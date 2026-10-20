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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Roket Felix Selamatkan Ronaldo dan Al-Nassr dari Cengkeraman Neom

Al Nassr FC vs Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
J. Felix
Arab Saudi
Portugal

Al-Alami meraih 3 poin

Al Nassr berhasil melewati rintangan Neom dengan susah payah, setelah merebut kemenangan berharga dengan skor satu gol tanpa balasan, dalam duel yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam, dalam rangkaian kompetisi pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi untuk profesional, berkat tendangan keras ala roket yang dibubuhi nama pemain Portugal Joao Felix, yang menyelamatkan timnya dari tersandung pada malam yang ingin dilupakan oleh rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo.

Pertandingan ini menyuguhkan skenario yang menegangkan, setelah kedua tim saling menyia-nyiakan peluang matang, di saat Ronaldo kesulitan di depan gawang, menyia-nyiakan sebuah penalti dan sejumlah peluang mudah, sebelum Felix turun tangan dan menuntaskan duel dengan gol indah pada babak kedua.


  • Roket Felix menentukan laga

    Al Nassr menunggu hingga menit ke-61 untuk memecah kebuntuan, setelah Joao Felix melepaskan tendangan keras yang merobek gawang Neom, memanfaatkan sebuah umpan apik, guna memberikan timnya keunggulan satu gol tanpa balas, sekaligus mengakhiri upaya kedua tim untuk menembus gawang lawan.

    Gol bintang Portugal itu datang pada momen yang sangat penting, setelah Al Nassr gagal menerjemahkan keunggulannya menjadi gol-gol, di tengah tampilan gemilang lini belakang Neom dan peluang-peluang yang terbuang dari kedua sisi, sehingga Felix kembali menegaskan kemampuannya untuk membuat perbedaan di momen-momen krusial.



  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Ronaldo buang peluang dan jalani malam yang sulit

    Di sisi lain, Cristiano Ronaldo menjalani salah satu pertandingan tersulit dalam kariernya, setelah menyia-nyiakan peluang berbahaya di penghujung babak pertama, ketika gagal menuntaskan tendangan penalti menjadi gol, lewat sepakan yang melambung jauh dari gawang secara aneh.

    Penderitaan kapten Al Nassr itu tidak berhenti sampai di situ, karena ia menyia-nyiakan peluang yang lebih aneh pada awal babak kedua, tepatnya pada menit kedua, ketika menerima umpan sundulan dari pemain Senegal, Sadio Mane, usai sepak pojok, hingga ia berada di depan gawang kosong, tetapi tendangannya melambung di atas mistar.

    Ronaldo kembali menyia-nyiakan peluang baru pada menit ke-75, setelah menerima umpan di dalam kotak penalti, tetapi sepakannya melenceng di samping tiang kiri, sehingga ia terus membuang peluang yang seharusnya mampu memberi Al Nassr kemenangan yang lebih nyaman, karena timnya terpaksa mempertahankan keunggulannya hingga akhir.

  • Lacazette Mengancam, Al Nassr Raih Tiga Poin

    Di sisi lain, pemain Prancis Alexandre Lacazette menyia-nyiakan peluang emas Neom di menit kelima, setelah berhasil berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang, namun kiper asal Brasil Bento Matheus menepis upayanya dan menyelamatkan Al Nassr dari kebobolan dini.

    Penyerang Neom itu nyaris pula mengembalikan laga ke titik awal, ketika melompat menyambut sundulan berbahaya yang membentur mistar gawang.

    Meski sejumlah peluang didapat Neom, Al Nassr berhasil mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang berbunyi, meraih tiga poin berharga dan menambah koleksi angkanya menjadi 22 poin di peringkat ketiga, berselisih dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan tiga poin dari Al Qadsiah, sementara koleksi poin Neom membeku di angka 16 di peringkat keenam.


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