Sampai Sekarang Masih Melempem Di Arsenal, 2 Hal Yang Harus Menyatu Dalam Diri Viktor Gyokeres Jika Ingin Jadi Mesin Gol Menakutkan Di Premier League
Gyokeres kesulitan di Arsenal setelah pemulihan cedera
Gyokeres tiba di Arsenal pada musim panas setelah mencetak banyak gol untuk Sporting CP, tetapi transisinya ke Liga Premier lebih lambat dari yang diharapkan. Penyerang tersebut hanya berhasil mencetak satu gol liga sejak September dan kehilangan waktu perkembangan penting setelah bergabung tanpa pra-musim yang tepat dan kemudian mengalami cedera. Arteta berulang kali membela kemajuan pemain tersebut, menekankan bahwa adaptasi ke sistem Arsenal dan tuntutan sepak bola Inggris memerlukan waktu.
Hasil golnya yang terbatas telah menjadi pembicaraan ketika The Gunners berjuang di puncak klasemen Liga Premier, terutama setelah keunggulan mereka berkurang menyusul kekalahan baru-baru ini di Aston Villa. Meskipun menghadapi kesulitan, Arsenal tetap kompetitif, tetapi Arteta menyadari bahwa posisi No.9 pada akhirnya harus memberikan output gol yang lebih besar. Dengan Gabriel Jesus kembali pulih, persaingan untuk mendapatkan menit bermain semakin meningkat pada titik penting dalam kampanye ini.
Seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap Gyokeres, pertanyaan muncul apakah Arsenal harus mengubah pendekatan mereka untuk menyesuaikan dengan dirinya atau apakah dia harus menyesuaikan diri dengan tuntutan taktis mereka? Arteta, menanggapi keseimbangan ini secara langsung, menguraikan tanggung jawab gabungan yang dibutuhkan dari kedua belah pihak. Penjelasannya menawarkan wawasan paling jelas hingga saat ini tentang bagaimana klub melihat perkembangan jangka panjang Gyokeres dan apa yang harus terjadi agar kepindahannya senilai £64 juta dianggap sukses.
Arteta menjelaskan apa yang harus dilakukan Gyokeres untuk sukses di Arsenal
Berbicara kepada media, Arteta menjelaskan tanggung jawab bersama antara Arsenal dan Gyokeres, mengatakan: "Saya pikir kedua hal harus menyatu. Saya pikir kami harus menempatkan pemain dalam kondisi terbaik agar meledak dan memenuhi potensinya. Dan ada hal-hal tertentu yang dalam peran itu, dalam cara kami bermain, harus dipenuhi."
Dia melanjutkan dengan menyoroti pentingnya tim di sekitar penyerang, menambahkan: "Dan itu adalah kombinasi dari keduanya. Dan kemudian bukan hanya itu. Saya pikir yang lebih penting adalah koneksi dan para pemain di sekitarnya pada akhirnya."
Menanggapi kemajuan dan kebugaran Gyokeres, Arteta berkata: "Interaksi-interaksi itu, pemahaman itu, bagaimana itu berkembang. Dan sebelum cedera, saya pikir dia berada di tempat yang hebat. Saya pikir dia membutuhkan waktu pada awalnya karena, seperti yang Anda katakan, ini adalah liga yang berbeda, tuntutan yang berbeda. Dia tidak memiliki pra-musim. Dan sekarang dia mulai mendapatkan, sekali lagi, beberapa momentum. Dan gol akan datang, dan kami akan sangat senang dengannya." Ditanya apa yang akan membantu membuka performa striker, dia menambahkan: "Ya, mungkin hal yang akan membukanya adalah gol, dan dia sangat terbiasa dengan itu sehingga saya pikir dia membutuhkannya untuk dirinya sendiri, untuk kepercayaan dirinya, dan saya pikir kami akan menilai penampilannya berdasarkan itu juga. Itu logis, tetapi untuk yang lainnya, saya pikir dia berada di tempat yang sangat baik. Saya pikir secara fisik dia berada di tempat yang baik, dan sekarang dia perlu mulai mengonversi peluang yang didapatnya."
Gyokeres didatangkan di Arsenal untuk meningkatkan serangan
Gyokeres direkrut untuk memberikan opsi yang lebih langsung dan dominan secara fisik ke serangan Arsenal, sebagai kontras terhadap pergerakan fluid yang ditawarkan oleh Jesus. Rekor mencetak golnya yang impresif di Portugal menciptakan ekspektasi besar, tetapi transisi ke Inggris mengungkapkan perbedaan dalam tempo, fisik, dan disiplin taktis antara liga. Arsenal percaya bahwa profilnya masih cocok dengan visi jangka panjang, terutama dengan Arteta yang mencari ancaman vertikal yang lebih besar dan kehadiran di kotak penalti.
Adaptasi awalnya terhambat karena datang tanpa pramusim, sesuatu yang berulang kali disebutkan Arteta sebagai faktor kritis dalam awal perlahan dirinya. Pemain yang bergabung terlambat atau kembali dari cedera sering kesulitan dengan tuntutan intensitas tinggi Arsenal, yang bergantung pada timing, struktur pressing, dan rotasi posisi. Kurangnya ritme Gyokeres membuatnya sulit untuk berintegrasi dengan cara yang sama seperti mereka yang menyelesaikan program musim panas penuh.
Arsenal akan terus mendukung Gyokeres
Arsenal berencana untuk terus memberikan menit bermain kepada Gyokeres saat ia membangun kembali ketajamannya, tetapi sekarang ia menghadapi persaingan dari Jesus, yang kembalinya secara alami meningkatkan harapan untuk output gol. Arteta yakin bahwa Gyokeres pada akhirnya akan "meledak" setelah adaptasi dan kohesi taktis sepenuhnya selaras, tetapi kesabaran akan diperlukan dari para penggemar dan analis.
Jika Gyokeres bisa mulai mengonversi peluang, prospek jangka panjang akan berubah secara dramatis, karena Arsenal percaya bahwa dia memiliki semua alat untuk menjadi striker top Liga Premier. Jika kekeringan terus berlanjut, tekanan akan meningkat secara tidak terelakkan, tetapi Arteta tetap tegar dalam dukungannya secara publik.
