VIDEO: Apa Yang Ada Di Benak Paul Scholes? Kembali Latihan Sendiri, Jesse Lingard Padukan Bisnis & Kesenangan Sebagai Agen Bebas Di Dubai

Dua tahun lalu, pada Januari 2024, legenda Red Devils Scholes adalah salah satu dari mereka yang mengamati dari jauh ketika Lingard menghabiskan beberapa bulan tanpa klub setelah dilepas oleh Nottingham Forest. Dia menghabiskan satu musim yang tak terlupakan di City Ground pada 2022-23.

Dengan Lingard sering memposting pembaruan regular di media sosial tentang sesi latihannya, saat ia berusaha menjaga kebugarannya, mantan pemain internasional Inggris Scholes merespons dengan: "Apakah kamu hanya akan bersenang-senang di gym atau sebenarnya akan bermain sepak bola?"

Lingard tampaknya menerima kata-kata tersebut karena sebulan kemudian dia pergi ke Timur Jauh dan menyelesaikan kepindahan yang mengejutkan ke FC Seoul. Dia diperlakukan seperti "bintang rock" di Asia dan dengan cepat mengambil alih tugas kapten dengan majikan K-League.

Kecintaannya pada permainan ini kembali tumbuh di Korea Selatan, dengan Lingard dapat bermain dengan senyuman lagi, dan membuktikan kemampuannya ketika memposting sejumlah gol dan assist yang mengesankan. Namun, dia meninggalkan petualangan itu ketika mencapai akhir kontraknya.