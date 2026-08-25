Al Nassr membalikkan ketertinggalan dua gol dari tuan rumah Al Ettifaq menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2, setelah bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-12, dalam laga penuh drama pada pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Al Nassr menjalani ujian berat usai pengusiran kiper mereka, Bento, namun bangkit di babak kedua dan meraih remontada bersejarah, hingga lolos dari jebakan yang dibuat kipernya sendiri dan pulang membawa tiga poin.