Timnas Mesir U-20 menjuarai turnamen Afrika Utara yang menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Afrika U-20, setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 pada laga pamungkas, sekaligus memanfaatkan kemenangan Libya atas Maroko dengan skor 3-2.

Persaingan memperebutkan tiket lolos berlangsung terbuka hingga laga terakhir, ketika Mesir, Maroko, dan Aljazair memasuki pertandingan penentuan dengan target gol yang berbeda-beda, sebelum hasil akhir menentukan peringkat setiap tim. Mesir memastikan diri menjadi juara babak kualifikasi dengan 9 poin, disusul Maroko dengan 7 poin dan Aljazair dengan 4 poin, sementara Libya meraih kemenangan pertamanya di babak kualifikasi.

Edisi mendatang Piala Afrika U-20 akan digelar di Ghana pada bulan Februari mendatang.