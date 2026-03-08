Tim Liam Rosenior terlibat dalam pertarungan sengit melawan lawan mereka dari divisi bawah. Wrexham dua kali unggul melalui Sam Smith dan Callum Doyle, memaksa tim tamu mengandalkan kualitas individu yang lebih unggul untuk menghindari kekalahan mengejutkan. Gol telat dari Josh Acheampong memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan 30 menit, di mana Alejandro Garnacho dan Joao Pedro akhirnya menentukan kemenangan melawan tim tuan rumah yang kelelahan dengan 10 pemain setelah kartu merah George Dobson.

Meskipun hasilnya, Reynolds merasa bangga dengan penampilan timnya. Mengingat kenaikan pesat klub sejak pengambilalihan yang mendapat sorotan, bintang Hollywood A-lister ini menggunakan media sosial untuk berbagi perasaannya. Reynolds memposting di X: “Tiga tahun yang lalu pada minggu ini, kami bermain imbang melawan Maidenhead United. Hari ini kami memaksa Chelsea ke perpanjangan waktu. Sangat bangga dengan penampilan Wrexham hari ini.”

Pelatih kepala Chelsea, Rosenior, dengan cepat mengakui kesulitan yang dihadapi timnya yang dirotasi di North Wales. Manajer tersebut mengakui bahwa timnya perlu meningkatkan performa untuk mengatasi atmosfer yang intens dan keberanian taktis tuan rumah. Ia memuji tim Championship tersebut, mencatat bahwa keajaiban kompetisi masih hidup dan terasa di Racecourse Ground selama pertarungan 120 menit.

Rosenior menyatakan: “Itulah alasan mengapa Piala FA adalah apa adanya. Saya pikir mereka luar biasa. Luar biasa dalam energi mereka, keberanian mereka dalam tekanan, dan cara mereka bermain. Kami harus berada di level yang sangat tinggi. Kami didorong hingga batas oleh tim yang sangat baik. Anda juga harus menunjukkan karakter.”