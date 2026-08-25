Al Nassr memulai babak kedua dengan mengejar untuk bangkit, dan melakukan pergantian pemain dengan menurunkan Abdullah Al-Khaibari menggantikan Cristiano Ronaldo.
Inigo Martinez nyaris memperkecil ketertinggalan pada menit ke-53, namun tendangannya membentur tiang, sebelum kiper Al-Ettifaq menepis percobaan dari Joao Felix.
Pada menit ke-74, Felix melepaskan umpan terobosan kepada Sadio Mane, dan penyerang asal Senegal itu melaju ke dalam kotak penalti lalu menembak dengan kaki kanannya ke pojok kanan, memperkecil ketertinggalan dan mengembalikan Al Nassr ke dalam pertandingan.
Gol penyeimbang pun tak lama berselang, ketika Felix mengeksekusi tendangan sudut pada menit ke-77, yang disambut Abdulelah Al-Amri dari jarak dekat dan bersarang di gawang, sehingga skor menjadi 2-2.
Al Nassr melanjutkan tekanannya, dan kiper Al-Ettifaq menyelamatkan tendangan Mane pada menit ke-82, sebelum Al-Alami dua kali terjebak offside pada menit ke-89 dan ke-90.
Pada menit ke-90, Sami Al-Najei memimpin serangan balik cepat dan mengumpan kepada Mane, yang mencetak gol ketiga melalui tendangan dari tengah kotak penalti.
Dengan hasil ini, Al Nassr berhasil meraih poin kesembilan dan untuk sementara memuncaki kompetisi, sementara perolehan poin Al-Ettifaq berhenti di angka enam dan menempati peringkat keenam.