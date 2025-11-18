Terlalu Berat! Viktor Gyokeres Mau Sukses Di Premier League? Striker Arsenal Itu Harus Turunkan Berat Badan

Mantan bintang Arsenal Stefan Schwarz meyakini bahwa perjuangan sang penyerang tidak hanya berakar pada kekurangan fisik tetapi juga pada adaptasi mental dan taktis.

"Saya percaya dengan Viktor Gyokeres, dia belum sepenuhnya bugar," katanya dalam wawancara dengan Hajper. "Begitu juga dengan sistem baru, manajer baru, dan rekan-rekan setim baru, butuh waktu untuk mengembangkan pemahaman. Ini bukan hanya bagian fisiknya, tetapi juga bagian mentalnya. Kelelahan mental mungkin berasal dari beradaptasi dengan klub baru, harapan baru, dan harapan yang lebih tinggi dari para pendukung di seluruh dunia. Namun, ini adalah kemitraan yang baik (Gyokeres dan Arsenal). Dan semoga itu akan menguntungkan Swedia dan Graham Potter."

Meskipun ada kritik, Schwarz tetap optimis bahwa Arsenal adalah lingkungan yang tepat bagi sang penyerang untuk berkembang.

"Dia berada dalam tim yang kuat. Arsenal telah berjuang untuk gelar besar, jadi mungkin dia bisa membantu tim untuk mengambil langkah besar ini. Tetapi, tentu saja, semua orang adalah bagian dari teka-teki," tambahnya.

"Jadi semua orang penting, tetapi tentu saja, dia memiliki kehadiran yang besar. Dia adalah pria yang kuat, fisik, dan penyelesai yang baik dengan kedua kaki. Namun, dia perlu meningkatkan kebugarannya. Saya pikir dia berada di tim yang tepat dengan Mikel Arteta dan para pemain di sekitarnya. Ini adalah skuad yang fantastis. Kualitas yang diperlihatkan oleh para pemain di bangku cadangan dan opsi yang dimiliki Arsenal berarti Gyokeres tidak akan bermain di semua pertandingan karena saya pikir mereka memiliki banyak opsi bagus untuk membuat keputusan taktis dari waktu ke waktu berdasarkan lawan atau hasil selama pertandingan."