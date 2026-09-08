Al-Ittihad memulai pertandingan dengan pendekatan menyerang, dan Georges Mikautadze nyaris membuka keunggulan pada menit kesepuluh, namun tembakannya berhasil digagalkan oleh Orlando Mosquera.

Al-Fayha membalas melalui percobaan Alfa Semedo pada menit ke-11, sebelum Mohammed Al-Absi tampil gemilang menghadang tembakan Hussein Belghersh pada menit ke-35.

Pada menit ke-43, Georges Mikautadze membawa Al-Ittihad unggul lewat sundulan dari jarak dekat, setelah memanfaatkan bola pantul dari mistar gawang.

Namun Al-Fayha berhasil menyamakan kedudukan tepat sebelum babak pertama berakhir, setelah Jason Remeseiro mencetak gol pada menit keempat masa tambahan waktu, memanfaatkan umpan silang dari Ahmed Bamsaud.