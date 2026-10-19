Klub Trabzonspor tidak membiarkan kemenangan berharga yang mereka raih atas Besiktas pada hari Senin ini di bawah komando bintang Mesir Mohamed Salah berlalu tanpa menyulut sumbu kegembiraan sepak bola dengan pesan-pesan berbobot.

Trabzonspor mengalahkan Besiktas 2-0 lewat gol Ozan Tufan dan Mohamed Salah, sehingga tim terus bersinar di bawah komando pelatih asal Jerman Thomas Reis.

Klub Besiktas sebelumnya telah melakukan negosiasi resmi dengan Mohamed Salah pada musim panas lalu sebelum Trabzonspor, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, lalu presiden klub kemudian melontarkan pernyataan kontroversial, yang mana ia mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan Salah sejak awal, seraya menegaskan bahwa pelatih Vincenzo Italiano tidak ingin menuntaskan transfer tersebut.