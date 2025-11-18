Getty
Terlalu Berat! Viktor Gyokeres Mau Sukses Di Premier League? Striker Arsenal Itu Harus Turunkan Berat Badan
Awal yang goyah bagi harapan baru Arsenal
Gyokeres tiba di Arsenal dengan reputasi sebagai pemain yang berkembang terlambat. Meskipun ia menghabiskan empat tahun terikat kontrak dengan Brighton antara 2017 dan 2021, ia tidak pernah bermain satu menit pun di Liga Premier, melainkan menghidupkan kembali kariernya melalui dua musim produktif di Coventry sebelum menaklukkan Portugal dengan Sporting. Merasa telah melampaui Lisbon, striker tersebut berusaha menyelesaikan perpindahannya ke Emirates. Namun, transfer yang berlarut-larut membuatnya tertinggal dalam kondisi fisiknya. Debutnya terjadi di bawah kondisi panas menyengat di Hong Kong saat kekalahan 1-0 dari Tottenham, pertandingan di mana ia tampak kurang ritme dan ketajaman. Media sosial dengan cepat menunjukkan bahwa pemain baru tersebut tampak "sedikit berat," memunculkan bisikan awal apakah ia telah melaporkan untuk tugas dalam kondisi fisik puncak.
Begitu Gyokeres tampak mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, bencana melanda. Selama Arsenal menang 2-0 atas Burnley di Turf Moor, pertandingan di mana ia membuka skor sebelum Declan Rice menambahkan gol kedua, pemain Swedia itu memberi isyarat ketidaknyamanan dan ditarik keluar pada babak pertama. Nada bicara Arteta setelah pertandingan terukur tetapi jelas mencemaskan.
"Saya khawatir karena dia tidak memiliki banyak masalah otot dan dia harus meninggalkan lapangan dan dia merasakan sesuatu," kata dia kepada wartawan. "Itu jelas bukan pertanda baik, terutama untuk pemain yang sangat, sangat eksplosif. Jadi kami menggali sedikit lebih dalam untuk memahami di mana posisi kami dalam hal cedera dan kami akan mengumumkannya begitu kami tahu."
Schwarz mempertanyakan kesiapan Gyokeres
Mantan bintang Arsenal Stefan Schwarz meyakini bahwa perjuangan sang penyerang tidak hanya berakar pada kekurangan fisik tetapi juga pada adaptasi mental dan taktis.
"Saya percaya dengan Viktor Gyokeres, dia belum sepenuhnya bugar," katanya dalam wawancara dengan Hajper. "Begitu juga dengan sistem baru, manajer baru, dan rekan-rekan setim baru, butuh waktu untuk mengembangkan pemahaman. Ini bukan hanya bagian fisiknya, tetapi juga bagian mentalnya. Kelelahan mental mungkin berasal dari beradaptasi dengan klub baru, harapan baru, dan harapan yang lebih tinggi dari para pendukung di seluruh dunia. Namun, ini adalah kemitraan yang baik (Gyokeres dan Arsenal). Dan semoga itu akan menguntungkan Swedia dan Graham Potter."
Meskipun ada kritik, Schwarz tetap optimis bahwa Arsenal adalah lingkungan yang tepat bagi sang penyerang untuk berkembang.
"Dia berada dalam tim yang kuat. Arsenal telah berjuang untuk gelar besar, jadi mungkin dia bisa membantu tim untuk mengambil langkah besar ini. Tetapi, tentu saja, semua orang adalah bagian dari teka-teki," tambahnya.
"Jadi semua orang penting, tetapi tentu saja, dia memiliki kehadiran yang besar. Dia adalah pria yang kuat, fisik, dan penyelesai yang baik dengan kedua kaki. Namun, dia perlu meningkatkan kebugarannya. Saya pikir dia berada di tim yang tepat dengan Mikel Arteta dan para pemain di sekitarnya. Ini adalah skuad yang fantastis. Kualitas yang diperlihatkan oleh para pemain di bangku cadangan dan opsi yang dimiliki Arsenal berarti Gyokeres tidak akan bermain di semua pertandingan karena saya pikir mereka memiliki banyak opsi bagus untuk membuat keputusan taktis dari waktu ke waktu berdasarkan lawan atau hasil selama pertandingan."
'Terkadang anjing yang menggonggong paling keras tidak selalu yang terkuat'
Schwarz tidak menghindar dari penilaian blak-blakan bahwa Gyokeres perlu mengurangi beberapa kilo untuk sukses di Premier League.
"Terkadang anjing yang paling keras menggonggong tidak selalu yang terkuat," katanya. "Saya pikir ini hanya tentang para pemain di Premier League. Mereka adalah pemain yang lebih kuat dan lebih cepat. Para penyerang akan selalu diandalkan untuk gol yang mereka cetak. Semoga dia mulai menciptakan dan mencetak gol, mendapat rentetan yang bagus, mendapatkan dorongan nyata, dan menjadi sedikit lebih ringan karena dia adalah pemain yang berat. Saya pikir itu akan membantu.
"Dia tidak memiliki pra-musim yang tepat, dan Anda perlu bermain dalam pertandingan. Anda memiliki enam minggu untuk berinteraksi dengan rekan satu tim Anda, memahami gerakannya. Ketika gelandang membuat umpan, Anda hanya perlu melihat ke matanya, Anda tahu ke mana mereka akan mengumpannya. Itu adalah hubungan yang membutuhkan sedikit waktu, dan sepak bola adalah tentang margin yang tipis. Lihat Dennis Bergkamp, dia adalah yang terbaik dalam hal itu. Dia akan belajar dan mencetak banyak gol, dan itu akan menguntungkan Arsenal."
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Gyokeres?
Pertandingan pertama Arsenal setelah jeda internasional bukanlah pengenalan kembali yang lembut karena kebetulan merupakan derby London utara dengan Tottenham di Emirates pada 23 November. Klub berharap bahwa cedera Gyokeres tidak cukup parah untuk membuatnya absen dari pertandingan liga terbesar mereka musim ini sejauh ini. Dia mungkin bukan satu-satunya pemain yang berpacu dengan waktu. Arsenal juga memantau pemulihan Noni Madueke, Kai Havertz dan kapten Martin Odegaard, yang semuanya bisa kembali tepat waktu untuk pertarungan dengan Spurs.
