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Video: Terlempar dari 30 Besar! Kejutan Besar dalam Peringkat Dunia untuk Liga Saudi

Saudi Pro League
C. Ronaldo
R. Neves
J. Felix
O. Watkins
S. Mane
I. Toney
Premier League
Serie A
Bundesliga
LaLiga
Arab Saudi
Portugal
Inggris
Senegal
Italia
Jerman
Spanyol

"Ronaldo dan revolusi para bintang saja tidak cukup"!

Peringkat terbaru jaringan "Opta" untuk liga-liga sepak bola terkuat di dunia memicu gelombang kontroversi yang luas di kalangan publik olahraga dan media Saudi, setelah Liga Roshn menempati posisi yang tergolong rendah, meskipun kompetisi tersebut mengalami lonjakan besar dalam beberapa tahun terakhir dan berhasil menarik sejumlah bintang dan pelatih paling menonjol dalam olahraga ini, sehingga kembali memunculkan pertanyaan seputar kriteria yang memberikan keunggulan bagi sebagian liga atas liga lainnya.

Menurut pembaruan 6 November 2026, Liga Saudi menempati peringkat ke-38 dunia dalam peringkat Opta, dengan rata-rata penilaian sebesar 74,7 poin, tertinggal dari Liga Polandia dan Liga Peru, sementara Liga Inggris memuncaki daftar, diikuti oleh Liga Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis.

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  • Penjelasan Opta: Mengapa Liga Saudi Berada di Peringkat ke-38 Dunia?

    Program "Fil Marma" yang dibawakan oleh jurnalis Saudi Batal Al-Qaws di saluran Al-Arabiya menghadirkan Enrico Turcato, pejabat "Opta" di Italia, untuk membahas alasan di balik peringkat mengejutkan ini, serta menjelaskan dasar-dasar yang digunakan jaringan tersebut dalam menilai Liga Roshn.

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    Turcato menjelaskan bahwa penilaian tidak didasarkan pada keberadaan sejumlah bintang dunia di dalam beberapa tim, melainkan pada tingkat daya saing kompetisi secara keseluruhan, seraya menegaskan bahwa kepemilikan pemain kelas atas oleh segelintir klub tidak cukup untuk mengangkat penilaian liga ke peringkat yang tinggi.

    Pejabat Opta itu menekankan bahwa kriteria utama terletak pada jumlah tim yang memiliki level elit dan seberapa besar kemampuan mereka meningkatkan intensitas persaingan, seraya menjelaskan bahwa kedalaman kompetitif ini tidak tersedia dalam kadar yang sama pada seluruh klub Liga Saudi.

    Dengan kata lain, keberadaan nama-nama sekaliber Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez, dan mereka yang datang setelahnya, tidak dengan sendirinya menjadi tolok ukur kekuatan Liga Roshn, menurut penjelasan Turcato, yang menilai bahwa penilaian kompetisi berkaitan dengan rata-rata level tim-timnya, dan bukan hanya pada nilai teknis dan pemasaran dari klub-klub terkemukanya.

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  • Pertanyaan yang memalukan! Dan kesaksian Saudi yang mencolok

    Namun duel televisi itu menyaksikan momen yang mencuri perhatian, setelah Battal Al-Qos meminta tamunya menyebutkan lima klub dari Liga Peru, yang berada di atas kompetisi Arab Saudi dalam peringkat, tetapi Turcato tidak mampu menyebutkan nama-nama tersebut.

    Sebelumnya, pewarta Arab Saudi Walid Al-Faraj telah melontarkan pendapat kontroversial beberapa jam sebelumnya mengenai tingkat persaingan di Liga Arab Saudi, dan menjadikan satu tolok ukur penting untuk itu: kehadiran penonton! Hal itu sebagai jawaban atas pertanyaan dari salah satu pemirsa program yang menanyakan alasan fokus hanya pada empat klub besar di kerajaan.

    Al-Faraj mengatakan dalam programnya, Rotana Sport ma'a Walid di saluran "Rotana Khalijia", Sabtu malam: "Tribun kosong... Saya menghormati dan menghargai semua klub, tetapi apakah Anda pikir ke-18 klub liga memiliki pengaruh yang sama?".

    Ia menambahkan bahwa di Arab Saudi hanya terdapat 4 klub yang menjadi tumpuan "pemantauan, kehadiran, pemasaran, dan uang, sedangkan sisanya hanya melengkapi liga. Membuktikan kehadiran bukan dengan meninggikan suara, melainkan dengan hadir di dalam stadion", menurut ungkapannya!

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