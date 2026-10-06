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Video: Mesir Juara Piala Afrika Utara U-20 Usai Maroko Tersandung

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Mesir dan Maroko ke Piala Afrika 2027

Timnas Mesir U-20 menjuarai turnamen Afrika Utara yang menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Afrika U-20, setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 pada laga pamungkas, sekaligus memanfaatkan kemenangan Libya atas Maroko dengan skor 3-2.

Persaingan memperebutkan tiket lolos berlangsung terbuka hingga laga terakhir, ketika Mesir, Maroko, dan Aljazair memasuki pertandingan penentuan dengan target gol yang berbeda-beda, sebelum hasil akhir menentukan peringkat setiap tim. Mesir memastikan diri menjadi juara babak kualifikasi dengan 9 poin, disusul Maroko dengan 7 poin dan Aljazair dengan 4 poin, sementara Libya meraih kemenangan pertamanya di babak kualifikasi.

Edisi mendatang Piala Afrika U-20 akan digelar di Ghana pada bulan Februari mendatang.

  • Puncak klasemen milik Mesir: Timnas muda Mesir juara Piala Afrika Utara

    Timnas Mesir memasuki laga melawan Aljazair dengan tekad memastikan lolos sekaligus merebut puncak klasemen, dan berhasil mewujudkan tujuannya dengan kemenangan 2-0.

    Mahmoud Salah membuka keunggulan Mesir pada menit ke-22, memberikan tuan rumah keunggulan sebelum timnas Mesir menjaga keunggulannya hingga akhir babak pertama.

    Pada menit ke-81, wasit menganulir gol yang dicetak Mohamed Raafat karena adanya benturan dengan salah satu bek Aljazair, yang memicu protes dari pelatih timnas Mesir Wael Riad, yang kemudian diusir keluar.

    Namun timnas Mesir tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi, dan Anas Roshdy mampu menambahkan gol kedua pada menit ke-83, memastikan kemenangan Mesir sekaligus merebut puncak klasemen kualifikasi dengan torehan 9 poin.



  • Pada laga kedua, dalam jalur kualifikasi menuju Piala Afrika U-20, timnas Libya meraih kemenangan menegangkan atas Maroko dengan skor 3-2, yang merupakan satu-satunya kemenangannya di babak kualifikasi.

    Timnas Maroko sempat memegang inisiatif pada menit ke-18 lewat sundulan apik dari Khalid Kasabi.



    Kemudian Moussa Al-Aqouri menyamakan kedudukan untuk timnas Libya dengan sundulan terukur pada menit ke-30.



    Libya kemudian unggul lewat gol kedua sebelum berakhirnya babak pertama melalui Abdurrahman Makari pada menit ke-36 dari titik penalti.



    Pada babak kedua, Libya memperkokoh keunggulannya lewat gol ketiga melalui Jaafar Tariq pada menit ke-67.

    Timnas Maroko bangkit di sisa waktu pertandingan dan beberapa kali hampir mencetak gol andai bukan karena peruntungan yang buruk, hingga akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79 lewat tembakan keras dari Mounssif Mohamed.

    Maroko sebelumnya telah memastikan lolos ke putaran final Piala Afrika U-20 sebelum laga terakhir, setelah mengalahkan Mesir 2-0 pada laga keempat.


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