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Vieira GenoaGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Vieira adalah pelatih baru Senegal

Senegal
Transfers
P. Vieira

Mantan gelandang, sekaligus mantan pelatih Genoa, itu akan menangani tim nasional negara asalnya.

Patrick Vieira telah menandatangani kontrak sebagai pelatih baru tim nasional Senegal, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Mantan pemain tim nasional Prancis itu siap memimpin proyek tersebut dengan efek segera.


Vieira, mantan gelandang kelahiran 1976, yang pernah bermain di Italia dengan seragam Milan, Juventus, dan Inter, dan yang semasa menjadi pemain terutama mengaitkan kariernya dengan Arsenal (406 penampilan dan 34 gol), sebagai pelatih sejauh ini telah menangani, setelah pengalaman di sektor akademi Manchester City, tim utama Nice, Crystal Palace, Strasbourg, dan Genoa.



  • Vieira lahir di Dakar, Senegal, dan merupakan warga Senegal yang dinaturalisasi menjadi warga negara Prancis. Bersama tim nasional Prancis, saat masih menjadi pemain, Vieira memenangkan Piala Dunia, Piala Eropa, dan Piala Konfederasi.


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