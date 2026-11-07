Video: Tren Tak Terkalahkan Berlanjut, Roma Terkam Sassuolo

Roma melanjutkan catatan tanpa kekalahan di Serie A, setelah menggulung tamunya Sassuolo dengan tiga gol tanpa balas, Sabtu malam ini, dalam laga pekan kesebelas, sehingga tetap menjadi satu dari dua tim bersama Lazio yang belum pernah menelan kekalahan di kompetisi ini musim ini.

Roma membuka keunggulan pada menit ke-27 melalui Mario Hermoso, dan Sebastien Walukiewicz, pemain Sassuolo, menambah gol bunuh diri pada menit ke-30, sebelum Rodrigo Mora memastikan kemenangan dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-58.

Roma menambah koleksi poinnya menjadi 27 di peringkat kedua untuk sementara, terpaut satu poin di belakang Lazio yang memuncaki klasemen, yang akan bermain melawan Napoli besok, sementara koleksi poin Sassuolo terhenti di angka 8 di peringkat ketujuh belas.

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