Video: Mesir Juara Piala Afrika Utara U-20 Setelah Maroko Tersandung

Timnas Mesir U-20 menjadi juara Kejuaraan Afrika Utara yang menjadi kualifikasi menuju Piala Afrika U-20, setelah mengalahkan Aljazair dengan skor dua gol tanpa balas pada laga pamungkas, sekaligus memanfaatkan kemenangan Libya atas Maroko dengan skor 3-2.

Persaingan memperebutkan tiket lolos berlangsung terbuka hingga laga terakhir, di mana Mesir, Maroko, dan Aljazair memasuki laga penentuan dengan selisih gol yang berbeda, sebelum hasil akhir menentukan peringkat masing-masing tim. Mesir pun memastikan diri sebagai pemuncak kualifikasi dengan koleksi 9 poin, berbanding 7 poin milik Maroko dan 4 poin untuk Aljazair, sementara Libya meraih kemenangan pertamanya di babak kualifikasi.

Edisi mendatang Piala Afrika U-20 akan digelar di Ghana pada bulan Februari mendatang.







