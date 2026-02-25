VIDEO: Snoop Dogg disambut meriah oleh para penggemar Swansea dan mendapat penghormatan dari barisan kehormatan, sementara sebagai pemilik minoritas, ia juga mengunjungi ruang ganti setelah hasil imbang melawan Preston

Di lapangan, suasana mulai memanas ketika Daniel Jebbison membawa tim tamu unggul pada menit ke-26, membuat kerumunan penonton rekor yang datang untuk melihat pemilik klub terkenal mereka terdiam. Snoop, yang menonton sebagian besar pertandingan dari tribun penonton tetapi pindah ke lounge klub untuk tahap akhir, melewatkan aksi langsung gol penyeimbang tetapi tertangkap kamera merayakan gol penyeimbang pada menit ke-95 dari Liam Cullen. "Bagus sekali, kawan," kata Snoop sambil bertepuk tangan untuk aksi heroik striker tersebut di layar televisi di dalam stadion.

Kunjungan rapper ini tidak hanya terbatas di tribun direksi. Snoop telah membenamkan diri dalam budaya lokal selama 24 jam tinggalnya, yang meliputi penampilan pribadi di Llansamlet dan kunjungan ke lapangan latihan klub. Ia sebelumnya mengungkapkan kebanggaannya atas investasi tersebut, menyatakan ia "bangga" mendukung tim Wales karena mereka adalah "underdog yang membalas, seperti saya." Keterlibatannya menambah lapisan ketenaran pada dewan direksi yang sudah mencakup pembawa acara televisi Martha Stewart dan ikon Kroasia Luka Modric.