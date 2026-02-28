Berbicara pada hari Jumat, menjelang pertandingan melawan rival London Chelsea pada hari Minggu, Arteta menyarankan bahwa Gyokeres masih memiliki potensi lebih setelah mencetak dua gol pada hari Minggu. "Saya pikir satu hal mengarah ke hal lain," kata Arteta. "Ketika Anda mencetak gol pertama atau penampilan Anda bagus, Anda memiliki lebih banyak waktu bersama rekan setim, Anda memahami permainan, lawan, dan liga dengan lebih baik. Semuanya membantu.

"Kami tahu kualitasnya. Dia tanpa diragukan lagi adalah penyerang yang luar biasa. Kami perlu memanfaatkan kualitasnya, kami perlu memahami dia lebih baik, dia perlu memahami tim dan liga lebih baik, saya pikir kami berada di jalur yang benar."

Dan ketika ditanya apakah Gyokeres mengalami kesulitan dengan kepercayaan diri, Arteta menjawab: "Itu pertanyaan untuknya. Tentu saja saya tahu tuntutan yang dia berikan pada dirinya sendiri, ekspektasi bahwa dia harus membantu tim, dan saya yakin karena seringkali, para bek kami, ketika mereka harus berlatih melawan pemain kami, [Anda tanya], 'Bagaimana perasaan Anda saat [menghadapi dia]?' dan [mereka menjawab], 'Itu mimpi buruk'.

"Itu adalah cara yang sangat baik untuk memahami kualitas seorang pemain atau bagaimana rasanya bertahan melawan dia."