Dalam video yang dibagikan oleh The Sunsetelah peluit akhir, Eghbali melontarkan tantangan singkat berisikan enam kata kepada bintang Deadpool, yang menegaskan penghormatan yang telah diraih Wrexham di seluruh piramida sepak bola. Saat keduanya berjabat tangan, pemilik Chelsea tersebut hanya berkata: "Buktikan diri di Premier League." Ini adalah pengakuan atas sejauh mana klub telah berkembang di bawah kepemimpinan Reynolds dan Rob Mac, mendorong raksasa London Barat hingga batas maksimal di hadapan suporter tuan rumah yang riuh.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Ryan Reynolds bertemu dengan pemilik bersama Chelsea, Behdad Eghbali, saat Wrexham menerima pesan 'bawa kembali ke Premier League'
Pimpinan Chelsea mendukung Wrexham untuk promosi ke divisi utama.
Tonton klipnya
Blues selamat dari ancaman di Piala Klasik
Tim Liam Rosenior terlibat dalam pertarungan sengit melawan lawan mereka dari divisi bawah. Wrexham dua kali unggul melalui Sam Smith dan Callum Doyle, memaksa tim tamu mengandalkan kualitas individu yang lebih unggul untuk menghindari kekalahan mengejutkan. Gol telat dari Josh Acheampong memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan 30 menit, di mana Alejandro Garnacho dan Joao Pedro akhirnya menentukan kemenangan melawan tim tuan rumah yang kelelahan dengan 10 pemain setelah kartu merah George Dobson.
Meskipun hasilnya, Reynolds merasa bangga dengan penampilan timnya. Mengingat kenaikan pesat klub sejak pengambilalihan yang mendapat sorotan, bintang Hollywood A-lister ini menggunakan media sosial untuk berbagi perasaannya. Reynolds memposting di X: “Tiga tahun yang lalu pada minggu ini, kami bermain imbang melawan Maidenhead United. Hari ini kami memaksa Chelsea ke perpanjangan waktu. Sangat bangga dengan penampilan Wrexham hari ini.”
Pelatih kepala Chelsea, Rosenior, dengan cepat mengakui kesulitan yang dihadapi timnya yang dirotasi di North Wales. Manajer tersebut mengakui bahwa timnya perlu meningkatkan performa untuk mengatasi atmosfer yang intens dan keberanian taktis tuan rumah. Ia memuji tim Championship tersebut, mencatat bahwa keajaiban kompetisi masih hidup dan terasa di Racecourse Ground selama pertarungan 120 menit.
Rosenior menyatakan: “Itulah alasan mengapa Piala FA adalah apa adanya. Saya pikir mereka luar biasa. Luar biasa dalam energi mereka, keberanian mereka dalam tekanan, dan cara mereka bermain. Kami harus berada di level yang sangat tinggi. Kami didorong hingga batas oleh tim yang sangat baik. Anda juga harus menunjukkan karakter.”
- Getty Images Sport
Perubahan aturan meningkatkan harapan promosi Red Dragons.
Jalan Wrexham menuju tanah impian bisa menjadi lebih mudah diakses dalam waktu dekat berkat perubahan struktural signifikan di Liga Sepak Bola Inggris (EFL). Dalam langkah yang akan disambut baik oleh dewan klub, klub-klub EFL secara resmi menyetujui perluasan format play-off untuk mencakup enam tim mulai musim 2026-27. Ini berarti tim yang finis di peringkat kedelapan pun akan memiliki kesempatan untuk bermain di Wembley, memberikan jaring pengaman besar bagi klub-klub yang memiliki ambisi Premier League.
Namun, untuk saat ini, Red Dragons tetap fokus pada musim ini dan tujuan utama mereka untuk promosi otomatis atau finis di enam besar. Sementara Chelsea melaju ke perempat final Piala FA dan tugas Eropa, Wrexham kembali ke kompetisi liga dengan reputasi yang semakin meningkat. Mereka akan menghadapi Hull City yang berada di posisi kelima pada Selasa.