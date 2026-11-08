Peringkat terbaru jaringan "Opta" untuk liga-liga sepak bola terkuat di dunia memicu gelombang kontroversi yang luas di kalangan publik olahraga dan media Saudi, setelah Liga Roshn menempati posisi yang tergolong rendah, meskipun kompetisi tersebut mengalami lonjakan besar dalam beberapa tahun terakhir dan berhasil menarik sejumlah bintang dan pelatih paling menonjol dalam olahraga ini, sehingga kembali memunculkan pertanyaan seputar kriteria yang memberikan keunggulan bagi sebagian liga atas liga lainnya.
Menurut pembaruan 6 November 2026, Liga Saudi menempati peringkat ke-38 dunia dalam peringkat Opta, dengan rata-rata penilaian sebesar 74,7 poin, tertinggal dari Liga Polandia dan Liga Peru, sementara Liga Inggris memuncaki daftar, diikuti oleh Liga Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis.