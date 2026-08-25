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FBL-KSA-NASSR-RAEDAFP

Diterjemahkan oleh

Video: Setelah Lepas dari Beban Ronaldo, Al Nassr Menantang Logika dan Kalahkan Al Ettifaq lewat Remontada Gila

Al-Ettifaq vs Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
S. Mane
A. Al Amri
Arab Saudi
Portugal
Senegal

Sang bintang dunia kembali dengan mental juara

Al Nassr membalikkan ketertinggalan dua gol dari tuan rumah Al Ettifaq menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2, setelah bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-12, dalam laga penuh drama pada pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Al Nassr menjalani ujian berat usai pengusiran kiper mereka, Bento, namun bangkit di babak kedua dan meraih remontada bersejarah, hingga lolos dari jebakan yang dibuat kipernya sendiri dan pulang membawa tiga poin.

  • Bento tinggalkan Al Nassr dalam kesulitan

    Al Nassr memulai laga dengan sejumlah upaya menyerang, tetapi Al Ettifaq justru lebih berbahaya di beberapa periode pertandingan, sebelum Al Nassr menerima pukulan telak pada menit ke-12. Bento keluar dari gawangnya dan menjatuhkan Moussa Dembele, hingga wasit langsung mengacungkan kartu merah kepada kiper Al Nassr tersebut.

    Al Nassr pun terpaksa melakukan pergantian darurat, dengan memasukkan kiper muda Abdulrahman Al Otaibi menggantikan Angelo, untuk menjaga gawang timnya dalam ujian sulit yang datang lebih awal.

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  • Duda dan Miedran Menggandakan Kejutan

    Al-Ettifaq memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan mulai meningkatkan intensitas serangan, hingga akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-31. Bola sampai ke Duda di tepi kotak penalti, lalu ia melepaskan tembakan ke sudut atas gawang, sehingga bersarang di jala Al-Nassr.

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    Sebelum babak pertama berakhir, tepatnya pada menit ke-45+3, Alvaro Medran menggandakan keunggulan Al-Ettifaq melalui tembakan keras dari luar kotak penalti, memanfaatkan umpan dari Yasser Al-Shammari, sehingga tuan rumah mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2-0.

  • Ronaldo tersingkir, Mane dan Al-Amri melengkapi remontada

    Al Nassr memulai babak kedua dengan mengejar untuk bangkit, dan melakukan pergantian pemain dengan menurunkan Abdullah Al-Khaibari menggantikan Cristiano Ronaldo.

    Inigo Martinez nyaris memperkecil ketertinggalan pada menit ke-53, namun tendangannya membentur tiang, sebelum kiper Al-Ettifaq menepis percobaan dari Joao Felix.

    Pada menit ke-74, Felix melepaskan umpan terobosan kepada Sadio Mane, dan penyerang asal Senegal itu melaju ke dalam kotak penalti lalu menembak dengan kaki kanannya ke pojok kanan, memperkecil ketertinggalan dan mengembalikan Al Nassr ke dalam pertandingan.

    Gol penyeimbang pun tak lama berselang, ketika Felix mengeksekusi tendangan sudut pada menit ke-77, yang disambut Abdulelah Al-Amri dari jarak dekat dan bersarang di gawang, sehingga skor menjadi 2-2.

    Al Nassr melanjutkan tekanannya, dan kiper Al-Ettifaq menyelamatkan tendangan Mane pada menit ke-82, sebelum Al-Alami dua kali terjebak offside pada menit ke-89 dan ke-90.

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    Pada menit ke-90, Sami Al-Najei memimpin serangan balik cepat dan mengumpan kepada Mane, yang mencetak gol ketiga melalui tendangan dari tengah kotak penalti.

    Dengan hasil ini, Al Nassr berhasil meraih poin kesembilan dan untuk sementara memuncaki kompetisi, sementara perolehan poin Al-Ettifaq berhenti di angka enam dan menempati peringkat keenam.

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