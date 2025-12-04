Getty
VIDEO: Adegan Luar Biasa Saat Neymar Perang Melawan Cedera Untuk Mencetak Hat-trick Sensasional Bagi Santos Dalam 17 Menit!
Nasihat medis: Mengapa Neymar mengabaikan dokter
Salah satu penyerang terhebat sepanjang masa Brasil, yang kembali ke asal-usulnya pada Januari setelah melihat kontrak menguntungkan di klub Pro League Saudi Al-Hilal diputus, telah terseret ke dalam pertempuran basement musim ini. Dia bertekad untuk memastikan bahwa Santos tidak terperosok pada tahun 2025.
Neymar, bagaimanapun, menemukan bahwa mencapai puncak performa dan kebugaran terasa sulit belakangan ini. Cedera yang tak terduga membuatnya menghabiskan terlalu banyak waktu di meja perawatan. Seharusnya dia berada di sana saat ini, dengan masalah lutut yang sedang dirawat.
Dokter telah menyarankan pemain berusia 33 tahun itu untuk mengambil istirahat yang dipaksakan lagi, tetapi dia memilih untuk mengabaikan saran tersebut. Neymar mengorbankan tubuhnya untuk menjaga Santos tetap di level teratas. Mereka mengambil langkah besar menuju pencapaian target tersebut dengan mengalahkan Juventude.
Hat-trick pertama sejak 2022: Neymar memukau untuk Santos
Neymar menginspirasi mereka meraih tiga poin dalam pertandingan itu, dengan periode 17 menit menentukan hasil dari pertandingan tersebut. Santos melihat pemain nomor 10 mereka yang karismatik memecahkan kebuntuan di menit ke-56. Dia mencetak gol keduanya dalam pertandingan pada menit ke-65, sebelum melengkapi hat-trick-nya dari titik penalti delapan menit kemudian. Neymar digantikan dengan tujuh menit tersisa di waktu pertandingan.
Dia telah melakukan lebih dari cukup pada saat itu, dengan kemenangan penting telah diamankan. Neymar telah terlibat dalam dua pertandingan terakhir Santos sambil menjalani program perawatan konservatif yang membantunya tetap di lapangan.
Menurut ESPN, Neymar akan memerlukan operasi artroskopi di akhir musim, karena cedera meniskus di lutut kirinya yang harus ditangani. Dia harus berjuang melewati pertandingan saat ini.
Usaha tersebut membuahkan hasil saat melawan Juventude, dengan Neymar mencatatkan hat-trick pertamanya sejak April 2022. Hat-trick tersebut dicatatkan untuk raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain dalam pertemuan dengan Clermont.
Pertarungan degradasi: Satu pertandingan tersisa untuk Neymar & Santos
Santos sekarang unggul dua poin dari zona degradasi dengan hanya satu pertandingan tersisa. Pertandingan tersebut akan melihat Neymar dan rekan-rekannya menghadapi Cruzeiro yang berada di posisi ketiga pada hari Minggu, dengan pertandingan itu berlangsung di kandang sendiri di Vila Belmiro.
Setelah pertandingan itu, Neymar harus membuat beberapa keputusan penting. Tampaknya operasi harus dilakukan, yang bisa mempengaruhi keputusan tentang masa depannya. Kontraknya di Santos akan segera habis dan dia menjadi agen bebas.
- Getty Images
Panggilan masa depan: Transfer MLS & Piala Dunia 2026
Sebuah awal baru pada tahun 2026 telah dispekulasikan. Neymar melihat reuni dengan mantan rekan setimnya di Barcelona, Lionel Messi dan Luis Suarez. Telah diusulkan bahwa trio legendaris ‘MSN’ dapat dibentuk kembali di MLS di Inter Miami.
Perpindahan seperti itu mungkin menarik bagi Neymar saat ia berusaha menemukan bentuk permainan yang akan memungkinkan dia mengukuhkan tempat dalam rencana Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia 2026. Dia belum bermain untuk negaranya sejak mengalami kerusakan ACL pada Oktober 2023.
Ancelotti telah meninggalkan pintu terbuka bagi pemain hebat zaman modern untuk mendapatkan tempat di skuadnya, dengan ahli taktik Italia itu mengatakan: “Neymar ada dalam daftar pemain yang bisa berada di Piala Dunia. Sekarang dia memiliki enam bulan untuk membuat daftar terakhir. Kami hanya perlu mengamati dia dan pemain lain agar tidak membuat kesalahan dalam daftar akhir.”
Pemain kreatif yang penuh teka-teki tersebut telah mendapatkan 128 caps untuk negaranya, mencetak 79 gol. Dia tidak merahasiakan fakta bahwa dia ingin mendapatkan satu kesempatan lagi untuk meraih kejayaan dunia - dengan Brazil berusaha mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002.
Iklan