Ivan Toney membuka skor untuk Al-Ahli pada menit ke-36 dalam pertandingan melawan Al-Fayha, hari Rabu ini, di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Penyerang asal Inggris itu memanfaatkan umpan silang datar yang dikirimkan oleh gelandang Prancis Enzo Milot, dan dengan cerdik menyarangkan bola ke gawang.