Viktor Gyokeres & Alexander Isak Dilabeli 'Kekecewaan Terbesar Premier League' Setelah Transfer Super Mahal Dari Duo Swedia Ini

Bagi Arsenal, penandatanganan Gyokeres, yang bernilai awal £64 juta (€74juta/$86juta), dianggap sebagai momen di mana The Gunners akhirnya memecahkan masalah nomor sembilan mereka. Setelah musim-musim memperdebatkan apakah Gabriel Jesus atau Kai Havertz bisa memimpin garis depan menuju gelar, kedatangan bintang asal Swedia ini dimaksudkan untuk memberikan ketajaman yang dibutuhkan oleh tim Mikel Arteta.

Namun, Murphy berpendapat bahwa kenyataan tidak sesuai harapan, dengan penyerang tersebut mencetak 10 gol - lima di Liga Premier - dalam 29 penampilan di semua kompetisi. "Saya pikir mungkin ada kekecewaan di balik Gyokeres untuk Arsenal dalam hal ekspektasi bahwa dia adalah potongan yang hilang," jelas Murphy.

Pengamat tersebut berhati-hati untuk tidak sepenuhnya mengabaikan penyerang itu, mengakui bahwa penampilannya tidak buruk, tetapi hanya kurang memadai bagi tim dengan aspirasi juara. "Saya tidak akan mengatakan dia adalah bencana - dia cukup baik - tetapi saya pikir penggemar Arsenal mengharapkan lebih banyak," tambahnya. Sentimen di Emirates tampaknya adalah penerimaan yang suam-suam kuku daripada kegembiraan yang bersemangat yang menyambut kedatangannya, dengan Gyokeres berjuang untuk mendominasi pertahanan seperti yang ia lakukan sebelumnya di Portugal.