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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: "Skakmat" dan topeng Salah, Trabzonspor cambuk Besiktas dengan pesan-pesan berapi

Trabzonspor vs Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Permainan telah berakhir

Klub Trabzonspor tidak membiarkan kemenangan berharga yang mereka raih atas Besiktas pada hari Senin ini di bawah komando bintang Mesir Mohamed Salah berlalu tanpa menyulut sumbu kegembiraan sepak bola dengan pesan-pesan berbobot.

Trabzonspor mengalahkan Besiktas 2-0 lewat gol Ozan Tufan dan Mohamed Salah, sehingga tim terus bersinar di bawah komando pelatih asal Jerman Thomas Reis.

Klub Besiktas sebelumnya telah melakukan negosiasi resmi dengan Mohamed Salah pada musim panas lalu sebelum Trabzonspor, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, lalu presiden klub kemudian melontarkan pernyataan kontroversial, yang mana ia mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan Salah sejak awal, seraya menegaskan bahwa pelatih Vincenzo Italiano tidak ingin menuntaskan transfer tersebut.

  • Topeng Salah

    Usai pertandingan kedua tim hari ini, serta penampilan apik tim yang dipimpin Salah, Trabzon menyampaikan dua pesan kepada Besiktas.

    Pesan pertama disampaikan melalui sebuah video, di mana seseorang membawa koper dan mendatangi seorang petugas resepsionis yang berdiri di depan logo Trabzon. Petugas itu kemudian berkata kepadanya bahwa "uangmu tidak ada nilainya", sebelum orang lain menukar koper pria yang tampaknya mewakili Besiktas tersebut, sebagai isyarat penolakan kepindahan ke klub itu pada musim panas.

    Setelah ia pergi dan menaiki mobilnya, ia membuka koper tersebut dan menemukan jersey Trabzon di dalamnya beserta sebuah pesan yang bertuliskan hasil pertandingan (2-0) disertai kalimat "Tiga poin akan tetap di sini", sebelum kamera kembali menyorot petugas resepsionis yang melepas topengnya hingga terungkap bahwa ia adalah Mohamed Salah!

    Pada akhirnya muncul kalimat "Permainan telah dimulai" sebelum dicoret dan diganti dengan "Permainan telah berakhir".

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  • Skak mat

    Dalam cuitan lain, Trabzon mengunggah foto Salah dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya, berdiri di atas papan catur di bawah pesan yang bertuliskan "Skak mat".

    Dengan hasil ini, Trabzonspor naik ke peringkat keempat dalam klasemen Liga Turki dengan koleksi 16 poin, sementara Besiktas turun ke peringkat kelima setelah poinnya terhenti di angka 15.

    Perlu dicatat bahwa gol yang dicetak Mohamed Salah dalam pertandingan tersebut membuatnya memuncaki sendirian daftar pencetak gol terbanyak Liga Turki pada musim ini dengan torehan 8 gol.

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