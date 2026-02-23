Getty Images Sport
VIDEO: Mantan kiper Tottenham diganti pada babak pertama setelah mencetak gol bunuh diri yang tak terbayangkan dalam kekalahan telak 5-0, sementara manajer langsung mengundurkan diri
Kesalahan fatal yang memicu keruntuhan
Pelecehan itu dimulai dengan momen yang begitu aneh hingga sudah dijuluki sebagai kandidat terkuat untuk gol bunuh diri paling memalukan tahun ini. Saat pertandingan masih imbang 0-0, bek Auckland, Jake Girdwood-Reich, melepaskan tendangan pembersihan spekulatif dan penuh harapan dari dalam wilayahnya sendiri. Apa yang seharusnya menjadi aksi biasa bagi Oluwayemi berubah menjadi bencana saat ia berlari keluar dari area penalti dan sepenuhnya salah memperkirakan lintasan bola yang melambung.
Dalam upaya putus asa untuk menghalau bola dari bahaya, mantan pemain Spurs itu malah berhasil melambungkan bola ke belakang, menyaksikan dengan ngeri saat bola meluncur melewati garis gawangnya sendiri. Ini menjadi pemicu keruntuhan total sistem bagi Phoenix, yang kemudian kebobolan tiga gol lagi sebelum peluit babak pertama berbunyi. Manajer, Giancarlo Italiano, sudah cukup melihatnya pada interval, menarik Oluwayemi keluar dan menggantikannya dengan Alby Kelly-Heald dalam upaya menghentikan kebocoran.
Pergantian kiper tidak banyak mengubah momentum derby yang timpang, karena Auckland akhirnya mencetak gol kelima untuk menyempurnakan kekalahan telak yang memalukan. Hasil ini membuat Wellington Phoenix terpuruk di dasar klasemen A-League, tetapi dampak sebenarnya baru saja dimulai. Saat para pemain berjalan meninggalkan lapangan, fokus beralih dari lapangan ke bangku cadangan, di mana pengumuman mengejutkan sedang disiapkan.
Italiano pergi
Setelah kekalahan telak 5-0 di kandang dalam derby, pelatih kepala Wellington Phoenix, Italiano, mengejutkan media yang hadir dengan mengajukan pengunduran dirinya secara efektif segera. Di hadapan kenyataan kekalahan telak di kandang dalam derby, manajer memutuskan waktunya telah habis. Beban emosional kekalahan tersebut terlihat jelas saat ia menyampaikan pidato terakhirnya kepada media, mengonfirmasi bahwa ia akan mundur dari jabatannya secara efektif segera.
“Kalah 5-0 di kandang dengan musim masih tersisa adalah hal yang tidak dapat diterima — saya sepenuhnya bertanggung jawab,” akui Italiano dalam konferensi pers pasca-pertandingan. “Saya telah memberitahu klub, saya telah mengajukan pengunduran diri. Saya pikir lebih baik ada orang baru yang datang dengan energi segar dan memfokuskan kembali tim.”
Meneruskan tren Spurs
Bagi Oluwayemi, ini merupakan kemunduran yang signifikan dalam kariernya yang awalnya begitu menjanjikan di London. Meskipun ia tidak pernah tampil di tim senior Tottenham antara 2020 dan 2022, ia cukup dihargai untuk bermain di tim U-21 mereka dan menghabiskan waktu dengan status pinjaman di Portsmouth. Ia bergabung dengan Wellington pada 2024 dengan harapan menemukan kesempatan bermain reguler di tim utama dan menghidupkan kembali kariernya, tetapi penampilan terbarunya ini akan diingat karena alasan yang salah.
Secara kebetulan, klub lamanya di London saat ini juga mengalami periode yang buruk, setelah kalah 4-1 dari Arsenal. Kekalahan tersebut, yang terjadi dalam pertandingan pertama Igor Tudor sebagai pelatih, membuat Tottenham kini hanya empat poin di atas zona degradasi Premier League, membuktikan bahwa baik di Selandia Baru maupun Inggris, DNA Spurs saat ini identik dengan perjuangan.
