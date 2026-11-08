Program "Fil Marma" yang dibawakan oleh jurnalis Saudi Batal Al-Qaws di saluran Al-Arabiya menghadirkan Enrico Turcato, pejabat "Opta" di Italia, untuk membahas alasan di balik peringkat mengejutkan ini, serta menjelaskan dasar-dasar yang digunakan jaringan tersebut dalam menilai Liga Roshn.

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Turcato menjelaskan bahwa penilaian tidak didasarkan pada keberadaan sejumlah bintang dunia di dalam beberapa tim, melainkan pada tingkat daya saing kompetisi secara keseluruhan, seraya menegaskan bahwa kepemilikan pemain kelas atas oleh segelintir klub tidak cukup untuk mengangkat penilaian liga ke peringkat yang tinggi.

Pejabat Opta itu menekankan bahwa kriteria utama terletak pada jumlah tim yang memiliki level elit dan seberapa besar kemampuan mereka meningkatkan intensitas persaingan, seraya menjelaskan bahwa kedalaman kompetitif ini tidak tersedia dalam kadar yang sama pada seluruh klub Liga Saudi.

Dengan kata lain, keberadaan nama-nama sekaliber Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez, dan mereka yang datang setelahnya, tidak dengan sendirinya menjadi tolok ukur kekuatan Liga Roshn, menurut penjelasan Turcato, yang menilai bahwa penilaian kompetisi berkaitan dengan rata-rata level tim-timnya, dan bukan hanya pada nilai teknis dan pemasaran dari klub-klub terkemukanya.

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