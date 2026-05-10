VIDEO: Marcus Rashford meniru Lionel Messi dengan tendangan bebas yang memukau saat membela Barcelona melawan Real Madrid
Penampilan dominan di babak pertama
Rashford mencetak gol pembuka hanya sembilan menit setelah pertandingan dimulai, dengan tendangan kerasnya yang menggetarkan jaring di sudut kiri atas gawang Thibaut Courtois. Barcelona tampil dominan sepanjang 45 menit pertama, menyadari bahwa kemenangan atau hasil imbang akan memastikan gelar La Liga untuk tahun kedua berturut-turut. Ferran Torres menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18, mengukir awal yang sempurna.
Meniru legenda klub
Gol spektakuler Rashford langsung dibandingkan dengan seorang legenda klub. Itu baru menjadi gol ketiga dari tendangan bebas langsung yang dicetak Barca melawan Real Madrid di semua kompetisi pada abad ke-21, dengan Messi mencetak gol terakhir dalam laga La Liga di Camp Nou pada Oktober 2012. Rashford sangat berperan dalam momen-momen terbaik Barca pada babak pertama, dengan melepaskan dua tembakan tepat sasaran dan mempertahankan akurasi umpan sebesar 76 persen.
Hasil gemilang bagi Blaugrana
Rashford kini telah mencetak 14 gol dan 14 assist dalam 47 penampilan di semua kompetisi bersama Barcelona musim ini, dan telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam skuad asuhan Hansi Flick. Pemain berusia 28 tahun itu secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Camp Nou setelah musim panas nanti, namun kontraknya bersama United masih berlaku hingga 2028.
Akankah Barcelona menggunakan opsi pembelian?
Dengan Michael Carrick kini menjabat sebagai manajer di Old Trafford, masih ada pertanyaan mengenai di mana Rashford akan bermain musim depan. Barcelona memiliki opsi pembelian untuk merekrutnya secara permanen seharga €30 juta, namun dilaporkan bahwa mereka sedang berusaha menawar harga tersebut agar lebih rendah akibat masalah keuangan yang sedang mereka hadapi.