Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Mantan striker Fulham menyemprotkan air ke lawan dalam momen paling memalukan, sementara kiper lawan menjadi gila

Mantan striker Fulham dan Benfica, Carlos Vinicius, berhasil mengubah derby Brasil yang sudah memanas menjadi kerusuhan besar hanya dengan menggunakan botol air plastik. Bermain untuk Gremio dalam leg kedua final Campeonato Gaucho melawan rival abadi Internacional, penyerang Brasil ini membuktikan bahwa dia belum kehilangan kemampuannya untuk mengganggu lawan-lawannya.

  • Drama hari derby di Porto Alegre

    Insiden tersebut terjadi pada awal pertandingan yang sangat sengit di Stadion Beira-Rio pada Minggu. Saat tim medis masuk ke lapangan untuk merawat seorang pemain, Vinicius melihat kesempatan untuk menimbulkan keributan. Dengan berpura-pura minum, striker tersebut malah mengarahkan botol airnya ke arah pemain cadangan Internacional, menyemprotkan aliran air langsung ke arah mereka. Gestur yang tidak sopan itu segera berbalik menjadi bumerang, memicu konfrontasi besar di lapangan.

    Reaksi terjadi secara instan, dengan kiper Internacional Rochet dan beberapa bek berlari ke arah Vinicius dalam amarah yang meluap. Apa yang seharusnya menjadi jeda medis singkat berubah menjadi konfrontasi lima menit yang melibatkan hampir semua pemain di lapangan. Vinicius, yang sebelumnya bermain di Premier League bersama Fulham dan Tottenham, tampaknya tidak terpengaruh oleh kekacauan tersebut saat ia mengguncang tim Internacional yang sudah menghadapi tantangan berat untuk membalikkan defisit besar di leg pertama.

  • Tonton klipnya

  • Gremio tetap teguh untuk meraih trofi.

    Meskipun ada aksi spektakuler di awal pertandingan dan upaya Internacional untuk membalas, penampilan profesional Gremio memastikan bahwa aksi Vinicius tidak mengaburkan hasil akhir. Pertandingan berakhir imbang 1-1, yang sudah cukup bagi tim tamu untuk memastikan gelar Campeonato Gaucho. Setelah menang 3-0 di leg pertama, skor agregat mencerminkan dominasi Gremio di bawah arahan taktis Luis Castro.

    Dengan mengamankan hasil imbang 1-1 pada Minggu, klub merayakan saat Gremio mengangkat trofi di kandang Internacional untuk pertama kalinya dalam dua dekade. Ini adalah momen manis bagi para pendukung yang bepergian ke wilayah lawan untuk menyaksikan stadion rival mereka menjadi latar belakang perayaan mereka sendiri.

  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Malam bersejarah di Beira-Rio

    Kemenangan tersebut menandai gelar ke-44 Gremio di level negara bagian, mendekatkan mereka pada rekor 46 gelar milik Internacional. Malam itu diwarnai dengan emosi yang kontras, di mana tim tuan rumah merasa frustrasi akibat peluang yang terbuang percuma dan kartu merah yang diterima Wagner Leonardo di menit-menit akhir. Bagi Gremio, perayaan tersebut pantas didapatkan, terutama karena mereka berhasil mengatasi atmosfer yang tidak ramah saat berhadapan dengan rival abadi mereka.

