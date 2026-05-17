VIDEO: Neymar marah besar setelah diganti secara SALAH saat Santos kalah telak dari Coritiba
Insiden aneh dalam laga Serie A
Seperti dilaporkan ESPN, kejadian aneh itu terjadi pada babak kedua laga Serie A Brasil saat Neymar sedang menjalani perawatan akibat cedera betis kanan. Staf pelatih Santos menyerahkan secarik kertas kepada wasit Paulo Cesar Zanovelli untuk menarik keluar Escobar, yang mengenakan nomor punggung 31. Namun, wasit keempat secara keliru mengangkat papan tanda untuk nomor 10, yang dikenakan oleh Neymar. Tanpa menyadari kesalahan tersebut, Neymar justru kembali ke lapangan untuk melanjutkan permainan. Ia baru menyadari bahwa pertandingannya telah resmi berakhir ketika melihat rekan setimnya, Robinho Jr, telah masuk menggantikannya.
Kekacauan terekam kamera
Begitu sang penyerang menyadari apa yang terjadi, ia benar-benar kehilangan kendali. Sementara Neymar dan para pemain cadangan dengan putus asa memohon kepada Zanovelli agar membatalkan keputusan tersebut, pertandingan justru berlanjut seperti biasa di sisi lapangan yang lain—sebuah pemandangan yang lucu. Menolak menerima situasi tersebut, Neymar yang marah merampas slip pergantian pemain. Ia secara aktif mencari kamera siaran untuk memperlihatkan kertas tersebut, membuktikan bahwa angka yang tertera jelas 31, bukan 10. Ia kemudian melontarkan hujatan verbal kepada wasit keempat, sambil menunjuknya dengan agresif sebagai penyebab seluruh kekacauan ini.
Sore yang menyedihkan bagi tuan rumah
Kekacauan di pinggir lapangan semakin memperparah sore yang menyedihkan bagi tuan rumah di Vila Belmiro. Santos benar-benar kalah telak dari Coritiba, dengan Breno Lopes mencetak dua gol dari permainan terbuka sebelum mendapatkan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Josué sehingga skor menjadi 3-0 di babak pertama. Babak kedua diwarnai insiden medis yang mengkhawatirkan ketika Luan Peres harus dilarikan dengan ambulans setelah terkena bola di wajahnya. Insiden ini segera disusul dengan kartu merah langsung untuk pemain sayap Santos, Alvaro Barreal. Bermain dengan 10 orang, tuan rumah tidak memiliki peluang untuk membalikkan keadaan.
Bagaimana kelanjutan nasib Neymar dan Santos?
Santos terpuruk di peringkat ke-16 klasemen Serie A dengan hanya mengoleksi 18 poin dan harus segera menata kembali timnya sebelum menghadapi San Lorenzo pada Rabu mendatang. Sementara itu, Neymar akan menanti dengan cemas apakah Carlo Ancelotti akan memasukkannya dalam daftar skuad Brasil yang akan diumumkan pada Senin untuk Piala Dunia mendatang, dengan harapan insiden ini tidak menimbulkan dampak negatif.