Vieira adalah pelatih baru Senegal

Patrick Vieira telah menandatangani kontrak sebagai pelatih baru tim nasional Senegal, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Mantan pemain tim nasional Prancis itu siap memimpin proyek tersebut dengan efek segera.





Vieira, mantan gelandang kelahiran 1976, yang pernah bermain di Italia dengan seragam Milan, Juventus, dan Inter, dan yang semasa menjadi pemain terutama mengaitkan kariernya dengan Arsenal (406 penampilan dan 34 gol), sebagai pelatih sejauh ini telah menangani, setelah pengalaman di sektor akademi Manchester City, tim utama Nice, Crystal Palace, Strasbourg, dan Genoa.







