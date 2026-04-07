Sementara itu, Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi Al Ahly, mengkritik wasit selama pertandingan melawan Ceramica Cleopatra.

Abdul Hafiz mengatakan dalam wawancara televisi bahwa Al-Ahly saat ini sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran yang sesuai dengan reputasinya, namun klub sedang melewati fase kritis yang membutuhkan penanganan yang hati-hati dan fokus. Ia menegaskan bahwa situasi serupa pernah terulang di musim-musim sebelumnya, dan hal itu tidak dapat diterima.

Dia menambahkan bahwa wasit Mahmoud Wafa tampak seolah-olah mencari alasan untuk tidak memberikan tendangan penalti, sambil menekankan bahwa Al-Ahly tidak akan membiarkan hak-haknya terabaikan lagi, bahkan di tengah adanya kesalahan internal yang perlu dievaluasi.

Ia menjelaskan bahwa manajemen klub akan mengajukan permohonan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola untuk mengetahui detail percakapan yang terjadi antara wasit lapangan dan tim video, serta kriteria yang digunakan dalam pemilihan tim wasit.

Abdul Hafiz mencatat bahwa ia yakin penalti untuk Al-Ahly tidak akan diberikan, menambahkan bahwa ia merasakannya begitu wasit kembali dari ruang video, terutama setelah wasit sibuk mengambil keputusan melawan pemain-pemain dari tim Ceramica, yang ia anggap sebagai indikasi arah keputusan.

Ia mempertanyakan logika penunjukan wasit yang sama untuk memimpin pertandingan putaran pertama dan kedua antara kedua tim, dan meminta Federasi Sepak Bola Mesir untuk membuka penyelidikan terkait hal ini, serta menyelidiki insiden dorongan yang dilakukan wasit terhadap beberapa pemain di dalam lapangan.

Dia menyimpulkan bahwa Al-Ahly akan terus berpegang pada nilainya, dengan menekankan bahwa kesetiaan kepada klub didasarkan pada pengorbanan dan kerja sama tim, di tengah upaya berkelanjutan untuk meraih gelar juara.

(Baca juga)... Video: Ahli wasit menjawab... Apakah Al-Ahly layak mendapat tendangan penalti melawan Ceramica Cleopatra?







