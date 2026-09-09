Dalam momen yang mengharukan, sekitar 100 pendukung Botafogo berkerumun di luar pagar bandara sambil menyerukan pekikan "salamaliko" dalam bahasa Portugis yang bermaksud "assalamualaikum".

Para suporter juga menyanyikan lagu bertema nama sang pemain, di mana mereka berujar "Ziyech telah tiba" dalam sambutan hangat yang khusus untuk bintang internasional Maroko itu, menurut situs Globo dan ESPN Brasil.









Ziyech mengatakan dalam pernyataan pertamanya kepada kanal resmi Botafogo: "Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Perjalanannya memang agak panjang, tetapi cukup nyaman. Saya sangat bersemangat. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Brasil, tetapi hal itu selalu menjadi salah satu keinginan saya. Dan kini menjadi kenyataan."

Ia menambahkan: "Brasil adalah nomor 1 di dunia sepakbola. Ini adalah gaya hidup di sini, sesuatu yang menyentuh hati saya dan saya rindukan untuk mengalaminya."







