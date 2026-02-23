VIDEO: Mantan kiper Tottenham diganti pada babak pertama setelah mencetak gol bunuh diri yang tak terbayangkan dalam kekalahan telak 5-0, sementara manajer langsung mengundurkan diri

Pelecehan itu dimulai dengan momen yang begitu aneh hingga sudah dijuluki sebagai kandidat terkuat untuk gol bunuh diri paling memalukan tahun ini. Saat pertandingan masih imbang 0-0, bek Auckland, Jake Girdwood-Reich, melepaskan tendangan pembersihan spekulatif dan penuh harapan dari dalam wilayahnya sendiri. Apa yang seharusnya menjadi aksi biasa bagi Oluwayemi berubah menjadi bencana saat ia berlari keluar dari area penalti dan sepenuhnya salah memperkirakan lintasan bola yang melambung.

Dalam upaya putus asa untuk menghalau bola dari bahaya, mantan pemain Spurs itu malah berhasil melambungkan bola ke belakang, menyaksikan dengan ngeri saat bola meluncur melewati garis gawangnya sendiri. Ini menjadi pemicu keruntuhan total sistem bagi Phoenix, yang kemudian kebobolan tiga gol lagi sebelum peluit babak pertama berbunyi. Manajer, Giancarlo Italiano, sudah cukup melihatnya pada interval, menarik Oluwayemi keluar dan menggantikannya dengan Alby Kelly-Heald dalam upaya menghentikan kebocoran.

Pergantian kiper tidak banyak mengubah momentum derby yang timpang, karena Auckland akhirnya mencetak gol kelima untuk menyempurnakan kekalahan telak yang memalukan. Hasil ini membuat Wellington Phoenix terpuruk di dasar klasemen A-League, tetapi dampak sebenarnya baru saja dimulai. Saat para pemain berjalan meninggalkan lapangan, fokus beralih dari lapangan ke bangku cadangan, di mana pengumuman mengejutkan sedang disiapkan.