VIDEO: Snoop Dogg disambut meriah oleh para penggemar Swansea dan mendapat penghormatan dari barisan kehormatan, sementara sebagai pemilik minoritas, ia juga mengunjungi ruang ganti setelah hasil imbang melawan Preston
Snoop Dogg mengguncang South Wales
Snoop, yang baru saja kembali dari tugasnya sebagai 'Coach Snoop' di Olimpiade Musim Dingin bersama Tim AS, disambut dengan upacara penyambutan yang biasanya diperuntukkan bagi legenda klub. Berpakaian serba putih dengan perlengkapan bermerk Swansea dan membawa pengeras suara, pria berusia 54 tahun itu berjalan di lapangan untuk putaran kehormatan sebelum pertandingan. Para penggemar merespons dengan mengibarkan handuk putih yang telah disiapkan di setiap kursi, menciptakan lautan putih saat rapper tersebut menikmati suasana. Klub bahkan meminta para pendukung untuk duduk di tempat mereka 20 menit lebih awal untuk ikut serta dalam "putaran handuk pra-pertandingan" yang terinspirasi dari tradisi olahraga Amerika.
Gol menegangkan Snoop pada menit ke-95
Di lapangan, suasana mulai memanas ketika Daniel Jebbison membawa tim tamu unggul pada menit ke-26, membuat kerumunan penonton rekor yang datang untuk melihat pemilik klub terkenal mereka terdiam. Snoop, yang menonton sebagian besar pertandingan dari tribun penonton tetapi pindah ke lounge klub untuk tahap akhir, melewatkan aksi langsung gol penyeimbang tetapi tertangkap kamera merayakan gol penyeimbang pada menit ke-95 dari Liam Cullen. "Bagus sekali, kawan," kata Snoop sambil bertepuk tangan untuk aksi heroik striker tersebut di layar televisi di dalam stadion.
Kunjungan rapper ini tidak hanya terbatas di tribun direksi. Snoop telah membenamkan diri dalam budaya lokal selama 24 jam tinggalnya, yang meliputi penampilan pribadi di Llansamlet dan kunjungan ke lapangan latihan klub. Ia sebelumnya mengungkapkan kebanggaannya atas investasi tersebut, menyatakan ia "bangga" mendukung tim Wales karena mereka adalah "underdog yang membalas, seperti saya." Keterlibatannya menambah lapisan ketenaran pada dewan direksi yang sudah mencakup pembawa acara televisi Martha Stewart dan ikon Kroasia Luka Modric.
Pengamatan terowongan yang cerdik dari Heckingbottom
Meskipun suasana secara umum sangat positif, manajer Preston North End, Paul Heckingbottom, dengan cepat memberikan penilaian yang lugas tentang keadaan unik pada malam itu. Berbicara setelah pertandingan, bos Lilywhites bercanda bahwa kehadiran selebriti tidak mengganggu para pemainnya, meskipun dia memperhatikan satu perubahan tertentu di udara. Heckingbottom bercanda: "Satu-satunya hal yang saya perhatikan berbeda adalah bau ganja di lorong sebelum pertandingan!" Sindiran ringan ini menyoroti sifat surreal dari kehadiran salah satu pendukung ganja paling terkenal di dunia di stadion.
Meskipun ada komentar humoris dari bangku cadangan lawan, fokus tetap pada dampak yang telah dibuat Snoop Dogg di klub sejak kedatangannya musim panas lalu. Ikon rap ini telah membawa sorotan global ke Swansea, dan pengalaman pertamanya menonton pertandingan secara langsung menjadi bukti pertumbuhan merek yang sedang dialami klub. Setelah peluit akhir berbunyi, dilaporkan bahwa pemilik klub juga mengunjungi ruang ganti untuk mengucapkan selamat kepada para pemain atas penampilan mereka yang tangguh setelah hasil imbang di menit-menit akhir.
Era baru kepemilikan selebriti
Model investasi minoritas berskala besar Swansea mencerminkan kesuksesan yang terlihat di klub-klub lain seperti Wrexham, dan kehadiran "Dogg" jelas telah mendapat respons positif dari para pendukung Swansea. Rekor kehadiran penonton dalam sebuah pertandingan di stadion sejak dibuka pada 2005 menunjukkan bahwa "efek Snoop" bukan sekadar trik pemasaran; ia secara aktif mendorong minat dan keterlibatan. Interaksinya dengan penggemar yang terpesona dan antusiasmenya yang tulus terhadap comeback tim di menit-menit akhir telah mengukuhkan statusnya sebagai figur populer di kalangan pendukung setia lokal.
Saat klub berusaha kembali ke Premier League, memiliki bintang global sebagai peserta aktif dalam perjalanan mereka menjadi alat yang kuat. Baik itu aksi mengibarkan handuk atau kunjungan ke ruang ganti, rapper ini sepenuhnya terlibat dalam perannya sebagai direktur klub. Hasil imbang melawan Preston mungkin hanya menghasilkan satu poin, tetapi malam itu terasa seperti kemenangan bagi profil global klub. Bagi Swansea City, perjalanan ini kini bukan hanya tentang sepak bola; ini tentang "pesta" yang secara resmi dibawa Snoop Dogg ke Wales.
