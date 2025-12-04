VIDEO: Adegan Luar Biasa Saat Neymar Perang Melawan Cedera Untuk Mencetak Hat-trick Sensasional Bagi Santos Dalam 17 Menit!

Salah satu penyerang terhebat sepanjang masa Brasil, yang kembali ke asal-usulnya pada Januari setelah melihat kontrak menguntungkan di klub Pro League Saudi Al-Hilal diputus, telah terseret ke dalam pertempuran basement musim ini. Dia bertekad untuk memastikan bahwa Santos tidak terperosok pada tahun 2025.

Neymar, bagaimanapun, menemukan bahwa mencapai puncak performa dan kebugaran terasa sulit belakangan ini. Cedera yang tak terduga membuatnya menghabiskan terlalu banyak waktu di meja perawatan. Seharusnya dia berada di sana saat ini, dengan masalah lutut yang sedang dirawat.

Dokter telah menyarankan pemain berusia 33 tahun itu untuk mengambil istirahat yang dipaksakan lagi, tetapi dia memilih untuk mengabaikan saran tersebut. Neymar mengorbankan tubuhnya untuk menjaga Santos tetap di level teratas. Mereka mengambil langkah besar menuju pencapaian target tersebut dengan mengalahkan Juventude.