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Argentina v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
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Video: Perpisahan Messi, Antonela Berhenti pada Pesan yang Tak Bisa Dilewatkannya

L. Messi
Argentina vs Benin
Argentina
Benin
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Argentina
Benin

Bab terakhir dari kisah ini

Lionel Messi akan berpamitan dari timnas Argentina dalam laga persahabatan melawan Benin di Stadion Monumental, pada dini hari Rabu besok. Untuk itu, berbagai ungkapan dan pesan perpisahan dalam segala bentuknya membanjiri top skorer sepanjang masa timnas "Albiceleste" tersebut.

Di antara video-video kenangan yang diunggah di media sosial, sang istri, Antonela Roccuzzo, membagikan satu video secara khusus, dan ia tak mampu menyembunyikan rasa harunya terhadap video tersebut.



  • Video mengharukan: Antonela bereaksi dengan wajah menangis

    Dalam salah satu cerita di Instagram-nya, Antonela membagikan unggahan dari akun Asosiasi Sepak Bola Argentina yang berisi kumpulan momen-momen terbaik Messi dengan narasi suara yang menggambarkan perasaan terhadap Leo.

    Roccuzzo merespons video tersebut dengan tiga emoji wajah menangis.

    Teks video yang menyentuh itu berbunyi sebagai berikut: "Konon ceritanya, seorang anak yang lahir di Rosario datang untuk mengubah hidup kita. Bukan hanya karena 125 gol, atau karena keajaiban tendangan-tendangan bebas itu. Ada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang tak pernah didokumentasikan oleh surat kabar mana pun. Lebih baik dari gelar Copa America, bahkan lebih baik dari Piala Dunia di Qatar. Leo, tahukah kamu mengapa kamu yang terbaik di dunia? Karena selama 22 tahun ini kamu membuat kami menjadi lebih baik. Menjadi ayah yang lebih baik, anak yang lebih baik, dan pasangan hidup yang lebih baik. Dan tanpa kamu sadari, saat kami meneriakkan gol-golmu, dan mengulang-ulang bahwa kamu yang terbaik sepanjang masa, kamu juga membuat kami lebih baik. Dan itu sendiri adalah gelar lain."



  • "Kau mengajari kami bahwa masih ada waktu untuk bermimpi"

    Narator melanjutkan: "Kau telah menjadikan kami cucu-cucu yang lebih baik dengan semua yang telah kaupersembahkan untuk nenekmu. Kau telah menjadikan kami lebih baik dalam menghadapi kesulitan, karena meski melalui semua yang kaualami, kau tetap membawa kami ke final Piala Dunia sekali lagi. Bayangkan jika itu tidak menjadikan kami lebih baik. Kau menjadikan kami lebih baik hanya dengan beberapa patah kata ketika kau meluruskan sejarah, di hadapan seluruh dunia, ketika kau tertidur sambil memeluk trofi itu, karena kau mengajari kami bahwa masih ada waktu untuk bermimpi. Terima kasih, Leo. Terima kasih atas gelar-gelar itu, atas gol-gol itu, tetapi warisanmu jauh melampaui itu. Sebab ketika kami ditanya apa arti Leo Messi bagi kami, tahukah kalian apa yang akan kami katakan? Yang terbaik sepanjang masa, karena ia menjadikan kami semua lebih baik." Demikianlah Asosiasi Sepak Bola Argentina menutup acara penghormatan tersebut.

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  • Perayaan terus berlanjut: pertunjukan seni

    Perayaan akan berlanjut di Stadion Monumental dengan sebuah pertunjukan seni yang dibawakan oleh sejumlah seniman berbeda, serta sebuah pertandingan sepak bola di mana Messi akan menghabiskan menit-menit terakhirnya mengenakan kostum timnas Argentina bersama rekan-rekannya yang menyaksikan kemenangan-kemenangannya, dan pemain-pemain lain yang akan mengikuti jejaknya bersama tim nasional.

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