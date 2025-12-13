Lionel Messi India tourGetty/GOAL
Anugerah Pamuji

VIDEO: Tur India Lionel Messi Berujung Chaos! Fans Ngamuk Lempari Kursi Setelah Penampilan Megabintang Argentina 'Dipersingkat' & Penyelenggara 'Diculik'!

Pemberhentian pertama tur Lionel Messi di India mengalami perubahan yang tidak terduga ketika para fans yang marah menghancurkan kursi dan melemparkan benda ke lapangan saat kekacauan melanda Stadion Salt Lake di Kolkata. Pemandangan tidak menyenangkan ini terjadi karena kekesalan penggemar terhadap penampilan singkat Messi selama 20 menit, di mana mereka 'tidak bisa melihat wajahnya'. Penyelenggara acara telah 'diculik' sebagai hasil dari insiden tersebut dan penyelidikan sedang berlangsung.

  • Lionel MessiANI

    Penggemar melempar kursi dalam adegan chaos di tur Messi di Kolkata

    Tanggal pertama tur Messi di India berakhir dalam kekacauan saat penggemar yang kecewa marah terhadap organisasi acara yang dianggap buruk. Kursi-kursi dibongkar dan dilemparkan ke lapangan Stadion Salt Lake, dengan mereka yang hadir merasa marah karena kesempatan terbatas yang mereka dapatkan untuk melihat idola mereka. Rekaman video dari kantor berita ANI menunjukkan penggemar yang memanjat pagar untuk melemparkan benda ke lapangan.

    Penyelenggara utama acara, Satadru Dutta, telah ditahan karena salah kelola setelah kekacauan di stadion, dan ketua menteri negara bagian Bengal Barat, Mamata Banerjee, telah memerintahkan penyelidikan tingkat tinggi.

    Messi berada di India sebagai bagian dari 'GOAT Tour 2025', acara empat bagian di mana ia dijadwalkan menghadiri konser, klinik sepak bola pemuda, turnamen padel, dan meluncurkan inisiatif amal di berbagai tanggal di Kolkata, Hyderabad, Mumbai, dan New Delhi.

    • Iklan

  • Keadaan terungkap saat rencana pengembalian uang untuk penggemar di tengah peristiwa dramatis

    Menurut laporan di India dan di media sosial, pemenang Piala Dunia 2022, Messi, berjalan mengelilingi stadion sambil melambai kepada para penggemar yang hadir, tetapi diikuti oleh sekelompok besar orang yang menghalangi pandangan banyak penggemar terhadap ikon Argentina dan Inter Miami. Di antara yang hadir bersama Messi adalah rekan setim Rodrigo de Paul dan Luis Suarez.

    Laporan oleh Khel Now di X menambahkan bahwa Messi terpaksa ‘memperpendek’ putaran stadion karena penggemar mencemooh pejabat dan politisi, dan peristiwa selanjutnya mengakibatkan pelanggaran keamanan. DGP Bengal Barat, Rajiv Kumar, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada media bahwa penggemar diharapkan akan diberikan pengembalian uang. 

    “Menteri Kepala telah memperhatikan insiden tersebut,” katanya. “Ini adalah kekacauan murni oleh panitia penyelenggara. Penyelenggara diharapkan untuk mengembalikan uang penggemar. Sementara itu, saya meminta penggemar untuk menahan diri. Kami sudah menahan penyelenggara.”

  • Tonton klipnya

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Kepala Menteri Banerjee mengeluarkan permintaan maaf kepada Messi saat kemarahan penggemar berlanjut

    Ketua menteri Mamata Banerjee menulis di X tentang peristiwa tersebut: "Saya sangat terganggu dan terkejut oleh ketidakberesan yang disaksikan hari ini di Stadion Salt Lake. Saya dalam perjalanan ke stadion untuk menghadiri acara tersebut bersama ribuan pecinta olahraga dan penggemar yang telah berkumpul untuk melihat sekilas pemain sepak bola favorit mereka, Lionel Messi.

    "Saya dengan tulus meminta maaf kepada Lionel Messi, serta kepada semua pecinta olahraga dan penggemarnya, atas insiden yang tidak menyenangkan ini. Saya membentuk komite penyelidikan... komite ini akan melakukan penyelidikan mendetail tentang insiden tersebut, menetapkan tanggung jawab, dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan."

    Seorang penggemar di stadion mengatakan kepada ANI: "Hanya para pemimpin dan aktor yang mengelilingi Messi... Kenapa mereka memanggil kami? Kami mendapatkan tiket seharga 12.000 rupee, tetapi kami bahkan tidak bisa melihat wajahnya."

    Seorang penonton lain menambahkan: "Ini benar-benar penipuan. Messi sama sekali tidak diperlihatkan. Hanya wartawan, polisi, dan pemimpin TMC yang bisa melihatnya. Kami membayar ₹5.000 untuk tiket, sementara mereka yang datang gratis bisa melihat Messi dan pergi."

  • INDIA-FOOTBALL-MESSIAFP

    Detail lebih lanjut dinanti seiring tur India Messi dijadwalkan untuk dilanjutkan.

    Kejadian-kejadian ini menimbulkan awan gelap di atas apa yang seharusnya menjadi perayaan salah satu pesepakbola terbesar sepanjang masa, di stadion yang sama di mana ia bermain dalam pertandingan persahabatan pada 2011, di mana Argentina mengalahkan Venezuela 1-0. Messi juga secara virtual meresmikan patung setinggi 70 kaki dirinya di Kolkata pada hari Sabtu.

    Belum dipastikan apakah rencana acara akan berubah dalam segmen-segmen berikutnya dari tur India Messi sebagai akibat dari insiden di Kolkata, karena penyelidikan terhadap salah kelola acara tersebut masih berlangsung. Pemain berusia 38 tahun itu dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam pertandingan seven-a-side di Hyderabad nanti pada hari Sabtu, sebelum mengunjungi Mumbai pada hari Minggu dan New Delhi pada hari Senin.

0