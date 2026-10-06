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Video: Mesir Juara Piala Afrika Utara U-20 Setelah Maroko Tersandung

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Mesir dan Maroko ke Piala Afrika 2027

Timnas Mesir U-20 menjadi juara Kejuaraan Afrika Utara yang menjadi kualifikasi menuju Piala Afrika U-20, setelah mengalahkan Aljazair dengan skor dua gol tanpa balas pada laga pamungkas, sekaligus memanfaatkan kemenangan Libya atas Maroko dengan skor 3-2.

Persaingan memperebutkan tiket lolos berlangsung terbuka hingga laga terakhir, di mana Mesir, Maroko, dan Aljazair memasuki laga penentuan dengan selisih gol yang berbeda, sebelum hasil akhir menentukan peringkat masing-masing tim. Mesir pun memastikan diri sebagai pemuncak kualifikasi dengan koleksi 9 poin, berbanding 7 poin milik Maroko dan 4 poin untuk Aljazair, sementara Libya meraih kemenangan pertamanya di babak kualifikasi.

Edisi mendatang Piala Afrika U-20 akan digelar di Ghana pada bulan Februari mendatang.



  • Puncak klasemen milik Mesir: Timnas muda Mesir juara Afrika Utara

    Timnas Mesir memasuki pertandingan melawan Aljazair dengan tekad memastikan lolos sekaligus merebut puncak klasemen, dan berhasil mewujudkan tujuan itu dengan kemenangan 2-0.

    Mahmoud Salah membuka keunggulan Mesir pada menit ke-22, memberikan tuan rumah keunggulan sebelum Timnas Mesir mempertahankan keunggulannya hingga akhir babak pertama.

    Pada menit ke-81, wasit menganulir gol yang dicetak Mohamed Raafat karena adanya benturan dengan salah satu bek Aljazair, yang memicu protes dari pelatih Timnas Mesir Wael Riad, yang kemudian diusir keluar lapangan.

    Namun Timnas Mesir tidak terpengaruh oleh kejadian itu, dan Anas Roshdy mampu menambah gol kedua pada menit ke-83, memastikan kemenangan Mesir sekaligus merebut puncak kualifikasi dengan koleksi 9 poin.



  • Maroko tersandung

    Pada laga kedua, dalam jalur kualifikasi menuju "Piala Afrika" U-20, timnas Libya meraih kemenangan menarik atas Maroko dengan skor 3-2, satu-satunya kemenangan mereka di babak kualifikasi.

    Timnas Maroko lebih dulu unggul pada menit ke-18 lewat sundulan apik dari Khalid Qasbi.



    Kemudian Musa al-Aqouri menyamakan kedudukan untuk timnas Libya lewat sundulan terukur pada menit ke-30.



    Maroko kembali unggul lewat gol kedua sebelum babak pertama berakhir melalui Abdurrahman Makari pada menit ke-36 dari titik penalti.



    Pada babak kedua, Libya memperbesar keunggulan lewat gol ketiga melalui Jaafar Tarek pada menit ke-67.

    Timnas Maroko bangkit di sisa waktu pertandingan dan beberapa kali nyaris mencetak gol andai saja tidak kurang beruntung, hingga akhirnya memperkecil selisih pada menit ke-79 lewat tendangan keras dari Mounsif Mohamed.

    Maroko sebelumnya telah memastikan lolos ke putaran final Piala Afrika U-20 sebelum laga pamungkas, setelah mengalahkan Mesir 2-0 pada laga keempat.


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