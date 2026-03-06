Getty Images Sport
VIDEO: Tonton reaksi Jack Wilshere yang tertawa saat legenda Arsenal ditanya tentang kemungkinan Tottenham terdegradasi
Selama konferensi pers, Wilshere ditanya apakah mengelola Luton di Championship melawan Tottenham akan menjadi tujuan utamanya untuk musim 2026-27. Pemain berusia 34 tahun itu tidak menghindar dari kemungkinan tersebut, meskipun mengakui bahwa fokus utamanya adalah membawa Luton promosi.
"Mimpiku adalah melatih Luton di Championship," kata Wilshere. "Aku menonton sedikit pertandingan Tottenham tadi malam dan aku sudah sering mengatakan ini - dan percayalah atau tidak - banyak anggota keluargaku adalah penggemar Tottenham. Selama bertahun-tahun kami sering bercanda tentang hal itu, tapi saat ini mimpiku adalah melatih Luton di Championship dan mungkin melawan Tottenham."
Spurs terancam degradasi
Kontekstualisasi di balik komentar Wilshere adalah penurunan drastis Tottenham Hotspur. Setelah kekalahan memalukan 3-1 dari Crystal Palace pada Kamis malam, Spurs kini berada di peringkat ke-16 di Premier League dengan hanya 29 poin. Klub London Utara ini saat ini terpuruk hanya satu poin di atas zona degradasi dengan hanya sembilan pertandingan tersisa, membuat ancaman degradasi ke divisi terendah sejak 1977 menjadi kemungkinan yang mengerikan bagi para pendukungnya.
Fokus pada perburuan promosi di Liga Satu
Meskipun perbincangan seputar Spurs masih menjadi topik hangat, prioritas utama Wilshere saat ini sepenuhnya tertuju pada upaya promosi Luton. The Hatters saat ini berada di peringkat ke-10 di League One dengan 47 poin, masih dalam jangkauan posisi play-off. Wilshere sangat menyadari bahwa untuk mewujudkan mimpinya bermain di Championship, timnya harus mempertahankan konsistensi selama sisa musim ini.
Persiapan untuk Pertandingan di Liga Satu
Luton saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan krusial melawan Reading pada Sabtu mendatang, sebuah laga yang bisa menjadi penentu dalam upaya mereka meraih slot play-off. Wilshere diperkirakan akan menuntut performa berintensitas tinggi dari skuadnya saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan dari enam besar. Bagi mantan pemain internasional Inggris tersebut, fokus utama tetap pada meraih tiga poin di lapangan, meskipun para jurnalis berspekulasi tentang kemungkinan pertarungan bersejarah dengan Tottenham di divisi kedua musim depan.
