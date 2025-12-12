Sampai Sekarang Masih Melempem Di Arsenal, 2 Hal Yang Harus Menyatu Dalam Diri Viktor Gyokeres Jika Ingin Jadi Mesin Gol Menakutkan Di Premier League

Berbicara kepada media, Arteta menjelaskan tanggung jawab bersama antara Arsenal dan Gyokeres, mengatakan: "Saya pikir kedua hal harus menyatu. Saya pikir kami harus menempatkan pemain dalam kondisi terbaik agar meledak dan memenuhi potensinya. Dan ada hal-hal tertentu yang dalam peran itu, dalam cara kami bermain, harus dipenuhi."

Dia melanjutkan dengan menyoroti pentingnya tim di sekitar penyerang, menambahkan: "Dan itu adalah kombinasi dari keduanya. Dan kemudian bukan hanya itu. Saya pikir yang lebih penting adalah koneksi dan para pemain di sekitarnya pada akhirnya."

Menanggapi kemajuan dan kebugaran Gyokeres, Arteta berkata: "Interaksi-interaksi itu, pemahaman itu, bagaimana itu berkembang. Dan sebelum cedera, saya pikir dia berada di tempat yang hebat. Saya pikir dia membutuhkan waktu pada awalnya karena, seperti yang Anda katakan, ini adalah liga yang berbeda, tuntutan yang berbeda. Dia tidak memiliki pra-musim. Dan sekarang dia mulai mendapatkan, sekali lagi, beberapa momentum. Dan gol akan datang, dan kami akan sangat senang dengannya." Ditanya apa yang akan membantu membuka performa striker, dia menambahkan: "Ya, mungkin hal yang akan membukanya adalah gol, dan dia sangat terbiasa dengan itu sehingga saya pikir dia membutuhkannya untuk dirinya sendiri, untuk kepercayaan dirinya, dan saya pikir kami akan menilai penampilannya berdasarkan itu juga. Itu logis, tetapi untuk yang lainnya, saya pikir dia berada di tempat yang sangat baik. Saya pikir secara fisik dia berada di tempat yang baik, dan sekarang dia perlu mulai mengonversi peluang yang didapatnya."