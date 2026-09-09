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hakim-ziyech(C)Getty Images

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Video: Ziyech tiba di Brasil, sambutan hangat "berbahasa Arab" untuk bintang Maroko

Transfers
Botafogo RJ vs Red Bull Bragantino
Botafogo RJ
Red Bull Bragantino
Serie A
H. Ziyech
Brasil
Maroko

Perhentian baru untuk singa Atlas

Bintang Maroko Hakim Ziyech tiba di tanah Rio de Janeiro pada Rabu malam, menjelang penyelesaian kontrak resminya dengan klub Brasil, Botafogo, dalam transfer gratis usai memutus kontraknya dengan klub Maroko, Wydad.

Pesawat Ziyech mendarat di Bandara Internasional Galeão, di mana direktur sepak bola Botafogo, Léo Coelho, telah menantinya.

Ziyech keluar mengenakan syal klub sambil membawa bendera Botafogo, dan berfoto sebagai kenang-kenangan di dalam aula utama bandara, sebelum keluar untuk menemui para pendukung tim barunya.



  • Sambutan meriah dalam bahasa Arab: kata-kata pertama Ziyech

    Dalam momen yang mengharukan, sekitar 100 pendukung Botafogo berkerumun di luar pagar bandara sambil menyerukan pekikan "salamaliko" dalam bahasa Portugis yang bermaksud "assalamualaikum".

    Para suporter juga menyanyikan lagu bertema nama sang pemain, di mana mereka berujar "Ziyech telah tiba" dalam sambutan hangat yang khusus untuk bintang internasional Maroko itu, menurut situs Globo dan ESPN Brasil.



    Ziyech mengatakan dalam pernyataan pertamanya kepada kanal resmi Botafogo: "Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Perjalanannya memang agak panjang, tetapi cukup nyaman. Saya sangat bersemangat. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Brasil, tetapi hal itu selalu menjadi salah satu keinginan saya. Dan kini menjadi kenyataan."

    Ia menambahkan: "Brasil adalah nomor 1 di dunia sepakbola. Ini adalah gaya hidup di sini, sesuatu yang menyentuh hati saya dan saya rindukan untuk mengalaminya."



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  • Tes Medis

    Ziyech dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis di markas pusat latihan Lonier milik Botafogo pada hari Rabu ini, sebelum menandatangani kontrak resmi yang berlaku hingga Desember 2028.

    Ziyech berusia 33 tahun dan telah menjalani perjalanan karier yang penuh warna di Benua Biru bersama klub Ajax (2016-2020), Chelsea (2020-2023), dan Galatasaray (2023-2025), sebelum kembali ke Wydad Maroko lalu pindah ke Brasil.

    Ziyech tampil di dua edisi Piala Dunia (2018 dan 2022), dan menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam perjalanan bersejarah Maroko di Piala Dunia Qatar, ketika tim tersebut mencapai babak semifinal.

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