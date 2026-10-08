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Pio Esposito ItalyGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Vieri: "Pio Esposito lebih mirip Toni daripada saya, akan memecahkan rekor gol Gigi Riva"

F. Esposito
Italy
C. Vieri

Mantan bomber Timnas Italia itu berbicara tentang penerus mudanya di tim nasional.

Christian Vieri, mantan bomber Italia, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport berbicara tentang Italia, dengan perhatian khusus kepada Pio Esposito.


TENTANG PIO ESPOSITO

"Di usia 21 tahun dia sudah mencetak tujuh gol dengan seragam biru itu yang bebannya besar, artinya dalam tujuh-delapan tahun dia akan memecahkan rekor Gigi Riva. Dan dia akan menjadi penyerang yang mencetak gol terbanyak dalam sejarah Italia. Tapi itu juga berarti bahwa dalam dua-tiga tahun dia juga akan mulai mencetak 20 gol per musim".


TENTANG PERBANDINGAN YANG DIBUAT MANCINI: ESPOSITO SEPERTI VIERI DAN TONI

"Pio lebih mirip Toni, menurut saya. Tapi bagi saya perbandingan tidak ada artinya, kalian tahu itu. Dan itu juga tidak baik untuknya".


  • TENTANG ITALIA DAN MANCINI

    "Apakah saya menyukainya? Ya, sangat. Tapi saya tidak pernah ragu dengan Mancio. Saya tidak peduli untuk mengatakan apakah dia telah berbuat salah, dan sejauh mana: dia sendiri sudah mengatakan semuanya, bukan? Saya yakin soal dua hal, yang sangat saya sukai: dia mengubah tim dan memberi ruang kepada pemain muda. Dan memberi kepercayaan kepada pemain muda, meyakininya, terus melakukannya, sangat penting untuk sepakbola kita. Karena hanya sedikit yang melakukannya dan contohnya sangat berarti".

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