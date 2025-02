Viktor Gyokeres, Alexander Isak, & 15 Pemain yang Akan MENGGEBRAK Bursa Transfer Musim Panas 2025

Jendela transfer Januari baru saja ditutup, tapi justru dari situ kita bisa lebih jelas melihat siapa yang berpotensi hengkang di akhir musim.

Rumor transfer dalam sepak bola tidak pernah berhenti berputar. Begitu satu jendela ditutup, spekulasi untuk jendela berikutnya langsung memanas. Begitulah dinamika industri sepakbola modern.

Namun, pergerakan transfer di musim dingin kali ini, yang baru saja ditutup, memberi gambaran yang jauh lebih jelas tentang apa yang akan terjadi di musim panas mendatang—terutama bagi klub-klub top dan para pemain bintang di Eropa.

Jadi, siapa saja nama besar yang mungkin pindah? Dan klub mana saja yang bakal bersaing ketat untuk mendapat tanda tangan mereka? GOAL akan mengupasnya dengan tuntas di bawah ini...