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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Nesyri Menuntaskannya, Al Ittihad Patahkan Kekukuhan Al Fayha

Al Ittihad vs Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
Saudi Pro League
G. Ilenikhena
Y. En-Nesyri
Arab Saudi
Nigeria
Maroko

Al Ain terus melaju dengan dorongan klasik menghadapi Al Nassr

Al-Ittihad mengalahkan tamunya Al-Feiha dengan skor 2-1, dalam laga pekan keenam Liga Profesional Arab Saudi, pada Selasa malam ini, untuk melanjutkan rangkaian kemenangan mereka setelah menundukkan rival mereka Al-Nassr dengan skor yang sama pada pekan sebelumnya.

Koleksi poin Al-Ittihad bertambah menjadi 14 poin di peringkat ketiga, terpaut satu poin dari Al-Hilal yang memuncaki klasemen maupun runner-up Al-Qadsiah, sementara koleksi poin Al-Feiha membeku di angka 5 poin di peringkat kesebelas.

  • Awal yang ofensif

    Al-Ittihad memulai pertandingan dengan pendekatan menyerang, dan Georges Mikautadze nyaris membuka keunggulan pada menit kesepuluh, namun tembakannya berhasil digagalkan oleh Orlando Mosquera.

    Al-Fayha membalas melalui percobaan Alfa Semedo pada menit ke-11, sebelum Mohammed Al-Absi tampil gemilang menghadang tembakan Hussein Belghersh pada menit ke-35.

    Pada menit ke-43, Georges Mikautadze membawa Al-Ittihad unggul lewat sundulan dari jarak dekat, setelah memanfaatkan bola pantul dari mistar gawang.

    Namun Al-Fayha berhasil menyamakan kedudukan tepat sebelum babak pertama berakhir, setelah Jason Remeseiro mencetak gol pada menit keempat masa tambahan waktu, memanfaatkan umpan silang dari Ahmed Bamsaud.

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  • Nassyri memastikan kemenangan untuk Al Ittihad

    Al Ittihad melakukan pergantian pemain di awal babak kedua dengan memasukkan Marwan Al Sahafi menggantikan Steven Bergwijn, sebelum tim terus melancarkan tekanan mencari gol keunggulan.

    Al Ittihad nyaris kembali unggul pada menit ke-62, namun tembakan Dion Lopy membentur mistar gawang, sementara Marwan Al Sahafi menyia-nyiakan peluang lain sesaat setelahnya.

    Pada menit ke-65, wasit menunjuk titik penalti untuk Al Ittihad setelah terjadi handball terhadap Jason di dalam kotak penalti, usai peninjauan teknologi VAR. Youssef En-Nesyri sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-68 dan memberikan timnya keunggulan 2-1.

    Al Feiha berusaha bangkit pada menit-menit akhir, dan tembakan Fashion Sakala berhasil digagalkan Mohammed Al Absi pada menit ke-77, sementara Hugo Mora menyia-nyiakan peluang lain dengan tembakan yang melambung di atas gawang pada menit ke-85.

    Kedua tim melakukan beberapa pergantian pemain pada menit-menit akhir, namun skor tak berubah, sehingga Al Ittihad mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang.

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