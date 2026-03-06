VIDEO: Tonton reaksi Jack Wilshere yang tertawa saat legenda Arsenal ditanya tentang kemungkinan Tottenham terdegradasi

Selama konferensi pers, Wilshere ditanya apakah mengelola Luton di Championship melawan Tottenham akan menjadi tujuan utamanya untuk musim 2026-27. Pemain berusia 34 tahun itu tidak menghindar dari kemungkinan tersebut, meskipun mengakui bahwa fokus utamanya adalah membawa Luton promosi.

"Mimpiku adalah melatih Luton di Championship," kata Wilshere. "Aku menonton sedikit pertandingan Tottenham tadi malam dan aku sudah sering mengatakan ini - dan percayalah atau tidak - banyak anggota keluargaku adalah penggemar Tottenham. Selama bertahun-tahun kami sering bercanda tentang hal itu, tapi saat ini mimpiku adalah melatih Luton di Championship dan mungkin melawan Tottenham."