VIDEO: Neymar Tak Percaya Rekan Setim Santos Mengabaikan Instruksinya Dalam Momen Permainan Yang Aneh

Insiden aneh itu terjadi pada menit ke-66 laga Santos melawan Flamengo di Maracana, saat frustrasi Neymar memuncak. Saat timnya tertinggal 2-0, penyerang berusia 33 tahun itu menuntut Santos meninggalkan pendekatan bola panjang mereka yang tidak efektif dan beralih bermain umpan pendek terkontrol dari belakang.

Ketika permintaannya diabaikan, Neymar — yang biasanya ditempatkan di lini serang — turun jauh untuk mengambil tendangan gawang sendiri, mencoba memulai build-up play yang ingin ia lihat.

Namun usahanya sia-sia. Beberapa saat kemudian, bek tengah Luan Peres kembali meluncurkan bola panjang ke depan, yang dengan mudah dicegat oleh Flamengo dan penguasaan bola kembali ke tuan rumah. Neymar terlihat berhenti, mengangkat tangannya karena kesal, sebelum menggelengkan kepala tak percaya.

Momen itu dengan sempurna merangkum putusnya koneksi antara Neymar dan rekan setimnya di musim yang penuh gejolak di Vila Belmiro. Bagi pemain yang meniti karier di Santos lalu membangun karier dengan sepakbola kreatif berbasis penguasaan bola di Barcelona dan PSG, kurangnya kohesi taktis sejak kepulangannya sangat mencolok. Klip itu viral secara online — dengan penggemar menyebutnya "hal paling khas Neymar" — yang hanya mempertajam sorotan pada komunikasi dan moral tim.