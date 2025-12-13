VIDEO: Tur India Lionel Messi Berujung Chaos! Fans Ngamuk Lempari Kursi Setelah Penampilan Megabintang Argentina 'Dipersingkat' & Penyelenggara 'Diculik'!

Tanggal pertama tur Messi di India berakhir dalam kekacauan saat penggemar yang kecewa marah terhadap organisasi acara yang dianggap buruk. Kursi-kursi dibongkar dan dilemparkan ke lapangan Stadion Salt Lake, dengan mereka yang hadir merasa marah karena kesempatan terbatas yang mereka dapatkan untuk melihat idola mereka. Rekaman video dari kantor berita ANI menunjukkan penggemar yang memanjat pagar untuk melemparkan benda ke lapangan.

Penyelenggara utama acara, Satadru Dutta, telah ditahan karena salah kelola setelah kekacauan di stadion, dan ketua menteri negara bagian Bengal Barat, Mamata Banerjee, telah memerintahkan penyelidikan tingkat tinggi.

Messi berada di India sebagai bagian dari 'GOAT Tour 2025', acara empat bagian di mana ia dijadwalkan menghadiri konser, klinik sepak bola pemuda, turnamen padel, dan meluncurkan inisiatif amal di berbagai tanggal di Kolkata, Hyderabad, Mumbai, dan New Delhi.