Getty/GOAL
Viktor Gyokeres & Alexander Isak Dilabeli 'Kekecewaan Terbesar Premier League' Setelah Transfer Super Mahal Dari Duo Swedia Ini
Bintang Swedia kesulitan membenarkan harga tinggi mereka
Baik Arsenal maupun Liverpool mengeluarkan dana besar dalam jendela transfer musim panas ini untuk mengamankan penyerang elit, melihat mereka sebagai bagian terakhir dari teka-teki pengejaran gelar masing-masing. Namun, dengan kampanye di paruh kedua yang krusial, tidak ada pemain yang benar-benar menyulut Liga Premier seperti yang diharapkan para penggemar. Gyokeres
Menurut Murphy, kesenjangan antara harapan dan kenyataan sangat mencolok. Meskipun tidak sampai menyebut mereka sebagai kegagalan total, pakar tersebut menyarankan bahwa "antisipasi" di sekitar kedatangan mereka membuat awal yang tidak mengesankan terasa lebih sial. Dengan kedua klub bertarung di puncak klasemen, kurangnya daya gedor produktif dari pemain bintang mereka telah menjadi bahan pembicaraan, dengan Murphy menyarankan bahwa para penggemar berhak merasa kecewa mengingat pengeluaran finansial yang terlibat.
- Getty Images Sport
Gyokeres gagal memberikan 'potongan yang hilang' bagi Arsenal
Bagi Arsenal, penandatanganan Gyokeres, yang bernilai awal £64 juta (€74juta/$86juta), dianggap sebagai momen di mana The Gunners akhirnya memecahkan masalah nomor sembilan mereka. Setelah musim-musim memperdebatkan apakah Gabriel Jesus atau Kai Havertz bisa memimpin garis depan menuju gelar, kedatangan bintang asal Swedia ini dimaksudkan untuk memberikan ketajaman yang dibutuhkan oleh tim Mikel Arteta.
Namun, Murphy berpendapat bahwa kenyataan tidak sesuai harapan, dengan penyerang tersebut mencetak 10 gol - lima di Liga Premier - dalam 29 penampilan di semua kompetisi. "Saya pikir mungkin ada kekecewaan di balik Gyokeres untuk Arsenal dalam hal ekspektasi bahwa dia adalah potongan yang hilang," jelas Murphy.
Pengamat tersebut berhati-hati untuk tidak sepenuhnya mengabaikan penyerang itu, mengakui bahwa penampilannya tidak buruk, tetapi hanya kurang memadai bagi tim dengan aspirasi juara. "Saya tidak akan mengatakan dia adalah bencana - dia cukup baik - tetapi saya pikir penggemar Arsenal mengharapkan lebih banyak," tambahnya. Sentimen di Emirates tampaknya adalah penerimaan yang suam-suam kuku daripada kegembiraan yang bersemangat yang menyambut kedatangannya, dengan Gyokeres berjuang untuk mendominasi pertahanan seperti yang ia lakukan sebelumnya di Portugal.
Awal karir Isak di Anfield terhambat oleh masalah kebugaran
Di seberang perbatasan, kepindahan Isak senilai £125 juta ($169 juta) ke Liverpool telah dinodai oleh musuh lama: cedera. Mantan pemain Newcastle United tersebut dibawa ke Anfield untuk menambah keluwesan dan penyelesaian serangan The Reds, tetapi ritmenya terganggu oleh masalah kebugaran dan awal yang lambat di Merseyside. Pemain berusia 26 tahun itu telah absen karena cedera sejak akhir Desember, setelah mencetak tiga gol dalam 16 pertandingan sebelum itu.
Murphy, mantan pemain Liverpool sendiri, mencatat bahwa penggemar Anfield terkenal menuntut ketika menyangkut pemain besar yang harus memberi dampak instan. "Ya, Isak, untuk alasan yang jelas," kata Murphy ketika ditanya siapa yang belum mengesankan. "Saya tahu dia memulai dengan lambat dan kemudian cedera, tetapi jika Anda mengesampingkan cederanya... Ketika Anda mengeluarkan uang sebanyak itu, seperti yang diketahui penggemar Liverpool, Anda ingin mereka langsung tampil baik; Anda tidak ingin bersabar."
- AFP
'Kekecewaan' daripada bencana
Pada akhirnya, Murphy mengkategorikan perjuangan kedua pemain internasional Swedia itu sebagai kasus potensi yang tidak terpenuhi daripada kegagalan total. Narasi yang mengelilingi mereka adalah tentang kesempatan yang terlewatkan.
"Jadi antara Isak dan Gyokeres, dengan harapan dan antisipasi di sekitar mereka dan musim yang akan datang, sebagian besar penggemar Arsenal dan Liverpool merasa sedikit seperti itu," Murphy menyimpulkan.
Dia menjelaskan bahwa meskipun "tergiur" mungkin terlalu keras, suasana umum memang mengecewakan. "‘Tergiur’ adalah kata yang salah. Saya akan mengatakan mereka merasa kecewa dengan apa yang telah mereka dapatkan."
Dengan akhir musim yang semakin mendekat, baik Gyokeres maupun Isak punya waktu untuk menulis ulang narasi. Namun, seperti yang Murphy tunjukkan, di klub-klub seperti Arsenal dan Liverpool, jendela untuk membuat kesan pertama sangat kecil, dan kedua penyerang saat ini memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenangkan hati para pendukung baru mereka.
Iklan