Vincent Kompany kabarnya sangat terkesan! Apakah FC Bayern akan mengalami perubahan yang spektakuler?

Dengan demikian, keputusan akhir mengenai masa depan Jackson di klub juara Jerman tersebut masih jauh dari kata pasti dan baru akan diambil pada akhir musim. Masa peminjaman pemain berusia 24 tahun itu akan berakhir pada 30 Juni. Setelah itu, Jackson untuk sementara akan kembali ke klub asalnya, Chelsea, namun kabarnya ia tidak lagi memiliki masa depan di sana.

Bayern telah menyepakati kewajiban pembelian sebesar 65 juta euro dengan Chelsea pada hari tenggat waktu yang sibuk musim panas lalu, namun ketentuan tersebut sudah tidak berlaku jauh sebelum akhir musim karena Jackson terlalu jarang masuk dalam starting eleven Munich. Selain itu, FCB telah mentransfer biaya pinjaman rekor sebesar 16,5 juta euro ke Chelsea.

Selama musim ini, Jackson sering dikritik di Bayern karena dianggap kurang memiliki keterikatan dengan permainan dibandingkan Kane. Namun, performa terakhirnya menunjukkan tren yang cukup meningkat. Di Bundesliga, sebagai pengganti Kane dalam empat pertandingan terakhirnya (dua di antaranya ia lewatkan karena skorsing kartu merah), ia mencetak tiga gol dan juga memberikan dua assist. Ketika Kane mengalami cedera betis pada awal Maret, saatnya Jackson pun tiba di Liga Champions dalam kemenangan penting 6-1 atas Atalanta pada leg pertama babak 16 besar.

Di sana juga terlihat bahwa duet Kane dan Jackson sangat harmonis. Pemain asal Senegal itu merayakan golnya yang membuat skor menjadi 4-0 dengan terlebih dahulu merayakannya bersama striker Inggris yang sedang cedera itu. Dalam 28 pertandingan, Jackson telah mencetak sembilan gol dan empat assist dengan waktu bermain hanya sedikit di atas 1.000 menit. Setidaknya rasio satu kontribusi gol setiap 81,5 menit cukup mengesankan.