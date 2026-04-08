Goal.com
Live
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

Diterjemahkan oleh

Video: Mengungguli Ronaldo dan Al-Soma... Ivan Toney Menorehkan Sejarah dengan Gol ke-50

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
C. Ronaldo
O. Al Somah
Arab Saudi
Inggris
Portugal
Suriah

Penyerang asal Inggris itu terus menunjukkan performa gemilangnya di Liga Roshen

Penyerang Al-Ahli Jeddah asal Inggris, Ivan Toney, terus memecahkan rekor-rekor bersejarah, setelah mencetak gol ke gawang Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.

  • Gol Ivan Toney

    Ivan Toney membuka skor untuk Al-Ahli pada menit ke-36 dalam pertandingan melawan Al-Fayha, hari Rabu ini, di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

    Penyerang asal Inggris itu memanfaatkan umpan silang datar yang dikirimkan oleh gelandang Prancis Enzo Milot, dan dengan cerdik menyarangkan bola ke gawang.

  • Pencetak Gol Terbanyak Liga Saudi

    Gol tersebut merupakan gol ke-27 yang dicetak Tony di musim ini dalam Liga Roshen, sehingga ia kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut, unggul satu gol dari pemain Meksiko Julian Quintonis, bintang Al-Qadsia, dan empat gol dari pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr.

    Penyerang Inggris itu terus berupaya merebut gelar top skor Liga Roshen musim ini, setelah Ronaldo berhasil meraihnya pada dua musim sebelumnya.


  • Takhta Al-Soma

    Selain itu, Tony menyamai rekor bersejarah milik pemain Suriah Omar Al-Soma, yang sebelumnya menjadi pencetak gol terbanyak Al-Ahli dalam satu musim Liga Saudi, saat ia mencetak 27 gol pada musim 2015-2016.

  • Gol ke-50

    Ivan Tony juga berhasil mencetak gol ke-50 di Liga Roshen Saudi, hanya dalam waktu dua musim, setelah sebelumnya mencetak 23 gol pada musim lalu.

Saudi Pro League
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF