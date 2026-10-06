Dalam salah satu cerita di Instagram-nya, Antonela membagikan unggahan dari akun Asosiasi Sepak Bola Argentina yang berisi kumpulan momen-momen terbaik Messi dengan narasi suara yang menggambarkan perasaan terhadap Leo.

Roccuzzo merespons video tersebut dengan tiga emoji wajah menangis.

Teks video yang menyentuh itu berbunyi sebagai berikut: "Konon ceritanya, seorang anak yang lahir di Rosario datang untuk mengubah hidup kita. Bukan hanya karena 125 gol, atau karena keajaiban tendangan-tendangan bebas itu. Ada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang tak pernah didokumentasikan oleh surat kabar mana pun. Lebih baik dari gelar Copa America, bahkan lebih baik dari Piala Dunia di Qatar. Leo, tahukah kamu mengapa kamu yang terbaik di dunia? Karena selama 22 tahun ini kamu membuat kami menjadi lebih baik. Menjadi ayah yang lebih baik, anak yang lebih baik, dan pasangan hidup yang lebih baik. Dan tanpa kamu sadari, saat kami meneriakkan gol-golmu, dan mengulang-ulang bahwa kamu yang terbaik sepanjang masa, kamu juga membuat kami lebih baik. Dan itu sendiri adalah gelar lain."







