingga 2033 dan pasar untuknya memang ada, tampaknya tidak mungkin Bayern akan mendapatkan diskon yang terlalu besar.

    Menurut Gazzetta dello Sport, AC Milan dilaporkan telah menyatakan minatnya untuk merekrut Jackson secara permanen. 

  • Nicolas Jackson: Data Kinerja dan Statistik

    KlubPertandinganGolAssist
    FC Bayern2894
    FC Chelsea813012
    Villarreal48136