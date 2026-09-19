Brighton mempermalukan tamunya Arsenal dengan tiga gol tanpa balas, setelah mengobrak-abrik pertahanan sang juara Liga Primer Inggris dan memaksakan pertandingan sepihak, pada hari Sabtu, dalam pekan kelima Premier League, sehingga menjadikannya kekalahan pertama musim ini dan menghentikan awal sempurna mereka di angka 4 kemenangan beruntun.

Kekalahan ini bukan sekadar kejatuhan dalam skor, setelah Arsenal tampil sangat lemah baik dari sisi pertahanan maupun fisik. Lini tengah dan pertahanan mereka kesulitan menghadapi kecepatan dan pergerakan para pemain Brighton, yang tampil lebih ganas dan lebih terorganisasi, serta memanfaatkan ruang dan kesalahan secara berulang.