Goal.com
Live
Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP

Diterjemahkan oleh

Video: "Premanisme dan korupsi wasit"... Serangan keras dari Al Ahly terhadap wasit pertandingan Ceramica Cleopatra

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Mesir

Al-Ahly terperosok ke dalam jebakan hasil imbang melawan Ceramica

Wasit Mahmoud Wafa mendapat kecaman keras dari Al Ahly, setelah pertandingan melawan Ceramica Cleopatra, hari Selasa ini, di Liga Utama Mesir.

Masa tambahan waktu diwarnai kontroversi besar terkait keputusan wasit, setelah Al Ahly menuntut tendangan penalti akibat sentuhan tangan terhadap pemain Ceramica. Wasit Mahmoud Wafa pun menggunakan teknologi video (VAR) untuk meninjau insiden tersebut dan memastikan tidak ada pelanggaran yang layak mendapat penalti.

Keputusan tersebut memicu gelombang kemarahan, dan para pemain Al-Ahly, staf teknis, serta Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi, dengan keras memprotes wasit setelah peluit akhir dibunyikan.

     Osama Hosni, mantan pemain Al Ahly yang kini menjadi penyiar di saluran televisi klub tersebut, menyerang Mahmoud Wafa, dengan menegaskan bahwa dia lah yang menyebabkan timnya bermain imbang.

    Osama mengatakan melalui saluran Al-Ahly: "Dari mana sebenarnya wasit yang memimpin pertandingan ini mendapatkan instruksinya hingga menghambat Al-Ahly dan untuk kepentingan siapa? Kalian ingin mengarahkan liga ke tim lain."

    Dia menambahkan: "Apakah ini persaingan di Mesir? Apakah ini sepak bola di Mesir? Skandal wasit di hadapan mata seluruh dunia, skandal wasit yang pantas bagi para saudara dan para penguasa yang mengelola sepak bola di Mesir."

    Dia melanjutkan: "Wasit dari daerah Kafr El-Sheikh, mereka telah merencanakan segalanya, dan saya tidak akan menyebutkan siapa yang menunjuk wasit dalam pertandingan Al-Ahly, dan siapa yang ingin menghambat Al-Ahly."




  • FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    "Korupsi dalam pengadilan dan intimidasi"

    Penyiar saluran Al-Ahly melanjutkan: "Mahmoud Ashour adalah salah satu wasit terbaik dalam peringkat FIFA. Ia berada di ruang VAR, melihat tayangan ulang, dan memanggil wasit lapangan. Ia meninjau ulang tayangan dari berbagai sudut dan menilai bahwa tangan pemain tersebut melebihi batas tubuhnya."

    Dia melanjutkan: "Pemain itu menggerakkan tangannya ke luar dan seharusnya penalti, tapi wasit pertandingan sudah mendapat instruksi sebelum pertandingan."

    Dia menambahkan: "Kita berada di fase krusial dalam kompetisi liga, dan sungguh memalukan apa yang terjadi. Olahraga di Mesir kini seperti korupsi yang sayangnya kita lihat di segala hal."

    Dia menyimpulkan: "Adegan ini mencerminkan kondisi korupsi wasit, dan apa yang terjadi dalam wasit adalah premanisme yang memengaruhi keadilan kompetisi."

  • "Al-Ahly tidak akan membiarkan hak-haknya terabaikan lagi"

    Sementara itu, Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi Al Ahly, mengkritik wasit selama pertandingan melawan Ceramica Cleopatra.

    Abdul Hafiz mengatakan dalam wawancara televisi bahwa Al-Ahly saat ini sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran yang sesuai dengan reputasinya, namun klub sedang melewati fase kritis yang membutuhkan penanganan yang hati-hati dan fokus. Ia menegaskan bahwa situasi serupa pernah terulang di musim-musim sebelumnya, dan hal itu tidak dapat diterima.

    Dia menambahkan bahwa wasit Mahmoud Wafa tampak seolah-olah mencari alasan untuk tidak memberikan tendangan penalti, sambil menekankan bahwa Al-Ahly tidak akan membiarkan hak-haknya terabaikan lagi, bahkan di tengah adanya kesalahan internal yang perlu dievaluasi.

    Ia menjelaskan bahwa manajemen klub akan mengajukan permohonan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola untuk mengetahui detail percakapan yang terjadi antara wasit lapangan dan tim video, serta kriteria yang digunakan dalam pemilihan tim wasit.

    Abdul Hafiz mencatat bahwa ia yakin penalti untuk Al-Ahly tidak akan diberikan, menambahkan bahwa ia merasakannya begitu wasit kembali dari ruang video, terutama setelah wasit sibuk mengambil keputusan melawan pemain-pemain dari tim Ceramica, yang ia anggap sebagai indikasi arah keputusan.

    Ia mempertanyakan logika penunjukan wasit yang sama untuk memimpin pertandingan putaran pertama dan kedua antara kedua tim, dan meminta Federasi Sepak Bola Mesir untuk membuka penyelidikan terkait hal ini, serta menyelidiki insiden dorongan yang dilakukan wasit terhadap beberapa pemain di dalam lapangan.

    Dia menyimpulkan bahwa Al-Ahly akan terus berpegang pada nilainya, dengan menekankan bahwa kesetiaan kepada klub didasarkan pada pengorbanan dan kerja sama tim, di tengah upaya berkelanjutan untuk meraih gelar juara.

Premier League
ENPPI crest
ENPPI
ENP
Ceramica Cleopatra crest
Ceramica Cleopatra
CMC
Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Smouha SC crest
Smouha SC
SMO