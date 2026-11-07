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AS Roma v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Video: Tren Tak Terkalahkan Berlanjut, Roma Terkam Sassuolo

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Roma vs Sassuolo
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Sassuolo
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Roma melanjutkan catatan tanpa kekalahan di Serie A, setelah menggulung tamunya Sassuolo dengan tiga gol tanpa balas, Sabtu malam ini, dalam laga pekan kesebelas, sehingga tetap menjadi satu dari dua tim bersama Lazio yang belum pernah menelan kekalahan di kompetisi ini musim ini.

Roma membuka keunggulan pada menit ke-27 melalui Mario Hermoso, dan Sebastien Walukiewicz, pemain Sassuolo, menambah gol bunuh diri pada menit ke-30, sebelum Rodrigo Mora memastikan kemenangan dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-58.

Roma menambah koleksi poinnya menjadi 27 di peringkat kedua untuk sementara, terpaut satu poin di belakang Lazio yang memuncaki klasemen, yang akan bermain melawan Napoli besok, sementara koleksi poin Sassuolo terhenti di angka 8 di peringkat ketujuh belas.

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  • Dominasi awal tuan rumah

    Tuan rumah mendominasi pertandingan dan memastikan kemenangan dengan tiga gol, salah satunya merupakan gol bunuh diri. Sassuolo mengawali laga dengan percobaan dini pada menit ketiga, namun kiper Roma, Devis Vasquez, mampu menggagalkan tembakan Nemanja Matic dari luar kotak penalti.

    Tim tamu membalas dengan dua percobaan melalui Sebastian Walukiewicz dan Jay Idzes pada menit keempat, sebelum Roma mengambil alih inisiatif serangan.

    Pada menit ketujuh, pertahanan Sassuolo menggagalkan percobaan Manu Kone, sebelum bek Leonardo Balerdi menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-12, lalu Roma melanjutkan tekanannya melalui tendangan sudut Rodrigo Mora pada menit ke-17, dan sundulan Bryan Cristante yang berhasil dihalau oleh pertahanan pada menit ke-18.

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  • 3 menit menuntaskan tugas di babak pertama

    Keunggulan datang pada menit ke-27, ketika Mario Hermoso melepaskan tendangan dengan kaki kirinya dari dalam kotak penalti, yang bersarang di gawang Sassuolo, menandai gol pertama.

    Tiga menit kemudian, Roma menggandakan keunggulannya melalui gol bunuh diri yang dicetak bek Sassuolo Sebastian Vlahovic ke gawangnya sendiri secara tidak sengaja.

    Sebelum akhir babak pertama, Roma mencoba menambah gol ketiga, tetapi kiper Arijanet Muric menepis tendangan Matias Soule pada menit ke-40, sementara Cristante menyia-nyiakan peluang lewat sundulan pada menit ke-44, hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Roma dua gol tanpa balas.

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  • Pukulan telak: Moura mengucapkan kata-katanya

    Memasuki awal babak kedua, Sassuolo melakukan dua pergantian pemain, namun Roma terus mengancam gawang mereka. Donyell Malen menyia-nyiakan dua peluang beruntun pada menit ke-48 dan ke-49, sebelum Moric menepis tembakannya pada menit ke-55.

    Pada menit ke-58, Roma praktis memastikan kemenangan dengan menambah gol ketiga, setelah Malen memanfaatkan serangan terorganisir dan mengumpan bola kepada Rodrigo Mora, yang melepaskan tembakan dengan kaki kanannya dari dalam kotak penalti.

    Ibrahim Suleiman menyia-nyiakan peluang untuk Sassuolo pada menit ke-62, sementara kedua tim melakukan beberapa pergantian pemain selama babak kedua.

    Di sisi lain, Roma meningkatkan upaya untuk memperbesar keunggulan, dan Moric menepis tembakan Niccolo Pisilli pada menit ke-79, sebelum Cristante dan Paredes menyia-nyiakan dua peluang lainnya.

    Pada menit-menit akhir, skor tidak berubah meski Roma terus melancarkan upaya, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tuan rumah tiga gol tanpa balas.

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