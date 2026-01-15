VIDEO: Apa Yang Ada Di Benak Paul Scholes? Kembali Latihan Sendiri, Jesse Lingard Padukan Bisnis & Kesenangan Sebagai Agen Bebas Di Dubai
Lingard menuju Asia setelah kritik dari legenda Man Utd
Dua tahun lalu, pada Januari 2024, legenda Red Devils Scholes adalah salah satu dari mereka yang mengamati dari jauh ketika Lingard menghabiskan beberapa bulan tanpa klub setelah dilepas oleh Nottingham Forest. Dia menghabiskan satu musim yang tak terlupakan di City Ground pada 2022-23.
Dengan Lingard sering memposting pembaruan regular di media sosial tentang sesi latihannya, saat ia berusaha menjaga kebugarannya, mantan pemain internasional Inggris Scholes merespons dengan: "Apakah kamu hanya akan bersenang-senang di gym atau sebenarnya akan bermain sepak bola?"
Lingard tampaknya menerima kata-kata tersebut karena sebulan kemudian dia pergi ke Timur Jauh dan menyelesaikan kepindahan yang mengejutkan ke FC Seoul. Dia diperlakukan seperti "bintang rock" di Asia dan dengan cepat mengambil alih tugas kapten dengan majikan K-League.
Kecintaannya pada permainan ini kembali tumbuh di Korea Selatan, dengan Lingard dapat bermain dengan senyuman lagi, dan membuktikan kemampuannya ketika memposting sejumlah gol dan assist yang mengesankan. Namun, dia meninggalkan petualangan itu ketika mencapai akhir kontraknya.
Saksikan Lingard berlatih di lapangan & gym di Dubai
Lingard bekerja keras saat berada dalam status agen bebas
Lingard, pada usia 33 tahun, kini menemukan dirinya kembali di kumpulan agen bebas. Dia berharap dapat menarik tawaran dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi untuk saat ini sedang menjalani program latihan individu lainnya.
Dia telah membagikan video dan gambar dari waktunya di bawah matahari Dubai, dengan pelatih pribadi yang mengujinya - dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan dan di gym. Lingard tampak cukup tajam dan siap untuk tantangan baru.
Scholes akan menjadi salah satu dari mereka yang menunggu untuk melihat apa yang terjadi di masa depan, dengan Lingard bersemangat untuk kembali ke permainan secepat mungkin - setelah mengalami betapa sulitnya untuk menghasilkan minat ketika keluar dari sorotan.
Lingard terbuka untuk tawaran dari Eropa & Arab Saudi
Lingard merasa sulit untuk memutuskan hubungan dengan Seoul, karena mereka telah memberinya kesempatan untuk membangun kembali reputasinya. Dia mengatakan kepada The Guardian tentang mengakhiri siklus dua tahun tersebut: “Saya menangis ketika meninggalkan United. Dan saya membangun ikatan yang kuat selama dua tahun terakhir dengan para pemain dan fans [di Seoul] sehingga selalu akan emosional lagi. Saya pikir saya telah meninggalkan warisan yang kuat.”
Lingard mengatakan bahwa dia sekarang “terbuka” untuk segala minat yang datang padanya, dengan pemain berusia 32 tahun itu mengatakan bahwa tawaran bisa datang dari mana saja, termasuk: “Eropa, Saudi, UEA…” Pindah untuk bergabung dengan pemain seperti Lionel Messi dan Son Heung-min di MLS juga telah dibicarakan di masa lalu.
Lingard di Wrexham? Reynolds & Mac diberi saran transfer
Mungkin Lingard memutuskan untuk pulang, dengan Ryan Reynolds dan Rob Mac diberitahu bahwa mereka harus mempertimbangkan menambahkan bintang yang terbukti di Premier League ke proyek ambisius mereka di Wrexham.
Mantan bintang United lainnya, Dwight Yorke, berkata kepada PokerScout: “Jika dia pergi ke Wrexham, itu tidak akan mengejutkan. Mungkin dia merasa saatnya untuk pulang ke rumah agar lebih dekat dengan putrinya dan membantu Wrexham dipromosikan ke Premier League.
“Itu bisa menjadi satu rodeo terakhir baginya, dan saya telah mengalami keuntungan bergabung dengan tim Championship. Saya melakukannya di Sunderland ketika mereka berada di urutan ke-23, dan kami dipromosikan sebagai juara.
“Itu bisa dilakukan, dan ini adalah cara untuk membawa Jesse kembali ke level yang ia rindukan. Saya pasti akan mempertimbangkannya. Wrexham adalah tim yang sangat ambisius dengan pendukung yang kaya, membuat kemajuan yang baik dan saat ini berada di posisi tengah di Championship.
“Kami tahu bahwa dengan performa yang baik, Anda bisa dipromosikan dalam sekejap. Saya akan memberitahu Jesse untuk mempertimbangkannya, karena saya adalah contoh utama bahwa itu mungkin. Ketika sudah dilakukan, itu adalah pencapaian yang fantastis, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda bermain sepak bola Premier League lagi ketika Anda mengira semuanya suram. Saya mendorongnya untuk mempertimbangkannya.”
Lingard tidak menganggur terlalu lama terakhir kali ketika dia mendapat dorongan oleh pemenang Treble 1999. Mungkin saran dari Yorke diikuti karena tidak ada rencana untuk menggantung sepatu dan pensiun dalam waktu dekat.
