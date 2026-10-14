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Video: Sheikh Ahmed Al-Yousef: Ronaldo akan menembus angka 1000 gol di Kuwait

Al Ahli vs Al Nassr FC
Al Ahli
Al Nassr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Syeikh Ahmad Al-Yousef Al-Sabah, Presiden Federasi Sepak Bola Kuwait, menyampaikan harapannya agar bintang Portugal Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah dari lapangan-lapangan Kuwait, dengan harapan kapten Al Nassr Arab Saudi itu mencetak gol ke-1000 miliknya pada turnamen Piala Super Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung di Kuwait pada Desember mendatang.

Dalam acara undian turnamen tersebut, yang digelar Rabu hari ini, Al-Yousef berharap publik Kuwait dapat menyaksikan momen istimewa dalam perjalanan karier Ronaldo, yang semakin dekat dengan rekor yang belum pernah terjadi dalam dunia sepak bola.

Presiden Federasi Sepak Bola Kuwait itu mengatakan melalui kanal Thmanyah Arab Saudi: "Insya Allah Ronaldo mencetak gol ke-1000, bahkan ke-1001, di Kuwait."

Legenda Portugal itu telah mencapai 981 gol sepanjang kariernya, setelah menggetarkan jala gawang dalam kemenangan Al Nassr atas Neftchi dari Uzbekistan dengan skor 3-1, Senin lalu, dalam ajang Liga Champions Asia Elite, sehingga kini ia hanya berjarak 19 gol dari menembus batas seribu gol.

  • Dukungan suporter untuk klub Al Nassr

    Ia pun menegaskan dukungannya kepada kerajaan dengan mengatakan: "Kami sebagai rakyat Kuwait berdiri satu barisan di belakang kepemimpinan Kerajaan Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Penjaga Dua Kota Suci dan Putra Mahkota yang terpercaya, serta rakyat Saudi yang setia kepada rakyat Kuwait. Seluruh rakyat Kuwait setia kepada kerajaan dan rakyatnya."

    Ia melanjutkan: "Saya sangat senang Piala Super Saudi digelar di tanah Kuwait, dan bagi saya ini termasuk salah satu kompetisi terkuat yang akan berlangsung di tanah Kuwait."

    Dalam konteks terkait, partisipasi Al Nassr pada turnamen ini mendapat perhatian besar dari suporter di Kuwait. Al Yousef menyebutkan bahwa pendukung Qadsia Kuwait tidak selalu mendukung Al Qadsiah Saudi, namun mereka cenderung memberikan dukungan kepada Al Nassr sejak legenda Qadsia dan sepakbola Kuwait, Bader Al Mutawa, mengenakan jersey Al Alami.

  • Al Nassr menghadapi Al Khaleej di semifinal Piala Super

    Hasil undian Piala Super Arab Saudi musim 2026-2027 mempertemukan Al Ahli dengan Al Qadsiah pada semifinal pertama, sementara Al Nassr akan berhadapan dengan Al Khaleej pada laga kedua.

    Kuwait menjadi tuan rumah turnamen ini pada 19 hingga 23 Desember mendatang, di Stadion Internasional Jaber Al Ahmad, dengan partisipasi empat tim. Dua laga semifinal akan dimainkan pada 19 dan 20 Desember, sedangkan final digelar pada 23 bulan yang sama.

    Al Nassr tampil dalam kompetisi ini sebagai juara Liga Roshn Arab Saudi, sementara Al Khaleej lolos sebagai runner-up Piala Raja Pelayan Dua Kota Suci. Al Ahli ikut serta setelah menempati peringkat ketiga di liga, sedangkan Al Qadsiah memastikan tempatnya dengan mengakhiri kompetisi di posisi keempat.

    Di antara ambisi Al Nassr meraih gelar baru dan penantian para suporter terhadap angka historis Ronaldo, lapangan-lapangan di Kuwait bisa berubah menjadi panggung bagi momen istimewa dalam perjalanan karier kapten tim Arab Saudi tersebut, jika ia berhasil mencetak gol ke-1.000 selama turnamen ini.

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