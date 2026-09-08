Al Ittihad melakukan pergantian pemain di awal babak kedua dengan memasukkan Marwan Al Sahafi menggantikan Steven Bergwijn, sebelum tim terus melancarkan tekanan mencari gol keunggulan.
Al Ittihad nyaris kembali unggul pada menit ke-62, namun tembakan Dion Lopy membentur mistar gawang, sementara Marwan Al Sahafi menyia-nyiakan peluang lain sesaat setelahnya.
Pada menit ke-65, wasit menunjuk titik penalti untuk Al Ittihad setelah terjadi handball terhadap Jason di dalam kotak penalti, usai peninjauan teknologi VAR. Youssef En-Nesyri sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-68 dan memberikan timnya keunggulan 2-1.
Al Feiha berusaha bangkit pada menit-menit akhir, dan tembakan Fashion Sakala berhasil digagalkan Mohammed Al Absi pada menit ke-77, sementara Hugo Mora menyia-nyiakan peluang lain dengan tembakan yang melambung di atas gawang pada menit ke-85.
Kedua tim melakukan beberapa pergantian pemain pada menit-menit akhir, namun skor tak berubah, sehingga Al Ittihad mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang.
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