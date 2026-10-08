Christian Vieri, mantan bomber Italia, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport berbicara tentang Italia, dengan perhatian khusus kepada Pio Esposito.





TENTANG PIO ESPOSITO

"Di usia 21 tahun dia sudah mencetak tujuh gol dengan seragam biru itu yang bebannya besar, artinya dalam tujuh-delapan tahun dia akan memecahkan rekor Gigi Riva. Dan dia akan menjadi penyerang yang mencetak gol terbanyak dalam sejarah Italia. Tapi itu juga berarti bahwa dalam dua-tiga tahun dia juga akan mulai mencetak 20 gol per musim".





TENTANG PERBANDINGAN YANG DIBUAT MANCINI: ESPOSITO SEPERTI VIERI DAN TONI

"Pio lebih mirip Toni, menurut saya. Tapi bagi saya perbandingan tidak ada artinya, kalian tahu itu. Dan itu juga tidak baik untuknya".



