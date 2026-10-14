Syeikh Ahmad Al-Yousef Al-Sabah, Presiden Federasi Sepak Bola Kuwait, menyampaikan harapannya agar bintang Portugal Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah dari lapangan-lapangan Kuwait, dengan harapan kapten Al Nassr Arab Saudi itu mencetak gol ke-1000 miliknya pada turnamen Piala Super Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung di Kuwait pada Desember mendatang.

Dalam acara undian turnamen tersebut, yang digelar Rabu hari ini, Al-Yousef berharap publik Kuwait dapat menyaksikan momen istimewa dalam perjalanan karier Ronaldo, yang semakin dekat dengan rekor yang belum pernah terjadi dalam dunia sepak bola.

Presiden Federasi Sepak Bola Kuwait itu mengatakan melalui kanal Thmanyah Arab Saudi: "Insya Allah Ronaldo mencetak gol ke-1000, bahkan ke-1001, di Kuwait."

Legenda Portugal itu telah mencapai 981 gol sepanjang kariernya, setelah menggetarkan jala gawang dalam kemenangan Al Nassr atas Neftchi dari Uzbekistan dengan skor 3-1, Senin lalu, dalam ajang Liga Champions Asia Elite, sehingga kini ia hanya berjarak 19 gol dari menembus batas seribu gol.