Penyerang Al-Ahli Jeddah asal Inggris, Ivan Toney, terus memecahkan rekor-rekor bersejarah, setelah mencetak gol ke gawang Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.
Video: Mengungguli Ronaldo dan Al-Soma... Ivan Toney Menorehkan Sejarah dengan Gol ke-50
Gol Ivan Toney
Ivan Toney membuka skor untuk Al-Ahli pada menit ke-36 dalam pertandingan melawan Al-Fayha, hari Rabu ini, di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.
Penyerang asal Inggris itu memanfaatkan umpan silang datar yang dikirimkan oleh gelandang Prancis Enzo Milot, dan dengan cerdik menyarangkan bola ke gawang.
Pencetak Gol Terbanyak Liga Saudi
Gol tersebut merupakan gol ke-27 yang dicetak Tony di musim ini dalam Liga Roshen, sehingga ia kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut, unggul satu gol dari pemain Meksiko Julian Quintonis, bintang Al-Qadsia, dan empat gol dari pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr.
Penyerang Inggris itu terus berupaya merebut gelar top skor Liga Roshen musim ini, setelah Ronaldo berhasil meraihnya pada dua musim sebelumnya.
Takhta Al-Soma
Selain itu, Tony menyamai rekor bersejarah milik pemain Suriah Omar Al-Soma, yang sebelumnya menjadi pencetak gol terbanyak Al-Ahli dalam satu musim Liga Saudi, saat ia mencetak 27 gol pada musim 2015-2016.
Gol ke-50
Ivan Tony juga berhasil mencetak gol ke-50 di Liga Roshen Saudi, hanya dalam waktu dua musim, setelah sebelumnya mencetak 23 gol pada musim lalu.
Kemenangan adalah kuncinya... Mengapa Gonçalves absen dalam pertandingan Al-Ahli melawan Al-Fayha?
Meskipun ada gencatan senjata.. Perang menunda pertandingan baru di sepak bola Saudi