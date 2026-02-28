AFP
Viktor Gyokeres adalah 'mimpi buruk'! Bagaimana Arsenal mengoptimalkan potensi penuh striker yang bisa membuat mereka mengeluarkan £3,5 juta lagi sebelum akhir musim
Gyokeres mulai menemukan ritmenya.
Namun, Gyokeres memulai kariernya di Arsenal dengan lambat, hanya mencetak lima gol dalam 21 penampilan pertamanya di liga, tiga di antaranya melawan dua tim promosi Leeds dan Burnley. Banyak yang cepat mengkritik pemain berusia 27 tahun ini, dengan sejumlah penggemar sepak bola menyebut striker tersebut sebagai rekrutan terburuk musim ini.
Namun, penyerang tersebut mulai menunjukkan performa terbaiknya dengan mencetak lima gol dalam lima penampilan terakhirnya di Premier League, termasuk dua gol dalam kemenangan 4-1 di derby London Utara melawan rival Tottenham pada akhir pekan lalu. Gyokeres mencetak dua gol di babak kedua dalam apa yang mungkin menjadi penampilan terbaiknya musim ini untuk The Gunners.
Dan Arteta kini yakin bahwa Arsenal berada di "jalur yang tepat" untuk mengoptimalkan potensi penuh Gyokeres.
Arsenal berada di jalur yang tepat untuk mengoptimalkan potensi Gyokeres.
Berbicara pada hari Jumat, menjelang pertandingan melawan rival London Chelsea pada hari Minggu, Arteta menyarankan bahwa Gyokeres masih memiliki potensi lebih setelah mencetak dua gol pada hari Minggu. "Saya pikir satu hal mengarah ke hal lain," kata Arteta. "Ketika Anda mencetak gol pertama atau penampilan Anda bagus, Anda memiliki lebih banyak waktu bersama rekan setim, Anda memahami permainan, lawan, dan liga dengan lebih baik. Semuanya membantu.
"Kami tahu kualitasnya. Dia tanpa diragukan lagi adalah penyerang yang luar biasa. Kami perlu memanfaatkan kualitasnya, kami perlu memahami dia lebih baik, dia perlu memahami tim dan liga lebih baik, saya pikir kami berada di jalur yang benar."
Dan ketika ditanya apakah Gyokeres mengalami kesulitan dengan kepercayaan diri, Arteta menjawab: "Itu pertanyaan untuknya. Tentu saja saya tahu tuntutan yang dia berikan pada dirinya sendiri, ekspektasi bahwa dia harus membantu tim, dan saya yakin karena seringkali, para bek kami, ketika mereka harus berlatih melawan pemain kami, [Anda tanya], 'Bagaimana perasaan Anda saat [menghadapi dia]?' dan [mereka menjawab], 'Itu mimpi buruk'.
"Itu adalah cara yang sangat baik untuk memahami kualitas seorang pemain atau bagaimana rasanya bertahan melawan dia."
Add-ons mulai menumpuk
Arsenal mengeluarkan £54,8 juta ($74 juta) untuk merekrut Gyokeres dari Sporting pada musim panas lalu, namun serangkaian klausul dapat membuat angka tersebut naik menjadi £63,5 juta ($85 juta). Pada akhir musim, however, The Gunners mungkin sudah membayar tambahan £3,5 juta sebagai bonus.
Pemimpin klasemen Premier League hampir membayar tambahan £436.000, biaya yang terkait dengan jumlah gol dan assist yang dicetak Gyokeres untuk tim London Utara. Sporting berhak menerima angka tersebut setiap kali Gyokeres mencetak 20 gol dan assist secara gabungan.
Saat ini, pemain yang didatangkan pada musim panas tersebut telah mencetak 15 gol dan dua assist setelah mencetak dua gol melawan Spurs, artinya tiga keterlibatan gol lagi akan membuat Arsenal mengirim £436.000 ke Portugal. Sporting berhak atas jumlah yang sama jika ia mencetak 20 kontribusi gol tambahan, meskipun bonus tersebut dibatasi hingga £873.000.
Arsenal telah membayar £1,1 juta kepada Sporting setelah Gyokeres tampil dalam 20 pertandingan dengan durasi 45 menit atau lebih musim ini, dengan total jumlah tambahan tersebut dibatasi hingga £4,4 juta. Penyerang tersebut perlu tampil dalam 80 pertandingan agar jumlah penuh tercapai, dan saat ini ia hanya butuh 10 pertandingan lagi untuk memicu pembayaran tambahan £1,1 juta, yang berarti Sporting berpotensi menerima pembayaran tambahan terkait penampilan sebelum musim berakhir.
Klausul tambahan ketiga berkaitan dengan Arsenal lolos ke LigaChampions, dengan Sporting berhak menerima £874.000 setiap kali The Gunners mencapai kompetisi klub elit Eropa tersebut. Jumlah ini juga dibatasi hingga £3,5 juta.
Gunners bertekad untuk mempertahankan performa apik mereka saat menghadapi Chelsea.
Keunggulan Arsenal di puncak klasemen Premier League mungkin akan berkurang menjadi dua poin saat mereka menghadapi Chelsea pada Minggu. Rival Manchester City akan berhadapan dengan Leeds pada Sabtu malam, sementara Cityzens berusaha untuk tetap berada di belakang Arsenal dalam perburuan gelar.
The Gunners akan menjamu The Blues pada Super Sunday dan yakin bisa meraih hasil positif melawan rival London mereka. Memang, Arsenal tak terkalahkan dalam delapan pertemuan terakhir dengan Chelsea, dengan lima kemenangan, namun Arteta menegaskan bahwa rekor head-to-head terbaru "tidak mengubah persiapan" menjelang laga besar akhir pekan ini.
"Apa yang kami lakukan dua minggu lalu atau dua tahun lalu tidak relevan, karena setiap pertandingan dan konteksnya berbeda. Pemain mungkin berubah, suasana tim bisa berbeda, atau apa yang dipertaruhkan berbeda, dan kami sudah siap," kata pelatih asal Spanyol itu.
