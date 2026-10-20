Al Nassr berhasil melewati rintangan Neom dengan susah payah, setelah merebut kemenangan berharga dengan skor satu gol tanpa balasan, dalam duel yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam, dalam rangkaian kompetisi pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi untuk profesional, berkat tendangan keras ala roket yang dibubuhi nama pemain Portugal Joao Felix, yang menyelamatkan timnya dari tersandung pada malam yang ingin dilupakan oleh rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo.

Pertandingan ini menyuguhkan skenario yang menegangkan, setelah kedua tim saling menyia-nyiakan peluang matang, di saat Ronaldo kesulitan di depan gawang, menyia-nyiakan sebuah penalti dan sejumlah peluang mudah, sebelum Felix turun tangan dan menuntaskan duel dengan gol indah pada babak kedua.



