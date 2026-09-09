Bintang Maroko Hakim Ziyech tiba di tanah Rio de Janeiro pada Rabu malam, menjelang penyelesaian kontrak resminya dengan klub Brasil, Botafogo, dalam transfer gratis usai memutus kontraknya dengan klub Maroko, Wydad.
Pesawat Ziyech mendarat di Bandara Internasional Galeão, di mana direktur sepak bola Botafogo, Léo Coelho, telah menantinya.
Ziyech keluar mengenakan syal klub sambil membawa bendera Botafogo, dan berfoto sebagai kenang-kenangan di dalam aula utama bandara, sebelum keluar untuk menemui para pendukung tim barunya.